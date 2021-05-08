https://ria.ru/20210508/musulmane-1731450114.html

Мусульмане встречают самую священную ночь в году

Мусульмане встречают самую священную ночь в году

Мусульмане в ночь с 8 на 9 мая отмечают Лейлят аль-Кадр - Ночь могущества и предопределения, в которую, согласно исламскому вероучению, Всевышний может коренным РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T00:19

2021-05-08T00:19

2021-05-08T00:19

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Мусульмане в ночь с 8 на 9 мая отмечают Лейлят аль-Кадр - Ночь могущества и предопределения, в которую, согласно исламскому вероучению, Всевышний может коренным образом изменить судьбу человека.В эту ночь, по преданию, пророку Мухаммеду была открыта первая сура (отрывок) Корана. Когда он молился в пещере Хира горы Джабал ан-Нур в окрестностях Мекки, ему явился архангел Джабраил (Гавриил) и, указав на свиток, сказал: "Читай" (по-арабски - "Коран"). Это самая значимая ночь священного для мусульман месяца Рамадан.По словам главы Духовного собрания мусульман России, муфтия Москвы Альбира Крганова, в эту ночь предопределяется судьба человека на предстоящий год, а молитва в это время будет особенно сильной, и "ангелы будут посещать молящихся". По словам Крганова, в ночь аль-Кадр принято подавать милостыню, читать покаянные молитвы с просьбой к Создателю о прощении.Также мусульмане надеются, что молитва в ночь Предопределения поможет преодолеть пандемию коронавируса. "Молитвы в эту ночь такие же, как если бы человек молился в течение тысячи месяцев, то есть более 83 лет, потому что в этот вечер был ниспослан Коран... Мы просим Всевышнего, чтобы испытания, связанные с пандемией, нас покинули. Когда человек обращается к Творцу, такая молитва дает силу и уверенность. Это важно, чтобы победить болезнь, чтобы не поддаваться, не сломаться из-за этой болезни. Поддержка друг друга, молитва и с психологической точки зрения нам помогут", - сказал Крганов.Говоря о пищевых ограничениях в ночь Предопределения, муфтий отметил, что мусульманину важно принимать дозволенную, халяльную пищу. "Мы напоминаем нашим братьям, что лишнего есть в Рамадан не нужно. Нужно следить за своим здоровьем", - сказал религиозный деятель.Месяц Рамадан, время строгого поста и усиленной молитвы, в этом году проходит с 12 апреля по 12 мая. На протяжении всего поста верующим (за исключением определенных категорий людей, например, стариков и детей) предписано полностью воздерживаться от еды и питья в течение всего светлого времени суток. Каждый вечер после молитвы происходит разговение - ифтар. После окончания поста, 13 мая, наступит праздник разговения Ид аль-Фитр, в России известный также как Ураза-байрам. Традиционно в этот праздник совершаются массовые молитвы в мечетях.

https://ria.ru/20210426/uraza-1730044696.html

https://ria.ru/20210503/paskha-1730991384.html

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россия, альбир крганов, москва, мекка, общество