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Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца

Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца

Ежегодно 8 мая отмечается Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца (World Red Cross and Red Crescent Day). В этот день родился основатель... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T03:13

2021-05-08T03:13

2021-05-08T03:13

красный полумесяц

всемирный день красного креста и красного полумесяца

красный крест

международный комитет красного креста (мккк)

справки

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Ежегодно 8 мая отмечается Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца (World Red Cross and Red Crescent Day). В этот день родился основатель Международного Комитета Красного Креста (МККК), швейцарский гуманист и общественный деятель, лауреат первой Нобелевской премии мира Анри Дюнан (Henri Dunant, 1828-1910). 24 июня 1859 года Дюнан стал свидетелем кровавой битвы возле селения Сольферино, в которой столкнулись солдаты французской, итальянской и австрийской армий. 16 тысяч участников пали на поле битвы, 40 тысяч получили ранения. Поле боя было усеяно ранеными, которые истекали кровью и погибали от жажды, но никто им не оказывал помощь. Дюнан обратился к жителям близлежащих селений с призывом помочь несчастным, не считаясь с тем, какой они национальности, в какой армии воевали, на каком языке говорят. Свои впечатления о пережитом в тот день Дюнан изложил в книге "Воспоминания о битве при Сольферино", экземпляры которой он разослал руководителям европейских государств, политическим деятелям, военачальникам, своим друзьям. Автор выступил за создание в европейских странах действующих на добровольных началах обществ по оказанию помощи раненым, за необходимость принять международное соглашение, которое гарантировало бы этим добровольцам признание и уважение.В феврале 1863 года из пяти активистов – жителей Женевы (Швейцария), среди которых был и Анри Дюнан, была сформирована специальная комиссия, позже переименованная в Международный комитет помощи раненым (впоследствии преобразованный в Международный Комитет Красного Креста, МККК). В октябре 1863 года в Женеве состоялась Международная конференция, на которой представители 14 стран и четырех благотворительных организаций поддержали идею Анри Дюнана – создать в каждой стране добровольные комитеты для оказания помощи раненым. При поддержке и по инициативе правительства Швейцарии в Женеве в 1864 году состоялась дипломатическая конференция, на которой представители 16 государств приняли первую Женевскую конвенцию, положившую начало современному международному гуманитарному праву. Этот договор обязывал армии обеспечить заботу о раненых солдатах, вне зависимости от того, к какой стороне они принадлежали, и ввести единую эмблему медицинской службы. Был учрежден особый международный отличительный знак санитарных формирований армий, обеспечивающий правовую защиту на полях сражений, – красный крест на белом фоне.Во время русско-турецкой войны (1876-1878) Османская империя объявила, что собирается использовать на своих санитарных обозах изображение красного полумесяца, сообщив при этом, что будет уважать красный крест, используемый неприятелем. В 1929 году на дипломатической конференции было дано согласие использовать эмблему красного полумесяца Турции и Египту.В настоящее время многие страны используют красный крест или красный полумесяц – и обе эмблемы равноценны. Эмблема красного креста и красного полумесяца используется как защитный и как отличительный знаки национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. В 2005 году Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца приняло дополнительную эмблему – красный кристалл (красный квадрат на белом фоне), дающую возможность для стран, не желающих принимать эмблему красного креста или эмблему красного полумесяца, присоединиться к движению и стать его полноправными членами.Первоначально роль МККК заключалась в координации гуманитарной деятельности. Однако постепенно организация стала все больше заниматься оперативной работой на местах. Это было связано с возникновением очевидной необходимости в нейтральной посреднической деятельности между воюющими сторонами. Наряду с этим, были созданы национальные общества (первое из них появилось в германском государстве Вюртемберг в ноябре 1863 года), а также принята Женевская конвенция, регламентирующая ведение военных действий на море.В 1919 году была основана Лига обществ Красного Креста (с 1991 года – Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца) в качестве координационного органа движения.В 1929 году МККК убедил правительства принять новую Женевскую конвенцию для предоставления более эффективной защиты военнопленным.Во время Второй мировой войны (1939-1945) МККК значительно расширил свою деятельность – организация старалась предоставить защиту и помощь всем жертвам, вне зависимости от их принадлежности к той или иной стороне.В 1949 году, по инициативе МККК, государства дали свое согласие на пересмотр трех существовавших на тот момент Женевских конвенций (касавшихся оказания помощи раненым и больным на поле боя, жертвам боевых действий на море и военнопленным), а также принятие четвертой Женевской конвенции – о защите гражданского населения, оказавшегося во власти неприятельской стороны. Конвенции регламентируют мандат МККК в ситуациях вооруженного конфликта.Современный Международный Комитет Красного Креста является беспристрастной, нейтральной и независимой организацией, чьи цели и задачи носят исключительно гуманитарный характер и заключаются в том, чтобы защищать жизнь и достоинство людей, пострадавших от вооруженных конфликтов и других ситуаций насилия, и предоставлять им помощь.Пропагандируя и укрепляя гуманитарное право и универсальные принципы гуманности, МККК прилагает все усилия к тому, чтобы предотвратить страдания людей.Штаб-квартира МККК находится в Женеве (Швейцария). В настоящее время МККК имеет представительства в 75 странах мира. Он финансируется в основном за счет добровольных пожертвований правительств и национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.Органами управления МККК являются ассамблея, совет ассамблеи (вспомогательный орган, которому ассамблея делегирует ряд своих полномочий) и директорат (исполнительный орган). Ассамблею и ее совета возглавляет президент МККК Петер Маурер. В России общество Красного Креста было создано в мае 1867 года под названием "Общество о попечении раненых и больных воинов", в 1879 году переименовано в Российское общество Красного Креста (РОКК). В 1923 году был создан Союз обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР (СОКК и КП СССР, Советский Красный Крест), объединивший общества Красного Креста России, Украины, Белоруссии, Армении, Грузии и Красного Полумесяца Азербайджана. В 1992 году СОКК и КП СССР был ликвидирован, а его правопреемником стал Российский Красный Крест (РКК). С самого момента создания организации ее основой были добровольцы, которые и по сей день играют важную роль во всех мероприятиях Красного Креста. В настоящее время в реестре добровольцев Российского Красного Креста числится более 80 тысяч человек, которых организация привлекает для осуществления различных социально-гуманитарных проектов. Председатель РКК – Павел Савчук. Международный Комитет Красного Креста, Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и 191 национальное общество вместе составляют Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца, которое осуществляет свою деятельность практически во всех странах мира и насчитывает 80 миллионов сотрудников и добровольцев (волонтеров).Основополагающими принципами Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца являются гуманность, беспристрастность, нейтральность, независимость, добровольность, единство и универсальность. В настоящее время 20 тысяч сотрудников МККК в более чем 100 странах помогают людям, пострадавшим в результате вооруженных конфликтов и насилия.Самые крупные операции МККК реализует в Афганистане, Бангладеш, Мьянме, в Демократической Республике Конго, Ливии, Сомали, в Центральноафриканской республике, в Южном Судане, Ираке, Йемене, Ливане, Сирии. Работа в Афганистане идет уже больше 30 лет, а в Палестине – с 1970-х годов. Красный Крест работает также на юго-востоке Украины, по обе стороны линии фронта. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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