https://ria.ru/20210508/putin-1731504537.html

Путин поблагодарил Рахмона за визит в Москву на 9 мая

Путин поблагодарил Рахмона за визит в Москву на 9 мая

Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона за визит в Москву на 9 мая, отметив, что это общий праздник для народов двух... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-08T18:04

2021-05-08T18:04

2021-05-09T02:59

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона за визит в Москву на 9 мая, отметив, что это общий праздник для народов двух стран.Президент России отметил, что среди жителей республики очень много Героев Советского Союза, кавалеров орденов Славы."Знаю, что вы лично относитесь к этому празднику как к святому празднику и все делаете для того, чтобы в Таджикистане всегда люди об этом помнили. Это наша совместная победа, это наш общий праздник", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20210508/prazdnik-1731489992.html

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россия, эмомали рахмон, владимир путин, таджикистан, в мире