Путин поблагодарил Рахмона за визит в Москву на 9 мая
18:04 08.05.2021 (обновлено: 02:59 09.05.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона за визит в Москву на 9 мая, отметив, что это общий праздник для народов двух стран.
"Я очень рад вас видеть. Вы в этот раз приехали в связи с Днем Победы... Это наш общий праздник. Спасибо вам большое за то, что вы нашли время и приехали. Я знаю, что в годы Великой Отечественной войны почти треть всех таджикистанцев, которые ушли на войну, назад домой не вернулись и погибли", - сказал Путин в ходе российско-таджикистанских переговоров в Москве.
Президент России отметил, что среди жителей республики очень много Героев Советского Союза, кавалеров орденов Славы.
"Знаю, что вы лично относитесь к этому празднику как к святому празднику и все делаете для того, чтобы в Таджикистане всегда люди об этом помнили. Это наша совместная победа, это наш общий праздник", - подчеркнул Путин.