https://ria.ru/20210508/sertifikaty-1731499377.html

Глава Еврокомиссии рассказала о работе по созданию COVID-сертификатов

Глава Еврокомиссии рассказала о работе по созданию COVID-сертификатов

Работа по созданию COVID-сертификатов в Евросоюзе идет темпами, которые позволяют рассчитывать, что система этих сертификатов заработает в июне, сказала глава... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T17:02

2021-05-08T17:02

2021-05-08T18:02

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БРЮССЕЛЬ, 8 мая - РИА Новости, Мария Князева. Работа по созданию COVID-сертификатов в Евросоюзе идет темпами, которые позволяют рассчитывать, что система этих сертификатов заработает в июне, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после неформального саммита глав государств ЕС в Порту, трансляция которой велась службами ЕС.Как сообщил ранее в субботу глава Евросовета Шарль Мишель, лидеры стран Евросоюза 25 мая вновь обсудят создание COVID-сертификатов, чтобы достигнуть договорённости по формированию этой общей европейской системы.Европейская комиссия 17 марта представила законопроект о внедрении в ЕС цифровых коронавирусных сертификатов, которые будут содержать три варианта данных: информацию о прививке против коронавируса, об отрицательном ПЦР-тесте или же о факте перенесенного коронавируса и наличии иммунитета. Исходя из материалов ЕК, речь идет о прививках, централизованно одобренных в ЕС. Однако страны союза будут иметь право признавать у себя и другие вакцины. Такой сертификат можно будет использовать с помощью мобильного телефона и QR-кода. По замыслу ЕС, сертификаты должны, с одной стороны, исключить дискриминацию, а с другой - позволить ускорить возвращение к нормальному передвижению населения между странами союза.Предложение ЕК о COVID-сертификатах должно пройти согласование Европарламентом (ЕП) и Советом стран Евросоюза.Как сообщалось ранее, Европейский союз параллельно ведет две процедуры подготовки к запуску коронавирусных сертификатов: переговоры по согласованию законодательного положения, а также работу по запуску технической системы, в рамках которой уже 10 мая стартует пилотное тестирование сертификатов в ряде стран.

https://ria.ru/20210425/zdorove-1729790070.html

https://ria.ru/20210508/patenty-1731474929.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европарламент, евросовет, коронавирус covid-19, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире