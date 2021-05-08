В Самаре военнослужащие устроили фронтовой концерт к юбилею ветерана
11:45 08.05.2021 (обновлено: 18:50 08.05.2021)
САМАРА, 8 мая — РИА Новости. В Самаре военнослужащие Центрального военного округа устроили для ветерана Великой Отечественной войны Алексея Кузина фронтовой концерт, сообщает пресс-служба ЦВО.
Они поздравили ветерана с 95-летием и вручили ему подарки и цветы. Ансамбль песни и танца "Волжские казаки" Дома офицеров Самарского гарнизона провел во дворе дома Кузина концерт: исполнил песни "Казаки в Берлине", "Баллада о солдате" и "День Победы". Ветеран подпевал музыкантам.
Алексей Иванович Кузин служил в войсках связи и прошел всю войну. Награжден двумя медалями "За отвагу". В 1945-м он дошел до Берлина и написал на Рейхстаге свою фамилию. Эта надпись видна на известном снимке, запечатлевшем маршала Советского Союза Георгия Жукова на ступенях Рейхстага.
© РИА-СовИнформБюро / Макс Альперт / Перейти в фотобанкКомандующий войсками I Белорусского фронта маршал Советского Союза Георгий Жуков (на переднем плане) у Рейхстага. Берлин, май 1945
© РИА-СовИнформБюро / Макс Альперт
Командующий войсками I Белорусского фронта маршал Советского Союза Георгий Жуков (на переднем плане) у Рейхстага. Берлин, май 1945