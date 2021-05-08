Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210508/musulmane-1731450114.html
Мусульмане встречают самую священную ночь в году
Мусульмане встречают самую священную ночь в году
Мусульмане в ночь с 8 на 9 мая отмечают Лейлят аль-Кадр - Ночь могущества и предопределения, в которую, согласно исламскому вероучению, Всевышний может коренным РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T00:19
2021-05-08T00:19
религия и мировоззрение
россия
альбир крганов
москва
мекка
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728026067_0:144:3113:1895_1920x0_80_0_0_cbc8025b4b359fd1512ca9a76cb254f9.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Мусульмане в ночь с 8 на 9 мая отмечают Лейлят аль-Кадр - Ночь могущества и предопределения, в которую, согласно исламскому вероучению, Всевышний может коренным образом изменить судьбу человека.В эту ночь, по преданию, пророку Мухаммеду была открыта первая сура (отрывок) Корана. Когда он молился в пещере Хира горы Джабал ан-Нур в окрестностях Мекки, ему явился архангел Джабраил (Гавриил) и, указав на свиток, сказал: "Читай" (по-арабски - "Коран"). Это самая значимая ночь священного для мусульман месяца Рамадан.По словам главы Духовного собрания мусульман России, муфтия Москвы Альбира Крганова, в эту ночь предопределяется судьба человека на предстоящий год, а молитва в это время будет особенно сильной, и "ангелы будут посещать молящихся". По словам Крганова, в ночь аль-Кадр принято подавать милостыню, читать покаянные молитвы с просьбой к Создателю о прощении.Также мусульмане надеются, что молитва в ночь Предопределения поможет преодолеть пандемию коронавируса. "Молитвы в эту ночь такие же, как если бы человек молился в течение тысячи месяцев, то есть более 83 лет, потому что в этот вечер был ниспослан Коран... Мы просим Всевышнего, чтобы испытания, связанные с пандемией, нас покинули. Когда человек обращается к Творцу, такая молитва дает силу и уверенность. Это важно, чтобы победить болезнь, чтобы не поддаваться, не сломаться из-за этой болезни. Поддержка друг друга, молитва и с психологической точки зрения нам помогут", - сказал Крганов.Говоря о пищевых ограничениях в ночь Предопределения, муфтий отметил, что мусульманину важно принимать дозволенную, халяльную пищу. "Мы напоминаем нашим братьям, что лишнего есть в Рамадан не нужно. Нужно следить за своим здоровьем", - сказал религиозный деятель.Месяц Рамадан, время строгого поста и усиленной молитвы, в этом году проходит с 12 апреля по 12 мая. На протяжении всего поста верующим (за исключением определенных категорий людей, например, стариков и детей) предписано полностью воздерживаться от еды и питья в течение всего светлого времени суток. Каждый вечер после молитвы происходит разговение - ифтар. После окончания поста, 13 мая, наступит праздник разговения Ид аль-Фитр, в России известный также как Ураза-байрам. Традиционно в этот праздник совершаются массовые молитвы в мечетях.
https://ria.ru/20210426/uraza-1730044696.html
https://ria.ru/20210503/paskha-1730991384.html
россия
москва
мекка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728026067_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_b5d785c02f9b5da0836a37396e38003f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, альбир крганов, москва, мекка, общество

