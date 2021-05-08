https://ria.ru/20210508/uslovie-1731502004.html

Кравчук назвал условие восстановления отношений России и Украины

Кравчук назвал условие восстановления отношений России и Украины

Бывший президент Украины и глава украинской делегации контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук назвал завершение конфликта в Донбассе обязательным условием... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T17:35

2021-05-08T17:35

2021-05-08T23:10

россия

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ситуация на украине

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москва

киев

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Бывший президент Украины и глава украинской делегации контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук назвал завершение конфликта в Донбассе обязательным условием для восстановления отношений между Москвой и Киевом.Политик уточнил, что считает необходимым урегулировать ситуацию исключительно в пользу Украины. Помимо этого, по мнению Кравчука, решение проблем и появление "нормальной границы" произойдет только после вступления страны в НАТО."Россия вынуждена будет без силовых каких-то методов, мы категорически против силовых методов, уйти из Донбасса и дать Украине возможность быть самостоятельным, независимым государством. Можно будет тогда наладить двусторонние отношения", — заключил Кравчук в беседе с URA.ru. Россия не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. В Москве также призывали союзников Украины прекратить подстрекать киевский режим к кровавым авантюрам в регионе.

https://ria.ru/20210507/donbass-1731341423.html

https://ria.ru/20210508/donbass-1731454887.html

россия

донбасс

москва

киев

украина

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