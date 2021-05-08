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https://ria.ru/20210508/sertifikaty-1731499377.html
Глава Еврокомиссии рассказала о работе по созданию COVID-сертификатов
Глава Еврокомиссии рассказала о работе по созданию COVID-сертификатов
Работа по созданию COVID-сертификатов в Евросоюзе идет темпами, которые позволяют рассчитывать, что система этих сертификатов заработает в июне, сказала глава... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T17:02
2021-05-08T18:02
европарламент
евросовет
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 8 мая - РИА Новости, Мария Князева. Работа по созданию COVID-сертификатов в Евросоюзе идет темпами, которые позволяют рассчитывать, что система этих сертификатов заработает в июне, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после неформального саммита глав государств ЕС в Порту, трансляция которой велась службами ЕС.Как сообщил ранее в субботу глава Евросовета Шарль Мишель, лидеры стран Евросоюза 25 мая вновь обсудят создание COVID-сертификатов, чтобы достигнуть договорённости по формированию этой общей европейской системы.Европейская комиссия 17 марта представила законопроект о внедрении в ЕС цифровых коронавирусных сертификатов, которые будут содержать три варианта данных: информацию о прививке против коронавируса, об отрицательном ПЦР-тесте или же о факте перенесенного коронавируса и наличии иммунитета. Исходя из материалов ЕК, речь идет о прививках, централизованно одобренных в ЕС. Однако страны союза будут иметь право признавать у себя и другие вакцины. Такой сертификат можно будет использовать с помощью мобильного телефона и QR-кода. По замыслу ЕС, сертификаты должны, с одной стороны, исключить дискриминацию, а с другой - позволить ускорить возвращение к нормальному передвижению населения между странами союза.Предложение ЕК о COVID-сертификатах должно пройти согласование Европарламентом (ЕП) и Советом стран Евросоюза.Как сообщалось ранее, Европейский союз параллельно ведет две процедуры подготовки к запуску коронавирусных сертификатов: переговоры по согласованию законодательного положения, а также работу по запуску технической системы, в рамках которой уже 10 мая стартует пилотное тестирование сертификатов в ряде стран.
https://ria.ru/20210425/zdorove-1729790070.html
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европарламент, евросовет, коронавирус covid-19, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, в мире

Глава Еврокомиссии рассказала о работе по созданию COVID-сертификатов

17:02 08.05.2021 (обновлено: 18:02 08.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 8 мая - РИА Новости, Мария Князева. Работа по созданию COVID-сертификатов в Евросоюзе идет темпами, которые позволяют рассчитывать, что система этих сертификатов заработает в июне, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после неформального саммита глав государств ЕС в Порту, трансляция которой велась службами ЕС.

"Рада сообщить, что юридическая и техническая работа по сертификату идет так, что система может заработать в июне", - сказала она.

Как сообщил ранее в субботу глава Евросовета Шарль Мишель, лидеры стран Евросоюза 25 мая вновь обсудят создание COVID-сертификатов, чтобы достигнуть договорённости по формированию этой общей европейской системы.
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Европейская комиссия 17 марта представила законопроект о внедрении в ЕС цифровых коронавирусных сертификатов, которые будут содержать три варианта данных: информацию о прививке против коронавируса, об отрицательном ПЦР-тесте или же о факте перенесенного коронавируса и наличии иммунитета. Исходя из материалов ЕК, речь идет о прививках, централизованно одобренных в ЕС. Однако страны союза будут иметь право признавать у себя и другие вакцины. Такой сертификат можно будет использовать с помощью мобильного телефона и QR-кода. По замыслу ЕС, сертификаты должны, с одной стороны, исключить дискриминацию, а с другой - позволить ускорить возвращение к нормальному передвижению населения между странами союза.
Предложение ЕК о COVID-сертификатах должно пройти согласование Европарламентом (ЕП) и Советом стран Евросоюза.
Как сообщалось ранее, Европейский союз параллельно ведет две процедуры подготовки к запуску коронавирусных сертификатов: переговоры по согласованию законодательного положения, а также работу по запуску технической системы, в рамках которой уже 10 мая стартует пилотное тестирование сертификатов в ряде стран.
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