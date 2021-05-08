https://ria.ru/20210508/pogoda-1731523574.html

В Гидрометцентре рассказали о погоде в Центральной России в День Победы

В Гидрометцентре рассказали о погоде в Центральной России в День Победы

Синоптики не ожидают особенного тепла в регионах центра Европейской России 9 мая, также будет ветрено, говорится в прогнозе погоды, размещенном на сайте... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-08T23:33

2021-05-08T23:33

2021-05-09T01:45

день победы-2021

россия

тамбов

гидрометцентр

москва

липецк

воронеж

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731326786_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_c2ec524ea1f08cb73d3a8c2e35992fd0.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Синоптики не ожидают особенного тепла в регионах центра Европейской России 9 мая, также будет ветрено, говорится в прогнозе погоды, размещенном на сайте Гидрометцентра."Циклон, который только зарождается на территории зарубежной Европы, пройдет по западной половине, как раз накануне Дня Победы. И еще в ночь на 9 мая будет влиять существенно на погоду центральных областей (России - ред.) ... на особое тепло рассчитывать не стоит... южнее Москвы - в Курске, Липецке, Тамбове и Воронеже - плюс 12 - плюс 15 градусов. К тому же погода в средней полосе будет ветреной. Девятого мая в Москве ночью - дожди и порывистый ветер... днем атмосферный фронт отойдет от столицы, будут прояснения в облаках, но местами возможен кратковременный дождь и сильный ветер", - говорится в сообщении.Гидрометцентр также уточняет, что 10 мая столичный регион ждет погода без осадков, воздух прогреется до 20 градусов.

https://ria.ru/20210508/parad-1731482644.html

россия

москва

липецк

воронеж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, тамбов, гидрометцентр, москва, липецк, воронеж, общество