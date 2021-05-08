https://ria.ru/20210508/ukraina-1731456898.html

Депутат Рады Рабинович обратился к украинцам перед Днем Победы

Депутат Рады Рабинович обратился к украинцам перед Днем Победы

Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович обратился к украинцам в преддверии 9 Мая. Его обращение... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T05:59

2021-05-08T05:59

2021-05-08T11:12

оппозиционная платформа - за жизнь

вадим рабинович

день победы

великая отечественная война (1941-1945)

верховная рада украины

украина

в мире

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович обратился к украинцам в преддверии 9 Мая. Его обращение опубликовано на сайте фракции.Парламентарий выразил сожаление, что для современной Украины проблема фашизма остается актуальной, и отметил, что в то время, когда власти запрещают оппозиционные каналы, в телеэфире продолжаются пропаганда ненависти и искажение истории Великой Отечественной войны.Поэтому, считает он, нужно бороться с героизацией пособников фашистов, которым на Украине "едва ли не ежедневно" ставят памятники.Он подчеркнул, что "90 процентов украинцев — потомки победителей, а не тех, кто прятался по схронам и стрелял в спину".В канун Дня Победы на Украине активизировались радикалы. Накануне люди в черном сорвали в Харькове баннеры с поздравлениями к 9 Мая, а на прошлой неделе националисты прошли маршем по центру Киева в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина".

https://ria.ru/20210501/ukraina-1730797679.html

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оппозиционная платформа - за жизнь, вадим рабинович, день победы, великая отечественная война (1941-1945), верховная рада украины, украина, в мире