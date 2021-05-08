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Порошенко упомянул Путина в обращении к украинцам накануне Дня Победы
Порошенко упомянул Путина в обращении к украинцам накануне Дня Победы
Бывший президент Украины Петр Порошенко опубликовал в фейсбуке обращение к украинцам, приуроченное к мероприятиям по случаю окончания войны. РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T15:31
2021-05-08T19:22
россия
ситуация на украине
петр порошенко
день победы
дмитрий песков
владимир путин
москва
украина
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко опубликовал в фейсбуке обращение к украинцам, приуроченное к мероприятиям по случаю окончания войны.Политик посвятил текст "преступлениям" коммунистического режима. Также Порошенко в очередной раз высказался о якобы "агрессии" России и ее лидера Владимира Путина. Кроме того, он подчеркнул стремление Киева поддержать "европейскую традицию" памяти о Победе, а свое обращение завершил грубым высказыванием в адрес российского президента.Украина с 2015 года приняла решение вместо Дня Победы праздновать День памяти и примирения 8-го мая. Таким образом страна поддержала традицию отмечать Победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.Ранее Порошенко уже выступал с сомнительными заявлениями на тему России. В частности, бывший президент Украины призывал к "непрерывной осаде Кремля", обвинял россиян в захвате Азовского моря, а также жаловался на "изнуряющие" переговоры с Путиным.В Кремле отмечали, что пик русофобской политики на Украине приходился именно на время президентства Петра Порошенко. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также выражал сожаление из-за того, что украинские власти таким образом культивировали негативные настроения в отношении Москвы.
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россия, ситуация на украине, петр порошенко, день победы, дмитрий песков, владимир путин, москва, украина, соцсети, в мире

Порошенко упомянул Путина в обращении к украинцам накануне Дня Победы

15:31 08.05.2021 (обновлено: 19:22 08.05.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда
Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко опубликовал в фейсбуке обращение к украинцам, приуроченное к мероприятиям по случаю окончания войны.
Политик посвятил текст "преступлениям" коммунистического режима. Также Порошенко в очередной раз высказался о якобы "агрессии" России и ее лидера Владимира Путина. Кроме того, он подчеркнул стремление Киева поддержать "европейскую традицию" памяти о Победе, а свое обращение завершил грубым высказыванием в адрес российского президента.
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Украина с 2015 года приняла решение вместо Дня Победы праздновать День памяти и примирения 8-го мая. Таким образом страна поддержала традицию отмечать Победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.
Ранее Порошенко уже выступал с сомнительными заявлениями на тему России. В частности, бывший президент Украины призывал к "непрерывной осаде Кремля", обвинял россиян в захвате Азовского моря, а также жаловался на "изнуряющие" переговоры с Путиным.
В Кремле отмечали, что пик русофобской политики на Украине приходился именно на время президентства Петра Порошенко. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также выражал сожаление из-за того, что украинские власти таким образом культивировали негативные настроения в отношении Москвы.
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