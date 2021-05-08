Мясников назвал признак рака, встречающийся лишь у мужчин
06:57 08.05.2021 (обновлено: 11:17 08.05.2021)
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Железодефицитная анемия у мужчин может быть симптомом онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и ведущий Александр Мясников.
По его словам, пониженный уровень гемоглобина в крови у женщин можно объяснить регулярными кровопотерями по естественным причинам.
"У мужчин этого, слава богу, нет, и поэтому если мы видим у мужчины железодефицитную анемию, сразу надо подумать, в чем причина. И у женщин надо думать, но у них она налицо. <…> У мужчин это значит в любом случае потерю из желудочно-кишечного тракта. А это либо язва, либо даже онкология", — пояснил Мясников.
Медик подчеркнул, что при любой степени железодефицитной анемии мужчинам следует обратиться за медицинской помощью.
"Мужчины, для вас нет ненормального гемоглобина. Если он снижен, (нужно идти. — Прим. ред.) к врачу: гастроскопия, колоноскопия. Не пропустите рак, полип, язву", — отметил врач.
Мясников заключил, что анемия одинаково опасна для мужчин и женщин, но пониженный уровень гемоглобина обуславливают разную настороженность.
Анемия (малокровие) возникает в процессе снижения уровня гемоглобина в крови.