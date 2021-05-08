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В США три человека погибли при стрельбе
В США три человека погибли при стрельбе
Три человека погибли и двое пострадали в результате стрельбы, произошедшей в субботу утром в городском доме в Балтиморе, штат Мэриленд, сообщает местное издание РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T22:36
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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Три человека погибли и двое пострадали в результате стрельбы, произошедшей в субботу утром в городском доме в Балтиморе, штат Мэриленд, сообщает местное издание Baltimore Sun со ссылкой на полицию.Как сообщается, в полицию поступили сообщения о стрельбе и пожаре, полицейские и пожарные прибыли на место происшествия около 6.40 по местному времени (13.40 мск). Открывший стрельбу мужчина был ликвидирован на месте, пожар также удалось потушить."Угроза нейтрализована", - заявил представитель полиции Джой Стьюарт.Полиция не раскрывает детали о личности погибших и стрелявшего. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, жизни другого ничего не угрожает.Как сообщает газета, жители района знали стрелявшего, мужчина неоднократно угрожал соседям и обвинял их в том, что они шпионят за ним по заданию федерального правительства. Соседи и ранее обращались в полицию из-за поведения мужчины.
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балтимор, сша, мэриленд, в мире

В США три человека погибли при стрельбе

22:36 08.05.2021 (обновлено: 22:39 08.05.2021)
 
© AP Photo / AJ MastПолицейская машина в Индианаполисе, США
Полицейская машина в Индианаполисе, США - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© AP Photo / AJ Mast
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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Три человека погибли и двое пострадали в результате стрельбы, произошедшей в субботу утром в городском доме в Балтиморе, штат Мэриленд, сообщает местное издание Baltimore Sun со ссылкой на полицию.
Как сообщается, в полицию поступили сообщения о стрельбе и пожаре, полицейские и пожарные прибыли на место происшествия около 6.40 по местному времени (13.40 мск). Открывший стрельбу мужчина был ликвидирован на месте, пожар также удалось потушить.
"Угроза нейтрализована", - заявил представитель полиции Джой Стьюарт.
Полиция не раскрывает детали о личности погибших и стрелявшего. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, жизни другого ничего не угрожает.
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Как сообщает газета, жители района знали стрелявшего, мужчина неоднократно угрожал соседям и обвинял их в том, что они шпионят за ним по заданию федерального правительства. Соседи и ранее обращались в полицию из-за поведения мужчины.
 
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