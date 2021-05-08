Победителям "Диктанта Победы – 2020" вручили билеты на парад в Москве
Нынешний "Диктант Победы" стал третьим по счету, а впервые его организовали в 2019 году.
Нынешний "Диктант Победы" стал третьим по счету, а впервые его организовали в 2019 году.
Старт акции дал заместитель председателя Совета безопасности, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Старт акции дал заместитель председателя Совета безопасности, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Сегодня в этом зале — люди разных возрастов, поколений, но всех, кто пишет "Диктант Победы", объединяет одно — неравнодушие к истории нашей страны", — сказал Дмитрий Медведев.
"Сегодня в этом зале — люди разных возрастов, поколений, но всех, кто пишет "Диктант Победы", объединяет одно — неравнодушие к истории нашей страны", — сказал Дмитрий Медведев.
Организаторами акции выступили "Единая Россия", Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы". Партнером акции выступило Россотрудничество.
Организаторами акции выступили "Единая Россия", Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы". Партнером акции выступило Россотрудничество.
"Диктант Победы", посвященный событиям Великой Отечественной войны, проходит более чем в 80 странах мира.
"Диктант Победы", посвященный событиям Великой Отечественной войны, проходит более чем в 80 странах мира.
Принять участие в акции могут примерно полтора миллиона человек.
Принять участие в акции могут примерно полтора миллиона человек.
Вопросы диктанта перевели на английский и китайский языки и разделили на несколько блоков — для Америки, Европы, Азии, стран СНГ и постсоветского пространства.
Вопросы диктанта перевели на английский и китайский языки и разделили на несколько блоков — для Америки, Европы, Азии, стран СНГ и постсоветского пространства.
Победителей международной акции "Диктант Победы" определят к 24 июня.
Победителей международной акции "Диктант Победы" определят к 24 июня.
Федеральные победители получат уникальную возможность посетить парад Победы на Красной площади через год.
Федеральные победители получат уникальную возможность посетить парад Победы на Красной площади через год.
У выпускников школ, которые правильно ответят на все вопросы теста, появятся дополнительные преимущества при поступлении в вузы.
У выпускников школ, которые правильно ответят на все вопросы теста, появятся дополнительные преимущества при поступлении в вузы.
Если в 2020 году для проведения масштабной акции было задействовано 11 тысяч площадок, то в этом году их еще больше — 16 тысяч.
Если в 2020 году для проведения масштабной акции было задействовано 11 тысяч площадок, то в этом году их еще больше — 16 тысяч.
"Диктант Победы" — это не просто проверка знаний о событиях Великой Отечественной войны.
"Диктант Победы" — это не просто проверка знаний о событиях Великой Отечественной войны.
Это проявление живого и неподдельного интереса к российской истории.
Это проявление живого и неподдельного интереса к российской истории.
Участник международной просветительско-патриотической акции "Диктант Победы — 2021".
Участник международной просветительско-патриотической акции "Диктант Победы — 2021".
Нынешний "Диктант Победы" стал третьим по счету, а впервые его организовали в 2019 году.
Старт акции дал заместитель председателя Совета безопасности, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Сегодня в этом зале — люди разных возрастов, поколений, но всех, кто пишет "Диктант Победы", объединяет одно — неравнодушие к истории нашей страны", — сказал Дмитрий Медведев.
Организаторами акции выступили "Единая Россия", Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы". Партнером акции выступило Россотрудничество.
"Диктант Победы", посвященный событиям Великой Отечественной войны, проходит более чем в 80 странах мира.
Принять участие в акции могут примерно полтора миллиона человек.
Вопросы диктанта перевели на английский и китайский языки и разделили на несколько блоков — для Америки, Европы, Азии, стран СНГ и постсоветского пространства.
Победителей международной акции "Диктант Победы" определят к 24 июня.
Федеральные победители получат уникальную возможность посетить парад Победы на Красной площади через год.
У выпускников школ, которые правильно ответят на все вопросы теста, появятся дополнительные преимущества при поступлении в вузы.
Если в 2020 году для проведения масштабной акции было задействовано 11 тысяч площадок, то в этом году их еще больше — 16 тысяч.
"Диктант Победы" — это не просто проверка знаний о событиях Великой Отечественной войны.
Это проявление живого и неподдельного интереса к российской истории.
Участник международной просветительско-патриотической акции "Диктант Победы — 2021".