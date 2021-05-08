https://ria.ru/20210508/patenty-1731474929.html

В Евросоюзе оценили возможность отмены патентов на вакцины от COVID-19

В Евросоюзе оценили возможность отмены патентов на вакцины от COVID-19

Лидеры стран Евросоюза в ходе неформального саммита в Порто накануне обсудили вопрос отмены патентов на вакцины от коронавируса и считают, что это не лучший... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T12:00

2021-05-08T12:00

2021-05-08T12:00

распространение коронавируса

евросовет

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евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 8 мая - РИА Новости, Мария Князева. Лидеры стран Евросоюза в ходе неформального саммита в Порто накануне обсудили вопрос отмены патентов на вакцины от коронавируса и считают, что это не лучший способ увеличения производства вакцин в мире, заявил глава Евросовета Шарль Мишель перед началом второго дня саммита.Главы государств ЕС на встрече 7 мая обсудили темы, связанные с коронавирусом.По словам Мишеля, в ЕС объёмы производства прививок от COVID-19 растут."Мы все согласились, что должны делать все возможное, чтобы увеличить производство вакцин в мире", - добавил он.Администрация президента США Джо Байдена ранее заявила, что поддерживает отказ от защиты прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19.Как заявила накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая также находится в Порто, отмена патентов на прививки не решит вопрос расширения их производства в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а вакцины для всего мира нужны сейчас. Фон дер Ляйен считает, что в обозримом будущем для решения этой проблемы нужно делиться имеющимися прививками и инвестировать в расширение их производства.

https://ria.ru/20210506/patent-1731345505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросовет, здоровье - общество, евросоюз, в мире