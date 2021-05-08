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Депутат Рады Рабинович обратился к украинцам перед Днем Победы
Депутат Рады Рабинович обратился к украинцам перед Днем Победы
Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович обратился к украинцам в преддверии 9 Мая. Его обращение... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T05:59
2021-05-08T11:12
оппозиционная платформа - за жизнь
вадим рабинович
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
верховная рада украины
украина
в мире
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович обратился к украинцам в преддверии 9 Мая. Его обращение опубликовано на сайте фракции.Парламентарий выразил сожаление, что для современной Украины проблема фашизма остается актуальной, и отметил, что в то время, когда власти запрещают оппозиционные каналы, в телеэфире продолжаются пропаганда ненависти и искажение истории Великой Отечественной войны.Поэтому, считает он, нужно бороться с героизацией пособников фашистов, которым на Украине "едва ли не ежедневно" ставят памятники.Он подчеркнул, что "90 процентов украинцев — потомки победителей, а не тех, кто прятался по схронам и стрелял в спину".В канун Дня Победы на Украине активизировались радикалы. Накануне люди в черном сорвали в Харькове баннеры с поздравлениями к 9 Мая, а на прошлой неделе националисты прошли маршем по центру Киева в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина".
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оппозиционная платформа - за жизнь, вадим рабинович, день победы, великая отечественная война (1941-1945), верховная рада украины, украина, в мире

Депутат Рады Рабинович обратился к украинцам перед Днем Победы

05:59 08.05.2021 (обновлено: 11:12 08.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович обратился к украинцам в преддверии 9 Мая. Его обращение опубликовано на сайте фракции.
Парламентарий выразил сожаление, что для современной Украины проблема фашизма остается актуальной, и отметил, что в то время, когда власти запрещают оппозиционные каналы, в телеэфире продолжаются пропаганда ненависти и искажение истории Великой Отечественной войны.
Поэтому, считает он, нужно бороться с героизацией пособников фашистов, которым на Украине "едва ли не ежедневно" ставят памятники.

"Потому что наше стремление победить фашизм — оно сильнее! <...> Да, в стране беда! <...> Но ведь мы помним, что после 1942 и 1943 годов наступил май 1945-го. И я уверен, что нынешних фашистов ждет их "май 45-го", — сказал Рабинович.

Он подчеркнул, что "90 процентов украинцев — потомки победителей, а не тех, кто прятался по схронам и стрелял в спину".
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Оппозиционная платформа - За жизньВадим РабиновичДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Верховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
 
 
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