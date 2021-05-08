В Евросоюзе оценили возможность отмены патентов на вакцины от COVID-19
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк5-й Саммит Восточного партнерства в Брюсселе. 24 ноября 2017
БРЮССЕЛЬ, 8 мая - РИА Новости, Мария Князева. Лидеры стран Евросоюза в ходе неформального саммита в Порто накануне обсудили вопрос отмены патентов на вакцины от коронавируса и считают, что это не лучший способ увеличения производства вакцин в мире, заявил глава Евросовета Шарль Мишель перед началом второго дня саммита.
Главы государств ЕС на встрече 7 мая обсудили темы, связанные с коронавирусом.
"По интеллектуальной собственности. Мы не думаем, что в краткосрочной перспективе это является лучшим решением. Но мы готовы заниматься этим вопросом, когда будут выдвинуты конкретные предложения", - сказал он.
По словам Мишеля, в ЕС объёмы производства прививок от COVID-19 растут.
"Мы все согласились, что должны делать все возможное, чтобы увеличить производство вакцин в мире", - добавил он.
Администрация президента США Джо Байдена ранее заявила, что поддерживает отказ от защиты прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19.
Как заявила накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая также находится в Порто, отмена патентов на прививки не решит вопрос расширения их производства в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а вакцины для всего мира нужны сейчас. Фон дер Ляйен считает, что в обозримом будущем для решения этой проблемы нужно делиться имеющимися прививками и инвестировать в расширение их производства.