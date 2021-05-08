https://ria.ru/20210508/poroshenko-1731491609.html

Порошенко упомянул Путина в обращении к украинцам накануне Дня Победы

Порошенко упомянул Путина в обращении к украинцам накануне Дня Победы

Бывший президент Украины Петр Порошенко опубликовал в фейсбуке обращение к украинцам, приуроченное к мероприятиям по случаю окончания войны. РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T15:31

2021-05-08T15:31

2021-05-08T19:22

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ситуация на украине

петр порошенко

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко опубликовал в фейсбуке обращение к украинцам, приуроченное к мероприятиям по случаю окончания войны.Политик посвятил текст "преступлениям" коммунистического режима. Также Порошенко в очередной раз высказался о якобы "агрессии" России и ее лидера Владимира Путина. Кроме того, он подчеркнул стремление Киева поддержать "европейскую традицию" памяти о Победе, а свое обращение завершил грубым высказыванием в адрес российского президента.Украина с 2015 года приняла решение вместо Дня Победы праздновать День памяти и примирения 8-го мая. Таким образом страна поддержала традицию отмечать Победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.Ранее Порошенко уже выступал с сомнительными заявлениями на тему России. В частности, бывший президент Украины призывал к "непрерывной осаде Кремля", обвинял россиян в захвате Азовского моря, а также жаловался на "изнуряющие" переговоры с Путиным.В Кремле отмечали, что пик русофобской политики на Украине приходился именно на время президентства Петра Порошенко. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также выражал сожаление из-за того, что украинские власти таким образом культивировали негативные настроения в отношении Москвы.

https://ria.ru/20210421/podgotovka-1729330734.html

https://ria.ru/20210504/ukraina-1731141811.html

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россия, ситуация на украине, петр порошенко, день победы, дмитрий песков, владимир путин, москва, украина, соцсети, в мире