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Возможности "Фабрики проектного финансирования" ВЭБ.РФ расширили
Возможности "Фабрики проектного финансирования" ВЭБ.РФ расширили
Правительство России расширило возможности программы "Фабрика проектного финансирования", новым постановлением смягчаются требования к потенциальным заёмщикам,... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T15:41
2021-05-08T15:41
2021-05-08T16:41
вэб
экономика
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Правительство России расширило возможности программы "Фабрика проектного финансирования", новым постановлением смягчаются требования к потенциальным заёмщикам, сообщает пресс-служба кабмина."Фабрика проектного финансирования" была запущена в 2018 году, став новым реально работающим механизмом привлечения инвестиций. Программа предполагает выдачу больших льготных кредитов на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики. Получить такие займы можно на проекты стоимостью от трех миллиардов рублей. Кредиторами выступают одновременно несколько банков и госкорпорация "ВЭБ.РФ". Они предоставляют заёмщику совместный кредит.Новым постановлением смягчаются требования к потенциальным заёмщикам. В частности, с 20 до 10% стоимости проекта снижается доля собственных средств заёмщика на операционной стадии. Вместе с тем с 20 до 30 лет увеличивается срок окупаемости проектов. Кроме того, теперь у инвесторов появится возможность совмещать различные виды господдержки в рамках одного проекта, а также объединить несколько инвестиционных решений в один проект.Также постановлением правительства до 1 июля продлевается срок подачи заявок на участие в программе для юридических лиц, не являющихся проектными компаниями.Оператором программы, координирующим её работу, проводящим отбор и экспертизу проектов, выступает "ВЭБ.РФ". Сейчас в портфеле "фабрики" находится более 40 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 3,5 триллиона рублей. Одобрение уже получили 14 проектов с общей стоимостью в триллион рублей. Среди наиболее крупных – строительство горно-металлургического комбината в Забайкалье, строительство установки по производству серной кислоты и олеума на площадке "КуйбышевАзот" в Самарской области, строительство третьей очереди производства метанола в Тульской области.Добавляется, что в 2021 году "ВЭБ.РФ" планирует рассмотреть ещё восемь потенциальных проектов более чем на 600 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210428/veb-1730297069.html
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вэб, экономика
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Правительство России расширило возможности программы "Фабрика проектного финансирования", новым постановлением смягчаются требования к потенциальным заёмщикам, сообщает пресс-служба кабмина.
"Возможность снижения доли собственных средств инвестора и увеличение срока окупаемости инвестиционных проектов предполагают обновлённые условия программы "Фабрика проектного финансирования". Постановление о внесении соответствующих изменений подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
"Фабрика проектного финансирования" была запущена в 2018 году, став новым реально работающим механизмом привлечения инвестиций. Программа предполагает выдачу больших льготных кредитов на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики. Получить такие займы можно на проекты стоимостью от трех миллиардов рублей. Кредиторами выступают одновременно несколько банков и госкорпорация "ВЭБ.РФ". Они предоставляют заёмщику совместный кредит.
Новым постановлением смягчаются требования к потенциальным заёмщикам. В частности, с 20 до 10% стоимости проекта снижается доля собственных средств заёмщика на операционной стадии. Вместе с тем с 20 до 30 лет увеличивается срок окупаемости проектов. Кроме того, теперь у инвесторов появится возможность совмещать различные виды господдержки в рамках одного проекта, а также объединить несколько инвестиционных решений в один проект.
Также постановлением правительства до 1 июля продлевается срок подачи заявок на участие в программе для юридических лиц, не являющихся проектными компаниями.
Оператором программы, координирующим её работу, проводящим отбор и экспертизу проектов, выступает "ВЭБ.РФ". Сейчас в портфеле "фабрики" находится более 40 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 3,5 триллиона рублей. Одобрение уже получили 14 проектов с общей стоимостью в триллион рублей. Среди наиболее крупных – строительство горно-металлургического комбината в Забайкалье, строительство установки по производству серной кислоты и олеума на площадке "КуйбышевАзот
" в Самарской области
, строительство третьей очереди производства метанола в Тульской области
.
Добавляется, что в 2021 году "ВЭБ.РФ" планирует рассмотреть ещё восемь потенциальных проектов более чем на 600 миллиардов рублей.