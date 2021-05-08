Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210508/patenty-1731474929.html
В Евросоюзе оценили возможность отмены патентов на вакцины от COVID-19
В Евросоюзе оценили возможность отмены патентов на вакцины от COVID-19
Лидеры стран Евросоюза в ходе неформального саммита в Порто накануне обсудили вопрос отмены патентов на вакцины от коронавируса и считают, что это не лучший... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T12:00
2021-05-08T12:00
распространение коронавируса
евросовет
здоровье - общество
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/150950/74/1509507477_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_4d62fd0b0cf8ac0369ed9904f08dd111.jpg
БРЮССЕЛЬ, 8 мая - РИА Новости, Мария Князева. Лидеры стран Евросоюза в ходе неформального саммита в Порто накануне обсудили вопрос отмены патентов на вакцины от коронавируса и считают, что это не лучший способ увеличения производства вакцин в мире, заявил глава Евросовета Шарль Мишель перед началом второго дня саммита.Главы государств ЕС на встрече 7 мая обсудили темы, связанные с коронавирусом.По словам Мишеля, в ЕС объёмы производства прививок от COVID-19 растут."Мы все согласились, что должны делать все возможное, чтобы увеличить производство вакцин в мире", - добавил он.Администрация президента США Джо Байдена ранее заявила, что поддерживает отказ от защиты прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19.Как заявила накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая также находится в Порто, отмена патентов на прививки не решит вопрос расширения их производства в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а вакцины для всего мира нужны сейчас. Фон дер Ляйен считает, что в обозримом будущем для решения этой проблемы нужно делиться имеющимися прививками и инвестировать в расширение их производства.
https://ria.ru/20210506/patent-1731345505.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/150950/74/1509507477_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_27fba1018bef679060264d155948d7d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евросовет, здоровье - общество, евросоюз, в мире

В Евросоюзе оценили возможность отмены патентов на вакцины от COVID-19

12:00 08.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк5-й Саммит Восточного партнерства в Брюсселе. 24 ноября 2017
5-й Саммит Восточного партнерства в Брюсселе. 24 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 8 мая - РИА Новости, Мария Князева. Лидеры стран Евросоюза в ходе неформального саммита в Порто накануне обсудили вопрос отмены патентов на вакцины от коронавируса и считают, что это не лучший способ увеличения производства вакцин в мире, заявил глава Евросовета Шарль Мишель перед началом второго дня саммита.
Главы государств ЕС на встрече 7 мая обсудили темы, связанные с коронавирусом.
"По интеллектуальной собственности. Мы не думаем, что в краткосрочной перспективе это является лучшим решением. Но мы готовы заниматься этим вопросом, когда будут выдвинуты конкретные предложения", - сказал он.
По словам Мишеля, в ЕС объёмы производства прививок от COVID-19 растут.
"Мы все согласились, что должны делать все возможное, чтобы увеличить производство вакцин в мире", - добавил он.
Администрация президента США Джо Байдена ранее заявила, что поддерживает отказ от защиты прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19.
Как заявила накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая также находится в Порто, отмена патентов на прививки не решит вопрос расширения их производства в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а вакцины для всего мира нужны сейчас. Фон дер Ляйен считает, что в обозримом будущем для решения этой проблемы нужно делиться имеющимися прививками и инвестировать в расширение их производства.
Логотип Pfizer - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
6 мая, 21:22Распространение коронавируса
Гендиректор Pfizer высказался против отказа от патентов на вакцины
 
Распространение коронавирусаЕвросоветЗдоровье - ОбществоЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:12Умер американский исполнитель ритм-н-блюз Ллойд Прайс
02:50Азаров оценил условие Кравчука для нормализации отношений Москвы и Киева
02:34В Израиле заявили о пуске ракеты со стороны сектора Газа
02:22Число пострадавших в Иерусалиме палестинцев достигло почти 300 человек
02:16ВМС США заявили об изъятии российского оружия с судна в Аравийском море
02:15Врач назвал самые бесполезные медицинские манипуляции
02:15Финская разведка заявила о готовности России применить войска в Европе
02:10Россиянам предложили полезную замену шашлыку
02:09Полиция раскрыла подробности стрельбы с пострадавшими в центре Нью-Йорка
01:34Пушков объяснил, почему Путин не поздравил Зеленского с Днем Победы
01:32Экономист назвал продукты, которые могут подорожать в ближайшее время
01:17В центре Нью-Йорка неизвестный выстрелил в женщину и ребенка
01:15Аналитик рассказал, чем опасна покупка долларов
01:11В РПЦ разъяснили смысл Антипасхи
01:01Ближневосточный "квартет" оценил ситуацию в Восточном Иерусалиме
00:52В Крыму произошел пожар в деревянном жилом доме
00:42Главы МВД и СК поздравили ветеранов с Днем Победы
00:32Президент Сербии рассказал, какой видит Сербию в случае вступления в ЕС
00:17Космонавты поздравили жителей Земли с Днем Победы с борта МКС
00:14В Москве пройдет Парад Победы с участием более 12 тысяч военных
Лента новостейМолния