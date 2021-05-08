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Победителям "Диктанта Победы – 2020" вручили билеты на парад в Москве

Победителям "Диктанта Победы – 2020" вручили билеты на парад в Москве

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов вручил билеты на парад 9 мая в Москве победителям "Диктанта Победы" прошлого года, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-08T21:44

2021-05-08T21:44

2021-05-09T01:07

день победы-2021

россия

день победы

сергей кравцов

парад победы

общество

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов вручил билеты на парад 9 мая в Москве победителям "Диктанта Победы" прошлого года, сообщает корреспондент РИА Новости."Диктант Победы" в 2020 году прошел 3 сентября. В акции на знание истории Великой Отечественной войны приняли участие более миллиона человек по всему миру.На церемонии вручения Кравцов заявил, что сегодня Россия преодолевает проблемы патриотического воспитания. "В 90-е годы были проблемы с этим (патриотическим воспитанием молодежи – ред.), но теперь мы их преодолеваем", - сказал он.Министр также пообещал билет на парад Победы девятилетнему сыну одной из победительниц, который присутствовал на церемонии.В этом году участие в международной акции "Диктант Победы", которая прошла 29 апреля, приняли более 1,5 миллиона человек. Победителей объявят 24 июня, они получат приглашение на парад Победы следующего года."Диктант Победы" проводится в России и странах ближнего и дальнего зарубежья третий год в целях привлечения общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышения исторической грамотности, патриотического воспитания молодежи, сохранения памяти о том, какой высокой ценой была добыта победа.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, день победы, сергей кравцов, парад победы, общество