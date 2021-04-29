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Не просто проверка знаний: акция "Диктант Победы"
Не просто проверка знаний: акция "Диктант Победы"
В Центральном музее Великой Отечественной войны стартовала международная просветительско-патриотическая акция "Диктант Победы — 2021". Проект, возрождающий... РИА Новости, 29.04.2021
2021-04-29T18:15
2021-04-29T23:49
диктант победы
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
дмитрий медведев
сергей нарышкин
история
фото
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В Центральном музее Великой Отечественной войны стартовала международная просветительско-патриотическая акция "Диктант Победы — 2021". Проект, возрождающий интерес к российской истории, — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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диктант победы, день победы, великая отечественная война (1941-1945), дмитрий медведев, сергей нарышкин, история, фото, фото

Не просто проверка знаний: акция "Диктант Победы"

18:15 29.04.2021 (обновлено: 23:49 29.04.2021)
 
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В Центральном музее Великой Отечественной войны стартовала международная просветительско-патриотическая акция "Диктант Победы — 2021". Проект, возрождающий интерес к российской истории, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Нынешний "Диктант Победы" стал третьим по счету, а впервые его организовали в 2019 году.

Участники Международной просветительско-патриотической акции Диктант Победы 2021, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1 из 14

Нынешний "Диктант Победы" стал третьим по счету, а впервые его организовали в 2019 году.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Старт акции дал заместитель председателя Совета безопасности, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

Председатель Всероссийской политической партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Москве
2 из 14

Старт акции дал заместитель председателя Совета безопасности, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

"Сегодня в этом зале — люди разных возрастов, поколений, но всех, кто пишет "Диктант Победы", объединяет одно — неравнодушие к истории нашей страны", — сказал Дмитрий Медведев.

Участник Международной просветительско-патриотической акции Диктант Победы 2021, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Казани
3 из 14

"Сегодня в этом зале — люди разных возрастов, поколений, но всех, кто пишет "Диктант Победы", объединяет одно — неравнодушие к истории нашей страны", — сказал Дмитрий Медведев.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Организаторами акции выступили "Единая Россия", Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы". Партнером акции выступило Россотрудничество.

Участник Международной просветительско-патриотической акции Диктант Победы 2021, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Казани
4 из 14

Организаторами акции выступили "Единая Россия", Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы". Партнером акции выступило Россотрудничество.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

"Диктант Победы", посвященный событиям Великой Отечественной войны, проходит более чем в 80 странах мира.

Волонтеры на Международной просветительско-патриотической акции Диктант Победы 2021, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Казани
5 из 14

"Диктант Победы", посвященный событиям Великой Отечественной войны, проходит более чем в 80 странах мира.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Принять участие в акции могут примерно полтора миллиона человек.

Участники Международной просветительско-патриотической акции Диктант Победы 2021, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Казани
6 из 14

Принять участие в акции могут примерно полтора миллиона человек.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Вопросы диктанта перевели на английский и китайский языки и разделили на несколько блоков — для Америки, Европы, Азии, стран СНГ и постсоветского пространства.

В Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Москве, где проходит Международная просветительско-патриотическая акция Диктант Победы 2021, посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
7 из 14

Вопросы диктанта перевели на английский и китайский языки и разделили на несколько блоков — для Америки, Европы, Азии, стран СНГ и постсоветского пространства.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Победителей международной акции "Диктант Победы" определят к 24 июня.

Участница Международной просветительско-патриотической акции Диктант Победы 2021, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Москве
8 из 14

Победителей международной акции "Диктант Победы" определят к 24 июня.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Федеральные победители получат уникальную возможность посетить парад Победы на Красной площади через год.

Участники Международной просветительско-патриотической акции Диктант Победы 2021, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Казани
9 из 14

Федеральные победители получат уникальную возможность посетить парад Победы на Красной площади через год.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

У выпускников школ, которые правильно ответят на все вопросы теста, появятся дополнительные преимущества при поступлении в вузы.

Участники Международной просветительско-патриотической акции Диктант Победы 2021, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Казани
10 из 14

У выпускников школ, которые правильно ответят на все вопросы теста, появятся дополнительные преимущества при поступлении в вузы.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Если в 2020 году для проведения масштабной акции было задействовано 11 тысяч площадок, то в этом году их еще больше — 16 тысяч.

Международная просветительско-патриотическая акция Диктант Победы 2021, посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Казани
11 из 14

Если в 2020 году для проведения масштабной акции было задействовано 11 тысяч площадок, то в этом году их еще больше — 16 тысяч.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

"Диктант Победы" — это не просто проверка знаний о событиях Великой Отечественной войны.

Участники Международной просветительско-патриотической акции Диктант Победы 2021, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Москве
12 из 14

"Диктант Победы" — это не просто проверка знаний о событиях Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Это проявление живого и неподдельного интереса к российской истории.

Участница Международной просветительско-патриотической акции Диктант Победы 2021, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Казани
13 из 14

Это проявление живого и неподдельного интереса к российской истории.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Участник международной просветительско-патриотической акции "Диктант Победы — 2021".

Участник Международной просветительско-патриотической акции Диктант Победы 2021, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Казанском кремле
14 из 14

Участник международной просветительско-патриотической акции "Диктант Победы — 2021".

© РИА Новости / Максим Богодвид
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Диктант ПобедыДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Дмитрий МедведевСергей НарышкинисторияФото
 
 
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