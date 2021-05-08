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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210508/veteran-1731473470.html
В Самаре военнослужащие устроили фронтовой концерт к юбилею ветерана
В Самаре военнослужащие устроили фронтовой концерт к юбилею ветерана
В Самаре военнослужащие Центрального военного округа устроили для ветерана Великой Отечественной войны Алексея Кузина фронтовой концерт, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T11:45
2021-05-08T18:50
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САМАРА, 8 мая — РИА Новости. В Самаре военнослужащие Центрального военного округа устроили для ветерана Великой Отечественной войны Алексея Кузина фронтовой концерт, сообщает пресс-служба ЦВО.Они поздравили ветерана с 95-летием и вручили ему подарки и цветы. Ансамбль песни и танца "Волжские казаки" Дома офицеров Самарского гарнизона провел во дворе дома Кузина концерт: исполнил песни "Казаки в Берлине", "Баллада о солдате" и "День Победы". Ветеран подпевал музыкантам.Алексей Иванович Кузин служил в войсках связи и прошел всю войну. Награжден двумя медалями "За отвагу". В 1945-м он дошел до Берлина и написал на Рейхстаге свою фамилию. Эта надпись видна на известном снимке, запечатлевшем маршала Советского Союза Георгия Жукова на ступенях Рейхстага.
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день победы, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), самара, общество

В Самаре военнослужащие устроили фронтовой концерт к юбилею ветерана

11:45 08.05.2021 (обновлено: 18:50 08.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ФилипповВид на реку Волгу и город Самару. Архивное фото
Вид на реку Волгу и город Самару. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Читать ria.ru в
САМАРА, 8 мая — РИА Новости. В Самаре военнослужащие Центрального военного округа устроили для ветерана Великой Отечественной войны Алексея Кузина фронтовой концерт, сообщает пресс-служба ЦВО.
Они поздравили ветерана с 95-летием и вручили ему подарки и цветы. Ансамбль песни и танца "Волжские казаки" Дома офицеров Самарского гарнизона провел во дворе дома Кузина концерт: исполнил песни "Казаки в Берлине", "Баллада о солдате" и "День Победы". Ветеран подпевал музыкантам.
Алексей Иванович Кузин служил в войсках связи и прошел всю войну. Награжден двумя медалями "За отвагу". В 1945-м он дошел до Берлина и написал на Рейхстаге свою фамилию. Эта надпись видна на известном снимке, запечатлевшем маршала Советского Союза Георгия Жукова на ступенях Рейхстага.
© РИА-СовИнформБюро / Макс Альперт / Перейти в фотобанкКомандующий войсками I Белорусского фронта маршал Советского Союза Георгий Жуков (на переднем плане) у Рейхстага. Берлин, май 1945
Командующий войсками I Белорусского фронта, маршал Советского Союза Георгий Жуков (на переднем плане) у рейхстага. Берлин, май 1945 года. - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА-СовИнформБюро / Макс Альперт
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Командующий войсками I Белорусского фронта маршал Советского Союза Георгий Жуков (на переднем плане) у Рейхстага. Берлин, май 1945
 
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