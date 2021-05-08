Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210508/pogoda-1731523574.html
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Центральной России в День Победы
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Центральной России в День Победы
Синоптики не ожидают особенного тепла в регионах центра Европейской России 9 мая, также будет ветрено, говорится в прогнозе погоды, размещенном на сайте... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-08T23:33
2021-05-09T01:45
день победы-2021
россия
тамбов
гидрометцентр
москва
липецк
воронеж
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731326786_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_c2ec524ea1f08cb73d3a8c2e35992fd0.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Синоптики не ожидают особенного тепла в регионах центра Европейской России 9 мая, также будет ветрено, говорится в прогнозе погоды, размещенном на сайте Гидрометцентра."Циклон, который только зарождается на территории зарубежной Европы, пройдет по западной половине, как раз накануне Дня Победы. И еще в ночь на 9 мая будет влиять существенно на погоду центральных областей (России - ред.) ... на особое тепло рассчитывать не стоит... южнее Москвы - в Курске, Липецке, Тамбове и Воронеже - плюс 12 - плюс 15 градусов. К тому же погода в средней полосе будет ветреной. Девятого мая в Москве ночью - дожди и порывистый ветер... днем атмосферный фронт отойдет от столицы, будут прояснения в облаках, но местами возможен кратковременный дождь и сильный ветер", - говорится в сообщении.Гидрометцентр также уточняет, что 10 мая столичный регион ждет погода без осадков, воздух прогреется до 20 градусов.
https://ria.ru/20210508/parad-1731482644.html
россия
москва
липецк
воронеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731326786_378:0:3075:2023_1920x0_80_0_0_5bee946b6b62026545fa237e77aa99a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, тамбов, гидрометцентр, москва, липецк, воронеж, общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в Центральной России в День Победы

23:33 08.05.2021 (обновлено: 01:45 09.05.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкУкрашение Москвы ко Дню Победы
Украшение Москвы ко Дню Победы - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Синоптики не ожидают особенного тепла в регионах центра Европейской России 9 мая, также будет ветрено, говорится в прогнозе погоды, размещенном на сайте Гидрометцентра.
"Циклон, который только зарождается на территории зарубежной Европы, пройдет по западной половине, как раз накануне Дня Победы. И еще в ночь на 9 мая будет влиять существенно на погоду центральных областей (России - ред.) ... на особое тепло рассчитывать не стоит... южнее Москвы - в Курске, Липецке, Тамбове и Воронеже - плюс 12 - плюс 15 градусов. К тому же погода в средней полосе будет ветреной. Девятого мая в Москве ночью - дожди и порывистый ветер... днем атмосферный фронт отойдет от столицы, будут прояснения в облаках, но местами возможен кратковременный дождь и сильный ветер", - говорится в сообщении.
Гидрометцентр также уточняет, что 10 мая столичный регион ждет погода без осадков, воздух прогреется до 20 градусов.
Самолеты-буксировщики мишеней Су-25БМ во время репетиции воздушной части парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
Вчера, 13:44
Погода может повлиять на воздушную часть парада Победы в Москве
 
День Победы-2021РоссияТамбовГидрометцентрМоскваЛипецкВоронежОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19Армия Израиля ударила по объекту ХАМАС в ответ на пуск ракеты
03:12Умер американский исполнитель ритм-н-блюз Ллойд Прайс
02:50Азаров оценил условие Кравчука для нормализации отношений Москвы и Киева
02:34В Израиле заявили о пуске ракеты со стороны сектора Газа
02:22Число пострадавших в Иерусалиме палестинцев достигло почти 300 человек
02:16ВМС США заявили об изъятии российского оружия с судна в Аравийском море
02:15Врач назвал самые бесполезные медицинские манипуляции
02:15Финская разведка заявила о готовности России применить войска в Европе
02:10Россиянам предложили полезную замену шашлыку
02:09Полиция раскрыла подробности стрельбы с пострадавшими в центре Нью-Йорка
01:34Пушков объяснил, почему Путин не поздравил Зеленского с Днем Победы
01:32Экономист назвал продукты, которые могут подорожать в ближайшее время
01:17В центре Нью-Йорка неизвестный выстрелил в женщину и ребенка
01:15Аналитик рассказал, чем опасна покупка долларов
01:11В РПЦ разъяснили смысл Антипасхи
01:01Ближневосточный "квартет" оценил ситуацию в Восточном Иерусалиме
00:52В Крыму произошел пожар в деревянном жилом доме
00:42Главы МВД и СК поздравили ветеранов с Днем Победы
00:32Президент Сербии рассказал, какой видит Сербию в случае вступления в ЕС
00:17Космонавты поздравили жителей Земли с Днем Победы с борта МКС
Лента новостейМолния