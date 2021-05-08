Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210508/mars-1731461533.html
Марсианский вертолет Ingenuity впервые перелетел на новое место
Марсианский вертолет Ingenuity впервые перелетел на новое место
Вертолет Ingenuity на Марсе впервые перелетел на новое место, успешно совершив пятый полет, сообщило НАСА. РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T09:00
2021-05-08T09:00
марс
космос - риа наука
наса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1604424481_0:125:774:560_1920x0_80_0_0_343e7a9387cf9c0fae1f94ca70e6f1c5.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Вертолет Ingenuity на Марсе впервые перелетел на новое место, успешно совершив пятый полет, сообщило НАСА.Предыдущий, четвертый, полет вертолета на Марсе прошел 30 апреля. Тогда аппарат смог полететь дальше и быстрее, чем когда-либо раньше, и сделать больше фотографий, чем прежде. В ходе четвертого и предыдущих полетов вертолет возвращался обратно."Марсианский вертолет НАСА Ingenuity сегодня (в пятницу - ред.) совершил свой пятый полет на Красной планете в одну сторону - с поля имени братьев Райт до посадочной зоны в 423 футах (129 метрах) к югу", - говорится в заявлении НАСА.После того как аппарат достиг нового пункта, он поднялся на рекордную высоту в 10 метров и сделал цветные снимки местности, и затем приземлился. Теперь, как сообщает ведомство, аппарат переходит к новой фазе операций и будет совершать разведку и воздушное наблюдение. В то же место направляется марсоход Perseverance, который будет заниматься научными исследованиями и сбором проб."Мы можем совершить еще пару полетов в течение следующих нескольких недель, и тогда НАСА оценит, как обстоят дела", - приводятся в заявлении НАСА слова главного инженера миссии Ingenuity Боба Бэларама.НАСА отдельно сообщило, что во время четвертого полета Ingenuity марсоход Perseverance впервые смог записать звук лопастей "другого космического аппарата", то есть вертолета.Ingenuity прибыл на Марс в феврале в рамках миссии марсохода Perseverance. Последний передает на Землю получаемые с вертолета снимки, а также с помощью камер наблюдает за ходом его испытаний.
https://ria.ru/20210425/ingenuity-1729892750.html
марс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1604424481_0:109:774:691_1920x0_80_0_0_e98e30addc089aa65f9dd644f3265974.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
марс, космос - риа наука, наса

Марсианский вертолет Ingenuity впервые перелетел на новое место

09:00 08.05.2021
 
© NASA / JPL / Caltech (PH)Вертолет Ingenuity на Марсе
Вертолет Ingenuity на Марсе - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© NASA / JPL / Caltech (PH)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Вертолет Ingenuity на Марсе впервые перелетел на новое место, успешно совершив пятый полет, сообщило НАСА.
Предыдущий, четвертый, полет вертолета на Марсе прошел 30 апреля. Тогда аппарат смог полететь дальше и быстрее, чем когда-либо раньше, и сделать больше фотографий, чем прежде. В ходе четвертого и предыдущих полетов вертолет возвращался обратно.
"Марсианский вертолет НАСА Ingenuity сегодня (в пятницу - ред.) совершил свой пятый полет на Красной планете в одну сторону - с поля имени братьев Райт до посадочной зоны в 423 футах (129 метрах) к югу", - говорится в заявлении НАСА.
После того как аппарат достиг нового пункта, он поднялся на рекордную высоту в 10 метров и сделал цветные снимки местности, и затем приземлился. Теперь, как сообщает ведомство, аппарат переходит к новой фазе операций и будет совершать разведку и воздушное наблюдение. В то же место направляется марсоход Perseverance, который будет заниматься научными исследованиями и сбором проб.
Первое фото, сделанное беспилотным вертолетом НАСА Ingenuity - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
25 апреля, 22:03Наука
Вертолет Ingenuity во время полета на Марсе развил рекордную скорость
"Мы можем совершить еще пару полетов в течение следующих нескольких недель, и тогда НАСА оценит, как обстоят дела", - приводятся в заявлении НАСА слова главного инженера миссии Ingenuity Боба Бэларама.
НАСА отдельно сообщило, что во время четвертого полета Ingenuity марсоход Perseverance впервые смог записать звук лопастей "другого космического аппарата", то есть вертолета.
Ingenuity прибыл на Марс в феврале в рамках миссии марсохода Perseverance. Последний передает на Землю получаемые с вертолета снимки, а также с помощью камер наблюдает за ходом его испытаний.
Ночь на Марсе: вертолет Ingenuity высадился на Красной планете
© NASA / JPL-Caltech

На поверхность планеты Ingenuity спустился с марсохода Perseverance, приземлившегося здесь в феврале.

Вертолет Ingenuity на Марсе
1 из 8

На поверхность планеты Ingenuity спустился с марсохода Perseverance, приземлившегося здесь в феврале.

© NASA / JPL-Caltech
© NASA / JPL-Caltech/MSSS

Марсоход Perseverance сбрасывает щит, защищавший Ingenuity во время посадки.

