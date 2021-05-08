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https://ria.ru/20210508/metromost-1731457231.html
Количество жертв крушения метромоста в Мехико достигло 26 человек
Количество жертв крушения метромоста в Мехико достигло 26 человек
Спустя четыре дня после крушения метромоста в Мехико еще один из пострадавших скончался в больнице — общее число жертв достигло 26, в госпиталях остаются 33... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T05:59
2021-05-08T07:29
обрушение метромоста в мехико
мехико (город)
мексика
в мире
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МЕХИКО, 8 мая — РИА Новости. Спустя четыре дня после крушения метромоста в Мехико еще один из пострадавших скончался в больнице — общее число жертв достигло 26, в госпиталях остаются 33 человека, следует из данных городского правительства.Пролет метромоста вместе с проходящим поездом обрушился на юго-востоке Мехико третьего мая в 22.22 по местному времени. Как сообщили РИА Новости в российском посольстве, россиян среди жертв и пострадавших нет.Причину структурного дефекта, который по версии властей привел к трагедии, устанавливает специальная комиссия, а также следователи генеральной прокуратуры.Федеральные и местные власти ранее пообещали провести тщательное расследование инцидента с привлечением независимых подрядчиков, а также полную инспекцию конструкций всей пострадавшей ветки метро.
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обрушение метромоста в мехико, мехико (город), мексика, в мире

Количество жертв крушения метромоста в Мехико достигло 26 человек

05:59 08.05.2021 (обновлено: 07:29 08.05.2021)
 
© REUTERS / Carlos JassoСпасатели на месте крушения метромоста в Мехико
Спасатели на месте крушения метромоста в Мехико - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© REUTERS / Carlos Jasso
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МЕХИКО, 8 мая — РИА Новости. Спустя четыре дня после крушения метромоста в Мехико еще один из пострадавших скончался в больнице — общее число жертв достигло 26, в госпиталях остаются 33 человека, следует из данных городского правительства.

"По состоянию на 21:00 7 мая госпитализированы 33 человека, скончались 26 человек, 53 пациента выписаны из больниц, местонахождение еще одного неизвестно", — говорится на сайте правительства Мехико.

Пролет метромоста вместе с проходящим поездом обрушился на юго-востоке Мехико третьего мая в 22.22 по местному времени. Как сообщили РИА Новости в российском посольстве, россиян среди жертв и пострадавших нет.
Причину структурного дефекта, который по версии властей привел к трагедии, устанавливает специальная комиссия, а также следователи генеральной прокуратуры.
Федеральные и местные власти ранее пообещали провести тщательное расследование инцидента с привлечением независимых подрядчиков, а также полную инспекцию конструкций всей пострадавшей ветки метро.
Спасатели работают на месте крушения метромоста в Мехико - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
4 мая, 23:03
Рухнувший метромост в Мехико проверяли год назад и не нашли проблем
 
Обрушение метромоста в МехикоМехико (город)МексикаВ мире
 
 
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