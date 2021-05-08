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В Гидрометцентре рассказали о погоде в Центральной России в День Победы
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Центральной России в День Победы
Синоптики не ожидают особенного тепла в регионах центра Европейской России 9 мая, также будет ветрено, говорится в прогнозе погоды, размещенном на сайте... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-08T23:33
2021-05-08T23:33
2021-05-09T01:45
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Синоптики не ожидают особенного тепла в регионах центра Европейской России 9 мая, также будет ветрено, говорится в прогнозе погоды, размещенном на сайте Гидрометцентра."Циклон, который только зарождается на территории зарубежной Европы, пройдет по западной половине, как раз накануне Дня Победы. И еще в ночь на 9 мая будет влиять существенно на погоду центральных областей (России - ред.) ... на особое тепло рассчитывать не стоит... южнее Москвы - в Курске, Липецке, Тамбове и Воронеже - плюс 12 - плюс 15 градусов. К тому же погода в средней полосе будет ветреной. Девятого мая в Москве ночью - дожди и порывистый ветер... днем атмосферный фронт отойдет от столицы, будут прояснения в облаках, но местами возможен кратковременный дождь и сильный ветер", - говорится в сообщении.Гидрометцентр также уточняет, что 10 мая столичный регион ждет погода без осадков, воздух прогреется до 20 градусов.
https://ria.ru/20210508/parad-1731482644.html
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