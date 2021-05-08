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https://ria.ru/20210508/pobediteli-1731518490.html
Победителям "Диктанта Победы – 2020" вручили билеты на парад в Москве
Победителям "Диктанта Победы – 2020" вручили билеты на парад в Москве
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов вручил билеты на парад 9 мая в Москве победителям "Диктанта Победы" прошлого года, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-08T21:44
2021-05-09T01:07
день победы-2021
россия
день победы
сергей кравцов
парад победы
общество
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов вручил билеты на парад 9 мая в Москве победителям "Диктанта Победы" прошлого года, сообщает корреспондент РИА Новости."Диктант Победы" в 2020 году прошел 3 сентября. В акции на знание истории Великой Отечественной войны приняли участие более миллиона человек по всему миру.На церемонии вручения Кравцов заявил, что сегодня Россия преодолевает проблемы патриотического воспитания. "В 90-е годы были проблемы с этим (патриотическим воспитанием молодежи – ред.), но теперь мы их преодолеваем", - сказал он.Министр также пообещал билет на парад Победы девятилетнему сыну одной из победительниц, который присутствовал на церемонии.В этом году участие в международной акции "Диктант Победы", которая прошла 29 апреля, приняли более 1,5 миллиона человек. Победителей объявят 24 июня, они получат приглашение на парад Победы следующего года."Диктант Победы" проводится в России и странах ближнего и дальнего зарубежья третий год в целях привлечения общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышения исторической грамотности, патриотического воспитания молодежи, сохранения памяти о том, какой высокой ценой была добыта победа.
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россия, день победы, сергей кравцов, парад победы, общество

Победителям "Диктанта Победы – 2020" вручили билеты на парад в Москве

21:44 08.05.2021 (обновлено: 01:07 09.05.2021)
 
© (C) ANDREY LEBEDEVПобедители "Диктанта Победы-2020"
Победители Диктанта Победы-2020 - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© (C) ANDREY LEBEDEV
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов вручил билеты на парад 9 мая в Москве победителям "Диктанта Победы" прошлого года, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Диктант Победы" в 2020 году прошел 3 сентября. В акции на знание истории Великой Отечественной войны приняли участие более миллиона человек по всему миру.
© (C) ANDREY LEBEDEVПригласительный билет на парад Победы
Пригласительный билет на парад Победы
1 из 3
Пригласительный билет на парад Победы
© (C) ANDREY LEBEDEV
© (C) ANDREY LEBEDEVСергей Кравцов вручает билеты на парад победителям "Диктанта Победы-2020"
Сергей Кравцов вручает билеты на парад победителям Диктанта Победы-2020
2 из 3
Сергей Кравцов вручает билеты на парад победителям "Диктанта Победы-2020"
© (C) ANDREY LEBEDEV
© (C) ANDREY LEBEDEVАлександр Школьник награждает победителя "Диктанта Победы-2020"
Александр Школьник награждает победителя Диктанта Победы-2020
3 из 3
Александр Школьник награждает победителя "Диктанта Победы-2020"
© (C) ANDREY LEBEDEV
1 из 3
Пригласительный билет на парад Победы
© (C) ANDREY LEBEDEV
2 из 3
Сергей Кравцов вручает билеты на парад победителям "Диктанта Победы-2020"
© (C) ANDREY LEBEDEV
3 из 3
Александр Школьник награждает победителя "Диктанта Победы-2020"
© (C) ANDREY LEBEDEV
На церемонии вручения Кравцов заявил, что сегодня Россия преодолевает проблемы патриотического воспитания. "В 90-е годы были проблемы с этим (патриотическим воспитанием молодежи – ред.), но теперь мы их преодолеваем", - сказал он.
Министр также пообещал билет на парад Победы девятилетнему сыну одной из победительниц, который присутствовал на церемонии.
В этом году участие в международной акции "Диктант Победы", которая прошла 29 апреля, приняли более 1,5 миллиона человек. Победителей объявят 24 июня, они получат приглашение на парад Победы следующего года.
"Диктант Победы" проводится в России и странах ближнего и дальнего зарубежья третий год в целях привлечения общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышения исторической грамотности, патриотического воспитания молодежи, сохранения памяти о том, какой высокой ценой была добыта победа.
Не просто проверка знаний: акция "Диктант Победы"
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Нынешний "Диктант Победы" стал третьим по счету, а впервые его организовали в 2019 году.

Участники Международной просветительско-патриотической акции Диктант Победы 2021, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1 из 14

Нынешний "Диктант Победы" стал третьим по счету, а впервые его организовали в 2019 году.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Старт акции дал заместитель председателя Совета безопасности, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

Председатель Всероссийской политической партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Москве
2 из 14

Старт акции дал заместитель председателя Совета безопасности, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

"Сегодня в этом зале — люди разных возрастов, поколений, но всех, кто пишет "Диктант Победы", объединяет одно — неравнодушие к истории нашей страны", — сказал Дмитрий Медведев.