Марсоход Perseverance сбрасывает щит, который защищал вертолет Ingenuity во время посадки
2 из 8

Марсоход Perseverance сбрасывает щит, защищавший Ingenuity во время посадки.

© NASA / JPL-Caltech/MSSS
© AFP 2021 / NASA/JPL-CALTECH

Вертолет успешно перенес первую марсианскую ночевку, осложненную экстремальным холодом.

Вертолет Ingenuity на Марсе
3 из 8

Вертолет успешно перенес первую марсианскую ночевку, осложненную экстремальным холодом.

© AFP 2021 / NASA/JPL-CALTECH
© NASA / JPL-Caltech/MSSS

Температура на Красной планете опускается до минус 90 градусов по Цельсию.

Вертолет Ingenuity, прикрепленный к брюху марсохода Perseverance
4 из 8

Температура на Красной планете опускается до минус 90 градусов по Цельсию.

© NASA / JPL-Caltech/MSSS
© NASA / JPL / Caltech (PH)

На компактный аппарат весом меньше двух кило исследователи возлагают большие надежды.

Вертолет Ingenuity на Марсе
5 из 8

На компактный аппарат весом меньше двух кило исследователи возлагают большие надежды.

© NASA / JPL / Caltech (PH)
© NASA / JPL - Caltech/Thomas Appéré

Испытания Ingenuity покажут, возможны ли полеты в разряженной атмосфере Марса.

Вертолет Ingenuity на Марсе
6 из 8

Испытания Ingenuity покажут, возможны ли полеты в разряженной атмосфере Марса.

© NASA / JPL - Caltech/Thomas Appéré
© NASA / JPL-Caltech/MSSS

В ближайшее время вертолету предстоят дополнительные проверки.

Вертолет Ingenuity, прикрепленный к брюху марсохода Perseverance
7 из 8

В ближайшее время вертолету предстоят дополнительные проверки.

© NASA / JPL-Caltech/MSSS
© NASA / JPL - Caltech/Thomas Appéré

А потом можно ждать и первого полета Ingenuity.

Вертолет Ingenuity на Марсе
8 из 8

А потом можно ждать и первого полета Ingenuity.

© NASA / JPL - Caltech/Thomas Appéré
1 из 8

На поверхность планеты Ingenuity спустился с марсохода Perseverance, приземлившегося здесь в феврале.

© NASA / JPL-Caltech
2 из 8

Марсоход Perseverance сбрасывает щит, защищавший Ingenuity во время посадки.

© NASA / JPL-Caltech/MSSS
3 из 8

Вертолет успешно перенес первую марсианскую ночевку, осложненную экстремальным холодом.

© AFP 2021 / NASA/JPL-CALTECH
4 из 8

Температура на Красной планете опускается до минус 90 градусов по Цельсию.

© NASA / JPL-Caltech/MSSS
5 из 8

На компактный аппарат весом меньше двух кило исследователи возлагают большие надежды.

© NASA / JPL / Caltech (PH)
6 из 8

Испытания Ingenuity покажут, возможны ли полеты в разряженной атмосфере Марса.

© NASA / JPL - Caltech/Thomas Appéré
7 из 8

В ближайшее время вертолету предстоят дополнительные проверки.

© NASA / JPL-Caltech/MSSS
8 из 8

А потом можно ждать и первого полета Ingenuity.

© NASA / JPL - Caltech/Thomas Appéré
 
МарсКосмос - РИА НаукаНАСА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:12Умер американский исполнитель ритм-н-блюз Ллойд Прайс
02:50Азаров оценил условие Кравчука для нормализации отношений Москвы и Киева
02:34В Израиле заявили о пуске ракеты со стороны сектора Газа
02:22Число пострадавших в Иерусалиме палестинцев достигло почти 300 человек
02:16ВМС США заявили об изъятии российского оружия с судна в Аравийском море
02:15Врач назвал самые бесполезные медицинские манипуляции
02:15Финская разведка заявила о готовности России применить войска в Европе
02:10Россиянам предложили полезную замену шашлыку
02:09Полиция раскрыла подробности стрельбы с пострадавшими в центре Нью-Йорка
01:34Пушков объяснил, почему Путин не поздравил Зеленского с Днем Победы
01:32Экономист назвал продукты, которые могут подорожать в ближайшее время
01:17В центре Нью-Йорка неизвестный выстрелил в женщину и ребенка
01:15Аналитик рассказал, чем опасна покупка долларов
01:11В РПЦ разъяснили смысл Антипасхи
01:01Ближневосточный "квартет" оценил ситуацию в Восточном Иерусалиме
00:52В Крыму произошел пожар в деревянном жилом доме
00:42Главы МВД и СК поздравили ветеранов с Днем Победы
00:32Президент Сербии рассказал, какой видит Сербию в случае вступления в ЕС
00:17Космонавты поздравили жителей Земли с Днем Победы с борта МКС
00:14В Москве пройдет Парад Победы с участием более 12 тысяч военных
Лента новостейМолния