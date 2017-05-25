Международный Красный Крест: как это работает

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Антон Размахнин. Деятельность в России Международного комитета Красного Креста (МККК) неоднократно становилась предметом внимания авторов РИА Новости. Чтобы прояснить некоторые спорные вопросы, остающиеся без ответа, редакция обратилась непосредственно к региональной делегации МККК в России, Белоруссии и Молдавии. Подробно рассказать о деятельности организации в нашей стране согласился директор делегации Магне Барт.

Международное и национальное

В России одновременно действуют и МККК, и национальная организация Красного Креста — Российский Красный Крест (РКК). Обе они — составные части Международного движения Красного Креста. Но сферы деятельности их несколько разные, отмечает Магне Барт.

"Международный комитет Красного Креста является международной организацией, — рассказывает директор делегации МККК. — Чтобы быть до конца точным, мы — швейцарская организация с международным мандатом, обусловленным Женевскими конвенциями, которые были приняты всеми государствами мира. По этому мандату мы играем особую роль в ситуации вооруженных конфликтов и иного насилия, а также ведем деятельность по предотвращению вооруженных конфликтов".

Называть МККК "западной" организацией неверно, настаивает Магне Барт. Дело в том, что Женевские конвенции 1949 года о защите жертв войны — едва ли не единственное в истории международное соглашение, подписанное всеми без исключения странами мира. Поэтому Красный Крест — истинно международная организация.

С РКК Международный комитет Красного Креста тесно сотрудничает. Например, помогает в подготовке курсов первой помощи — этот проект Российского Красного Креста, наверное, первым приходит в голову современному россиянину, когда он слышит о Красном Кресте.

"Между МККК и Россией еще в 1992 году заключено соглашение о статусе и деятельности на территории Российской Федерации, — рассказывает Магне Барт. — Подобные соглашения у Международного комитета Красного Креста имеются с более чем 100 государствами мира. Российская Федерация приветствует наше присутствие в стране, поддерживает нашу деятельность во всем мире. Мы ведем тесный диалог с органами власти в стране, поскольку Россия — одна из ведущих держав мира и ключевой участник Женевских конвенций".

Война и ее эхо

То, что международный Красный Крест работает в России, никоим образом не означает, что, с точки зрения МККК, в нашей стране идет война. Ведь делегации комитета, замечает Барт, работают в США, Франции, Индии, Китае, Бельгии и других странах. Всего таких делегаций в мире более сотни.

"Помимо работы в зонах вооруженных конфликтов, мы также занимаемся распространением знаний в области международного гуманитарного права (МГП), — говорит Магне Барт. — В частности, помогаем правительствам стран мира в обучении МГП солдат и офицеров, а также поддерживаем распространение знаний в этой области в вузах. Это способствует более строгому соблюдению МГП в обстановке вооруженных конфликтов".

Кроме того, делегация МККК продолжает поддерживать программы, начатые в России еще в 1990-х годах, когда на территории страны действительно существовали горячие точки. Речь идет о Северном Кавказе, где у Международного комитета Красного Креста имеются базы в Нальчике и Грозном.

"Отделение в Нальчике служит нам логистическим центром, с помощью которого мы оказываем помощь вынужденным переселенцам в Россию с востока Украины, — говорит Магне Барт. — Именно через эту базу проходят товары для беженцев в Краснодарском крае, Адыгее, Ростовской области и в Крыму".

Что касается небольшого отделения в Грозном, то с его помощью МККК продолжает помогать семьям, пострадавшим от конфликтов 1990-х — начала 2000-х годов. Это, по словам Барта, во-первых, семьи пропавших без вести, которым предоставляется психологическая помощь, а во-вторых, семьи находящихся под стражей в связи с тогдашними событиями.

"Несмотря ни на что, эти люди имеют право поддерживать связь с родными и близкими, — говорит директор делегации МККК. — И они очень нуждаются в этом. Поэтому мы помогаем родственникам организовывать свидания и отправлять посылки, передачи. Мне кажется, все понимают важность этих программ, и люди, которым мы помогаем, очень ценят это".

Подобные программы МККК работают не только на Кавказе, но и в Ираке, Иране, Кувейте, на Балканах.

Две стороны Донбасса

Куда больше работы для Красного Креста в наши дни — на востоке Украины. МККК, отмечает Магне Барт, признает войну в Донбассе вооруженным конфликтом, стороны которого — правительство Украины в Киеве и местные структуры на территориях в Луганской и Донецкой областях, неподконтрольных властям Украины. Не имея возможности проводить собственные статистические исследования, российская делегация МККК пользуется официальными данными — согласно которым, только в Россию из зоны конфликта бежали более 1,5 миллиона человек.