Мусульмане встречают самую священную ночь в году

00:19 08.05.2021
 
© REUTERS / Mike HutchingsМусульмане молятся на набережной Си-Пойнт в Кейптауне, Южная Африка. 12 апреля 2021 года
Мусульмане молятся на набережной Си-Пойнт в Кейптауне, Южная Африка. 12 апреля 2021 года - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© REUTERS / Mike Hutchings
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Мусульмане в ночь с 8 на 9 мая отмечают Лейлят аль-Кадр - Ночь могущества и предопределения, в которую, согласно исламскому вероучению, Всевышний может коренным образом изменить судьбу человека.
В эту ночь, по преданию, пророку Мухаммеду была открыта первая сура (отрывок) Корана. Когда он молился в пещере Хира горы Джабал ан-Нур в окрестностях Мекки, ему явился архангел Джабраил (Гавриил) и, указав на свиток, сказал: "Читай" (по-арабски - "Коран"). Это самая значимая ночь священного для мусульман месяца Рамадан.
По словам главы Духовного собрания мусульман России, муфтия Москвы Альбира Крганова, в эту ночь предопределяется судьба человека на предстоящий год, а молитва в это время будет особенно сильной, и "ангелы будут посещать молящихся". По словам Крганова, в ночь аль-Кадр принято подавать милостыню, читать покаянные молитвы с просьбой к Создателю о прощении.
Также мусульмане надеются, что молитва в ночь Предопределения поможет преодолеть пандемию коронавируса. "Молитвы в эту ночь такие же, как если бы человек молился в течение тысячи месяцев, то есть более 83 лет, потому что в этот вечер был ниспослан Коран... Мы просим Всевышнего, чтобы испытания, связанные с пандемией, нас покинули. Когда человек обращается к Творцу, такая молитва дает силу и уверенность. Это важно, чтобы победить болезнь, чтобы не поддаваться, не сломаться из-за этой болезни. Поддержка друг друга, молитва и с психологической точки зрения нам помогут", - сказал Крганов.
Празднование Ураза-байрама за рубежом - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
26 апреля, 18:38Религия и мировоззрение
Мусульмане отметят Ураза-байрам иначе, чем в прошлом году, заявил муфтий
Говоря о пищевых ограничениях в ночь Предопределения, муфтий отметил, что мусульманину важно принимать дозволенную, халяльную пищу. "Мы напоминаем нашим братьям, что лишнего есть в Рамадан не нужно. Нужно следить за своим здоровьем", - сказал религиозный деятель.
Месяц Рамадан, время строгого поста и усиленной молитвы, в этом году проходит с 12 апреля по 12 мая. На протяжении всего поста верующим (за исключением определенных категорий людей, например, стариков и детей) предписано полностью воздерживаться от еды и питья в течение всего светлого времени суток. Каждый вечер после молитвы происходит разговение - ифтар. После окончания поста, 13 мая, наступит праздник разговения Ид аль-Фитр, в России известный также как Ураза-байрам. Традиционно в этот праздник совершаются массовые молитвы в мечетях.
глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
3 мая, 13:40Религия и мировоззрение
Муфтий объяснил, зачем мусульмане поздравляют православных с Пасхой
 
Религия и мировоззрениеРоссияАльбир КргановМоскваМеккаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11СК готов помочь Германии в расследовании преступлений нацистов
02:47"Убийство русских": политолог назвал три причины обострения в Донбассе
02:30В Белом доме заявили о нежелании вводить санкции против Москвы
02:28Число пострадавших в Иерусалиме достигло 205 человек
02:20WSJ: союзники в Европе попросили США замедлить вывод войск из Афганистана
02:15Аналитик назвал лучшие месяцы для покупки долларов
02:10Россиянам назвали способ сбросить "зимний жир"
02:05Число пострадавших при беспорядках в Иерусалиме возросло до 178 человек
01:48Коллега раскрыл детали смерти народного артиста Владимира Качана
01:18Зампостпреда России в ООН призвал спасти детей из лагеря Эль-Холь в Сирии
01:15Экономист Григорян заявил о риске потерять деньги в надежных банках
01:04Полицейский напал на оператора Ruptly во время беспорядков в Иерусалиме
00:23Число пострадавших при беспорядках в Иерусалиме возросло до 163 человек
00:19Мусульмане встречают самую священную ночь в году
00:13В Костромской области при падении дельтаплана погиб пилот
23:32Зюганов выразил соболезнования в связи со смертью Лигачева
23:31СК возбудил дело после пожара в Мытищах
23:06Премьер Италии Марио Драги заявил о крахе "мечты Евросоюза"
22:48Лавров и глава МИД Перу обсудили вакцину "Спутник V"
22:43Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев
Лента новостейМолния