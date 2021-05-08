https://ria.ru/20210508/programma-1731492397.html

Возможности "Фабрики проектного финансирования" ВЭБ.РФ расширили

Возможности "Фабрики проектного финансирования" ВЭБ.РФ расширили

Правительство России расширило возможности программы "Фабрика проектного финансирования", новым постановлением смягчаются требования к потенциальным заёмщикам,... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T15:41

2021-05-08T15:41

2021-05-08T16:41

вэб

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577478207_0:176:3071:1903_1920x0_80_0_0_f136423f39e39ab74b941ce51918b9ce.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Правительство России расширило возможности программы "Фабрика проектного финансирования", новым постановлением смягчаются требования к потенциальным заёмщикам, сообщает пресс-служба кабмина."Фабрика проектного финансирования" была запущена в 2018 году, став новым реально работающим механизмом привлечения инвестиций. Программа предполагает выдачу больших льготных кредитов на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики. Получить такие займы можно на проекты стоимостью от трех миллиардов рублей. Кредиторами выступают одновременно несколько банков и госкорпорация "ВЭБ.РФ". Они предоставляют заёмщику совместный кредит.Новым постановлением смягчаются требования к потенциальным заёмщикам. В частности, с 20 до 10% стоимости проекта снижается доля собственных средств заёмщика на операционной стадии. Вместе с тем с 20 до 30 лет увеличивается срок окупаемости проектов. Кроме того, теперь у инвесторов появится возможность совмещать различные виды господдержки в рамках одного проекта, а также объединить несколько инвестиционных решений в один проект.Также постановлением правительства до 1 июля продлевается срок подачи заявок на участие в программе для юридических лиц, не являющихся проектными компаниями.Оператором программы, координирующим её работу, проводящим отбор и экспертизу проектов, выступает "ВЭБ.РФ". Сейчас в портфеле "фабрики" находится более 40 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 3,5 триллиона рублей. Одобрение уже получили 14 проектов с общей стоимостью в триллион рублей. Среди наиболее крупных – строительство горно-металлургического комбината в Забайкалье, строительство установки по производству серной кислоты и олеума на площадке "КуйбышевАзот" в Самарской области, строительство третьей очереди производства метанола в Тульской области.Добавляется, что в 2021 году "ВЭБ.РФ" планирует рассмотреть ещё восемь потенциальных проектов более чем на 600 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210428/veb-1730297069.html

https://ria.ru/20210423/shuvalov-1729679767.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вэб, экономика