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В Самаре военнослужащие устроили фронтовой концерт к юбилею ветерана

В Самаре военнослужащие устроили фронтовой концерт к юбилею ветерана

В Самаре военнослужащие Центрального военного округа устроили для ветерана Великой Отечественной войны Алексея Кузина фронтовой концерт, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T11:45

2021-05-08T11:45

2021-05-08T18:50

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САМАРА, 8 мая — РИА Новости. В Самаре военнослужащие Центрального военного округа устроили для ветерана Великой Отечественной войны Алексея Кузина фронтовой концерт, сообщает пресс-служба ЦВО.Они поздравили ветерана с 95-летием и вручили ему подарки и цветы. Ансамбль песни и танца "Волжские казаки" Дома офицеров Самарского гарнизона провел во дворе дома Кузина концерт: исполнил песни "Казаки в Берлине", "Баллада о солдате" и "День Победы". Ветеран подпевал музыкантам.Алексей Иванович Кузин служил в войсках связи и прошел всю войну. Награжден двумя медалями "За отвагу". В 1945-м он дошел до Берлина и написал на Рейхстаге свою фамилию. Эта надпись видна на известном снимке, запечатлевшем маршала Советского Союза Георгия Жукова на ступенях Рейхстага.

самара

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2021

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день победы, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), самара, общество