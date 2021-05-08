Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210508/rak-1731457837.html
Мясников назвал признак рака, встречающийся лишь у мужчин
Мясников назвал признак рака, встречающийся лишь у мужчин
Железодефицитная анемия у мужчин может быть симптомом онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и ведущий РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T06:57
2021-05-08T11:17
александр мясников (врач)
россия
онкология
рак
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571837306_52:199:2950:1829_1920x0_80_0_0_5c106817f6dcad86b5a6a23125c6215c.jpg
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Железодефицитная анемия у мужчин может быть симптомом онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и ведущий Александр Мясников.По его словам, пониженный уровень гемоглобина в крови у женщин можно объяснить регулярными кровопотерями по естественным причинам.Медик подчеркнул, что при любой степени железодефицитной анемии мужчинам следует обратиться за медицинской помощью.Мясников заключил, что анемия одинаково опасна для мужчин и женщин, но пониженный уровень гемоглобина обуславливают разную настороженность.Анемия (малокровие) возникает в процессе снижения уровня гемоглобина в крови.
https://ria.ru/20210501/rak-1730794836.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571837306_137:0:2866:2047_1920x0_80_0_0_b0574b8ffff2c37fadf050a921e6adde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр мясников (врач), россия, онкология, рак, здоровье, общество

Мясников назвал признак рака, встречающийся лишь у мужчин

06:57 08.05.2021 (обновлено: 11:17 08.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Железодефицитная анемия у мужчин может быть симптомом онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и ведущий Александр Мясников.
По его словам, пониженный уровень гемоглобина в крови у женщин можно объяснить регулярными кровопотерями по естественным причинам.

"У мужчин этого, слава богу, нет, и поэтому если мы видим у мужчины железодефицитную анемию, сразу надо подумать, в чем причина. И у женщин надо думать, но у них она налицо. <…> У мужчин это значит в любом случае потерю из желудочно-кишечного тракта. А это либо язва, либо даже онкология", — пояснил Мясников.

Медик подчеркнул, что при любой степени железодефицитной анемии мужчинам следует обратиться за медицинской помощью.

"Мужчины, для вас нет ненормального гемоглобина. Если он снижен, (нужно идти. — Прим. ред.) к врачу: гастроскопия, колоноскопия. Не пропустите рак, полип, язву", — отметил врач.

Мясников заключил, что анемия одинаково опасна для мужчин и женщин, но пониженный уровень гемоглобина обуславливают разную настороженность.
Анемия (малокровие) возникает в процессе снижения уровня гемоглобина в крови.
3D изображение раковой клетки - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
1 мая, 01:38
Онколог дал совет россиянам, у которых в роду были больные раком
 
Александр Мясников (врач)РоссияОнкологияракЗдоровьеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19Армия Израиля ударила по объекту ХАМАС в ответ на пуск ракеты
03:12Умер американский исполнитель ритм-н-блюз Ллойд Прайс
02:50Азаров оценил условие Кравчука для нормализации отношений Москвы и Киева
02:34В Израиле заявили о пуске ракеты со стороны сектора Газа
02:22Число пострадавших в Иерусалиме палестинцев достигло почти 300 человек
02:16ВМС США заявили об изъятии российского оружия с судна в Аравийском море
02:15Врач назвал самые бесполезные медицинские манипуляции
02:15Финская разведка заявила о готовности России применить войска в Европе
02:10Россиянам предложили полезную замену шашлыку
02:09Полиция раскрыла подробности стрельбы с пострадавшими в центре Нью-Йорка
01:34Пушков объяснил, почему Путин не поздравил Зеленского с Днем Победы
01:32Экономист назвал продукты, которые могут подорожать в ближайшее время
01:17В центре Нью-Йорка неизвестный выстрелил в женщину и ребенка
01:15Аналитик рассказал, чем опасна покупка долларов
01:11В РПЦ разъяснили смысл Антипасхи
01:01Ближневосточный "квартет" оценил ситуацию в Восточном Иерусалиме
00:52В Крыму произошел пожар в деревянном жилом доме
00:42Главы МВД и СК поздравили ветеранов с Днем Победы
00:32Президент Сербии рассказал, какой видит Сербию в случае вступления в ЕС
00:17Космонавты поздравили жителей Земли с Днем Победы с борта МКС
Лента новостейМолния