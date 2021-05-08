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Кравчук назвал условие восстановления отношений России и Украины
Кравчук назвал условие восстановления отношений России и Украины
Бывший президент Украины и глава украинской делегации контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук назвал завершение конфликта в Донбассе обязательным условием... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T17:35
2021-05-08T23:10
россия
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
донбасс
леонид кравчук
нато
москва
киев
украина
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Бывший президент Украины и глава украинской делегации контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук назвал завершение конфликта в Донбассе обязательным условием для восстановления отношений между Москвой и Киевом.Политик уточнил, что считает необходимым урегулировать ситуацию исключительно в пользу Украины. Помимо этого, по мнению Кравчука, решение проблем и появление "нормальной границы" произойдет только после вступления страны в НАТО."Россия вынуждена будет без силовых каких-то методов, мы категорически против силовых методов, уйти из Донбасса и дать Украине возможность быть самостоятельным, независимым государством. Можно будет тогда наладить двусторонние отношения", — заключил Кравчук в беседе с URA.ru. Россия не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. В Москве также призывали союзников Украины прекратить подстрекать киевский режим к кровавым авантюрам в регионе.
https://ria.ru/20210507/donbass-1731341423.html
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россия, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, донбасс, леонид кравчук, нато, москва, киев, украина, в мире

Кравчук назвал условие восстановления отношений России и Украины

17:35 08.05.2021 (обновлено: 23:10 08.05.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Кравчук
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Бывший президент Украины и глава украинской делегации контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук назвал завершение конфликта в Донбассе обязательным условием для восстановления отношений между Москвой и Киевом.
Политик уточнил, что считает необходимым урегулировать ситуацию исключительно в пользу Украины. Помимо этого, по мнению Кравчука, решение проблем и появление "нормальной границы" произойдет только после вступления страны в НАТО.
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"Россия вынуждена будет без силовых каких-то методов, мы категорически против силовых методов, уйти из Донбасса и дать Украине возможность быть самостоятельным, независимым государством. Можно будет тогда наладить двусторонние отношения", — заключил Кравчук в беседе с URA.ru.
Россия не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. В Москве также призывали союзников Украины прекратить подстрекать киевский режим к кровавым авантюрам в регионе.
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РоссияСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонбассЛеонид КравчукНАТОМоскваКиевУкраинаВ мире
 
 
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