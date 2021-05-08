https://ria.ru/20210508/metromost-1731457231.html

Количество жертв крушения метромоста в Мехико достигло 26 человек

Количество жертв крушения метромоста в Мехико достигло 26 человек

Спустя четыре дня после крушения метромоста в Мехико еще один из пострадавших скончался в больнице — общее число жертв достигло 26, в госпиталях остаются 33... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T05:59

2021-05-08T05:59

2021-05-08T07:29

обрушение метромоста в мехико

мехико (город)

мексика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/04/1731071252_0:254:3000:1942_1920x0_80_0_0_17845e54eb0a800871c976e64c73ea0a.jpg

МЕХИКО, 8 мая — РИА Новости. Спустя четыре дня после крушения метромоста в Мехико еще один из пострадавших скончался в больнице — общее число жертв достигло 26, в госпиталях остаются 33 человека, следует из данных городского правительства.Пролет метромоста вместе с проходящим поездом обрушился на юго-востоке Мехико третьего мая в 22.22 по местному времени. Как сообщили РИА Новости в российском посольстве, россиян среди жертв и пострадавших нет.Причину структурного дефекта, который по версии властей привел к трагедии, устанавливает специальная комиссия, а также следователи генеральной прокуратуры.Федеральные и местные власти ранее пообещали провести тщательное расследование инцидента с привлечением независимых подрядчиков, а также полную инспекцию конструкций всей пострадавшей ветки метро.

https://ria.ru/20210504/mekhiko-1731147822.html

мехико (город)

мексика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обрушение метромоста в мехико, мехико (город), мексика, в мире