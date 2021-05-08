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В Москве наградили победителей проектов "Бессмертного полка"
В Москве наградили победителей проектов "Бессмертного полка"
Торжественная церемония вручения наград победителям нескольких проектов общероссийского общественного объединения "Бессмертный полк России" прошла в субботу в... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-08T16:44
2021-05-09T01:10
день победы-2021
россия
музей победы
патриот
владимир машков
василий лановой
игорь петренко
москва
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Торжественная церемония вручения наград победителям нескольких проектов общероссийского общественного объединения "Бессмертный полк России" прошла в субботу в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.Как сообщила пресс-служба "Бессмертного полка России", прошло награждение победителей викторины "Победа ковалась каждым", проведенной в рамках проекта "Знаменосцы Победы", и авторов самых интересных исследовательских работ в международном конкурсе "Правнуки победителей".Участниками викторины "Победа ковалась каждым" стали 14 тысяч человек, все они получили сертификаты участников, и более 2 тысяч человек стали обладателями призов, главные из которых - поездки в Москву. В конкурсе "Правнуки победителей" в этом году приняли участие порядка 9 тысяч молодых людей со всей России и более 30 стран мира. Они отправили на суд жюри исследования боевого и трудового пути своих прадедов и прабабушек, а также рассказы о военнопленных и узниках концлагерей."Часто на человека, попавшего в плен, ложилось клеймо предателя. Именно поэтому так важно заниматься поиском! Только от нас зависит, возникнет ли человек из небытия, вернется ли его доброе имя как воина, а не дезертира", - сказала победительница из Санкт-Петербурга Алина Ян-Борисова, прадед которой погиб в плену летом 1942 года.Дипломы и награды победители конкурса получили из рук членов жюри: Народного артиста России Владимира Машкова, лауреата Государственной премии России, актера театра и кино Игоря Петренко, начальника Центрального архива Министерства обороны РФ Олега Панкова и основателя и руководителя проекта "Я помню" Артема Драбкина."Чувство патриотизма, чувство любви к Родине – это чувство приобретенное, оно воспитывается. Момент воспитания в себе этого самого главного чувства -любви - виден у авторов работ. Это больше чем конкурс – это поиск одной общей судьбы", - сказал Машков."То, что сейчас опубликовано на интернет-порталах Центрального архива Министерства обороны РФ, дало возможность участникам совместить их с теми воспоминаниями, письмами, что смогли сохранить в семьях родители, бабушки и прабабушки", - отметил Панков, говоря о богатстве материалов, использованных в исследовательских работах участников.Для всех победителей в течение нескольких дней будет организована насыщенная культурная программа гражданско-патриотической направленности. Сразу после торжественной церемонии награждения они отправились на экскурсию по экспозиции "Подвиг народа" Музея Победы, затем станут гостями концерта "Бессмертный полк в сердце каждого из нас", посвященного памяти Народного артиста СССР, Героя труда РФ, Сопредседателя Центрального штаба Бессмертного полка России Василия Ланового. В День Победы запланирована экскурсия в парк "Патриот".
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россия, музей победы, патриот, владимир машков, василий лановой, игорь петренко, москва, ссср, общество

В Москве наградили победителей проектов "Бессмертного полка"

16:44 08.05.2021 (обновлено: 01:10 09.05.2021)
 
© Фото : официальный портал проекта "Бессмертный пол"Победителей проектов Бессмертного полка России наградили в Москве
Победителей проектов Бессмертного полка России наградили в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© Фото : официальный портал проекта "Бессмертный пол"
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Торжественная церемония вручения наград победителям нескольких проектов общероссийского общественного объединения "Бессмертный полк России" прошла в субботу в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.
Как сообщила пресс-служба "Бессмертного полка России", прошло награждение победителей викторины "Победа ковалась каждым", проведенной в рамках проекта "Знаменосцы Победы", и авторов самых интересных исследовательских работ в международном конкурсе "Правнуки победителей".
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Участниками викторины "Победа ковалась каждым" стали 14 тысяч человек, все они получили сертификаты участников, и более 2 тысяч человек стали обладателями призов, главные из которых - поездки в Москву. В конкурсе "Правнуки победителей" в этом году приняли участие порядка 9 тысяч молодых людей со всей России и более 30 стран мира. Они отправили на суд жюри исследования боевого и трудового пути своих прадедов и прабабушек, а также рассказы о военнопленных и узниках концлагерей.
"Часто на человека, попавшего в плен, ложилось клеймо предателя. Именно поэтому так важно заниматься поиском! Только от нас зависит, возникнет ли человек из небытия, вернется ли его доброе имя как воина, а не дезертира", - сказала победительница из Санкт-Петербурга Алина Ян-Борисова, прадед которой погиб в плену летом 1942 года.
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Дипломы и награды победители конкурса получили из рук членов жюри: Народного артиста России Владимира Машкова, лауреата Государственной премии России, актера театра и кино Игоря Петренко, начальника Центрального архива Министерства обороны РФ Олега Панкова и основателя и руководителя проекта "Я помню" Артема Драбкина.
"Чувство патриотизма, чувство любви к Родине – это чувство приобретенное, оно воспитывается. Момент воспитания в себе этого самого главного чувства -любви - виден у авторов работ. Это больше чем конкурс – это поиск одной общей судьбы", - сказал Машков.
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"То, что сейчас опубликовано на интернет-порталах Центрального архива Министерства обороны РФ, дало возможность участникам совместить их с теми воспоминаниями, письмами, что смогли сохранить в семьях родители, бабушки и прабабушки", - отметил Панков, говоря о богатстве материалов, использованных в исследовательских работах участников.
Для всех победителей в течение нескольких дней будет организована насыщенная культурная программа гражданско-патриотической направленности. Сразу после торжественной церемонии награждения они отправились на экскурсию по экспозиции "Подвиг народа" Музея Победы, затем станут гостями концерта "Бессмертный полк в сердце каждого из нас", посвященного памяти Народного артиста СССР, Героя труда РФ, Сопредседателя Центрального штаба Бессмертного полка России Василия Ланового. В День Победы запланирована экскурсия в парк "Патриот".
 
День Победы-2021РоссияМузей ПобедыПатриотВладимир МашковВасилий ЛановойИгорь ПетренкоМоскваСССРОбщество
 
 
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