Участник Международной просветительско-патриотической акции Диктант Победы 2021, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Казани
3 из 14

"Сегодня в этом зале — люди разных возрастов, поколений, но всех, кто пишет "Диктант Победы", объединяет одно — неравнодушие к истории нашей страны", — сказал Дмитрий Медведев.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Организаторами акции выступили "Единая Россия", Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы". Партнером акции выступило Россотрудничество.

Участник Международной просветительско-патриотической акции Диктант Победы 2021, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Казани
4 из 14

Организаторами акции выступили "Единая Россия", Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы". Партнером акции выступило Россотрудничество.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

"Диктант Победы", посвященный событиям Великой Отечественной войны, проходит более чем в 80 странах мира.

Волонтеры на Международной просветительско-патриотической акции Диктант Победы 2021, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Казани
5 из 14

"Диктант Победы", посвященный событиям Великой Отечественной войны, проходит более чем в 80 странах мира.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Принять участие в акции могут примерно полтора миллиона человек.

Участники Международной просветительско-патриотической акции Диктант Победы 2021, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Казани
6 из 14

Принять участие в акции могут примерно полтора миллиона человек.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Вопросы диктанта перевели на английский и китайский языки и разделили на несколько блоков — для Америки, Европы, Азии, стран СНГ и постсоветского пространства.

В Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Москве, где проходит Международная просветительско-патриотическая акция Диктант Победы 2021, посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
7 из 14

Вопросы диктанта перевели на английский и китайский языки и разделили на несколько блоков — для Америки, Европы, Азии, стран СНГ и постсоветского пространства.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Победителей международной акции "Диктант Победы" определят к 24 июня.

Участница Международной просветительско-патриотической акции Диктант Победы 2021, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Москве
8 из 14

Победителей международной акции "Диктант Победы" определят к 24 июня.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Федеральные победители получат уникальную возможность посетить парад Победы на Красной площади через год.

Участники Международной просветительско-патриотической акции Диктант Победы 2021, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Казани
9 из 14

Федеральные победители получат уникальную возможность посетить парад Победы на Красной площади через год.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

У выпускников школ, которые правильно ответят на все вопросы теста, появятся дополнительные преимущества при поступлении в вузы.

Участники Международной просветительско-патриотической акции Диктант Победы 2021, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Казани
10 из 14

У выпускников школ, которые правильно ответят на все вопросы теста, появятся дополнительные преимущества при поступлении в вузы.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Если в 2020 году для проведения масштабной акции было задействовано 11 тысяч площадок, то в этом году их еще больше — 16 тысяч.

Международная просветительско-патриотическая акция Диктант Победы 2021, посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Казани
11 из 14

Если в 2020 году для проведения масштабной акции было задействовано 11 тысяч площадок, то в этом году их еще больше — 16 тысяч.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

"Диктант Победы" — это не просто проверка знаний о событиях Великой Отечественной войны.

Участники Международной просветительско-патриотической акции Диктант Победы 2021, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Москве
12 из 14

"Диктант Победы" — это не просто проверка знаний о событиях Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Это проявление живого и неподдельного интереса к российской истории.

Участница Международной просветительско-патриотической акции Диктант Победы 2021, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Казани
13 из 14

Это проявление живого и неподдельного интереса к российской истории.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Участник международной просветительско-патриотической акции "Диктант Победы — 2021".

Участник Международной просветительско-патриотической акции Диктант Победы 2021, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Казанском кремле
14 из 14

Участник международной просветительско-патриотической акции "Диктант Победы — 2021".

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
1 из 14

Нынешний "Диктант Победы" стал третьим по счету, а впервые его организовали в 2019 году.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 14

Старт акции дал заместитель председателя Совета безопасности, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 14

"Сегодня в этом зале — люди разных возрастов, поколений, но всех, кто пишет "Диктант Победы", объединяет одно — неравнодушие к истории нашей страны", — сказал Дмитрий Медведев.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
4 из 14

Организаторами акции выступили "Единая Россия", Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы". Партнером акции выступило Россотрудничество.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
5 из 14

"Диктант Победы", посвященный событиям Великой Отечественной войны, проходит более чем в 80 странах мира.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
6 из 14

Принять участие в акции могут примерно полтора миллиона человек.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
7 из 14

Вопросы диктанта перевели на английский и китайский языки и разделили на несколько блоков — для Америки, Европы, Азии, стран СНГ и постсоветского пространства.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
8 из 14

Победителей международной акции "Диктант Победы" определят к 24 июня.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
9 из 14

Федеральные победители получат уникальную возможность посетить парад Победы на Красной площади через год.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
10 из 14

У выпускников школ, которые правильно ответят на все вопросы теста, появятся дополнительные преимущества при поступлении в вузы.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
11 из 14

Если в 2020 году для проведения масштабной акции было задействовано 11 тысяч площадок, то в этом году их еще больше — 16 тысяч.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
12 из 14

"Диктант Победы" — это не просто проверка знаний о событиях Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
13 из 14

Это проявление живого и неподдельного интереса к российской истории.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
14 из 14

Участник международной просветительско-патриотической акции "Диктант Победы — 2021".

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
 
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