"Очевидно, что помочь всем без исключения мы не можем, — говорит Магне Барт. — Поэтому мы выделяем самые уязвимые группы населения. Это престарелые, люди с ограниченными возможностями, беременные, кормящие матери, неполные семьи. Таких людей, которым мы оказываем помощь, около девяти тысяч в Краснодарском крае, Адыгее и Ростовской области, а также еще 10 тысяч в Крыму и Севастополе".

Основная же работа идет на территории Украины, отмечает Барт. Причем МККК работает по обе стороны линии фронта. Так, в 2016 году населению в пострадавших районах было доставлено более 3,9 миллиона кубометров гуманитарных грузов. Программы МККК в области водоснабжения помогли примерно 1,4 миллиона человек по обе стороны линии соприкосновения сохранить доступ к воде. Пятнадцать медицинских учреждений получили строительные материалы для проведения восстановительных работ, а также оборудование для обогрева. Помощь продолжается и по сей день.

"Мы также посещаем лиц, задержанных в связи с конфликтом на территории Украины, — продолжает Магне Барт. — Однако не везде, к сожалению, нам это удается. Мы регулярно ведем диалог как с властями в Киеве, так и с властями в Москве, чтобы помощь была наиболее эффективной".

Политическая поддержка российских властей при работе на Украине очень важна для МККК, заявил директор российской делегации этой международной организации. По мнению Барта, российские власти понимают смысл и цели работы Красного Креста в Донбассе. То же самое можно сказать и об украинских властях, уверен директор.

"Мы считаем, что политические акторы — как государственные, так и негосударственные, — а также международное сообщество должны найти политическое решение конфликта, — говорит Магне Барт. — Мы в МККК тщательно следим за этими усилиями и надеемся, что они увенчаются успехом ради блага людей в пострадавших районах. Иногда это может быть непросто. Но мы надеемся, что в конечном итоге мир в Донбассе все-таки наступит".

Гуманитарное право

В российских вузах МККК помогает преподавать международное гуманитарное право. Этим комитет занимается во всем мире, а не только в России, заверил Магне Барт.

"Программа по продвижению МГП и распространению знаний о нем была запущена в России в 1995 году, — рассказывает директор делегации. — Все государства — участники Женевских конвенций имеют договорные обязательства преподавать МГП в своих странах. Кроме того, МККК, согласно своему мандату, является хранителем международного гуманитарного права и поэтому может оказывать содействие государствам в распространении знаний об МГП".

В 1999 году было подписано трехстороннее соглашение на эту тему между Министерством образования России, Российским Красным Крестом и МККК. Кроме того, международное гуманитарное право преподают и военным.

"Мы не участвуем в преподавании напрямую, — отметил Барт. — Мы оказываем поддержку преподавателям, организуем семинары — словом, предоставляем в распоряжение университетов имеющиеся у нас ресурсы".

МККК, заверяет Магне Барт, не стремится заниматься преподаванием МГП самостоятельно, в одиночку. Участие в этом Российского Красного Креста и других частей международного движения только приветствуется.

Эволюция помощи

Красный Крест — и в том числе МККК — работает во всех горячих точках мира. Самая крупная из сегодняшних операций идет в Сирии, где комитет постоянно сотрудничает и с Сирийским Красным Полумесяцем, и с российскими миротворцами. Продолжаются программы в Южном Судане, Йемене, Сомали, в регионе озера Чад. Работа в Афганистане идет уже больше 30 лет, а в Палестине — с 70-х годов прошлого века. При этом работа Красного Креста в наши дни сильно отличается от работы этой же организации 100 или даже 50 лет назад.

"Несомненно, гуманитарные стандарты в нашей сфере значительно развиваются, — рассуждает Магне Барт. — Часть этих изменений можно назвать техническими: например, людям нужна еда — и мы находим все более эффективные способы ее предоставить. Кстати, мы всегда ищем новые способы, как сделать людей менее зависимыми от помощи, как дать им возможность самим о себе позаботиться. Отсюда многие экономические, сельскохозяйственные программы, нацеленные именно на достижение людьми независимости от помощи".

С другой стороны, чертой нашего времени стало повышенное внимание к психосоциальной поддержке, отмечает директор российской делегации МККК. Во все времена помощь попавшим в беду — в том числе на войне — оказывали те, кто находится поблизости. Сестры милосердия, родные и близкие. Но иногда нужна именно профессиональная помощь, подчеркивает Барт. Именно этим МККК занимается, скажем, на Северном Кавказе.

"Мы постоянно ищем новые решения проблем, стараемся учесть долговременные последствия, — говорит Магне Барт. — Сегодня, например, все больше и больше боевых действий ведется в городских центрах, а картина разрушений в городе совершенно иная, чем в сельской местности. Например, часто нарушается электро- и водоснабжение, в результате наступает коллапс. Так что по мере появления новых угроз мы ищем все новые и новые ответы на эти угрозы. И, надеюсь, постепенно находим".