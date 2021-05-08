https://ria.ru/20210508/kosmos-1731464467.html

Российский комплекс "Окно-М" зафиксировал рост активности в космосе

Российский комплекс "Окно-М" зафиксировал рост активности в космосе

Российский оптико-электронный комплекс наблюдения за космическими объектами "Окно-М" зафиксировал рост активности, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T09:44

2021-05-08T09:44

2021-05-08T17:02

россия

космос - риа наука

безопасность

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российский оптико-электронный комплекс наблюдения за космическими объектами "Окно-М" зафиксировал рост активности, сообщили в Минобороны.По данным ведомства, за первые четыре месяца 2021 года система обеспечила контроль примерно за 30 тысячами космических объектов, тогда как за весь 2020 год их было проконтролировано более 25 тысяч.Комплекс обнаружения находится в Таджикистане, в горах Памир, на высоте 2200 метров над уровнем моря."Окно-М" позволяет контролировать космические объекты на орбитах в диапазоне высот от 120 до 50 тысяч километров. Причем на максимальной дальности комплекс способен обнаруживать объекты размером с теннисный мяч.Комплекс "Окно" поставили на опытно-боевое дежурство в 1999 году. После модернизации в 2014-м комплекс получил обозначение "Окно-М", его дальность обнаружения повысилась с 40 тысяч до 50 тысяч километров. В целом с 1999 года комплекс провел более 12,5 миллиона измерений по космическим объектам, обнаружил более 7500 новых высокоорбитальных космических объектов, осуществил контроль вывода на рабочие орбиты около 800 космических аппаратов.В состав комплекса входят современные оптико-электронные станции обнаружения и сбора информации, телевизионная аппаратура обнаружения и вычислительные средства нового поколения, созданные на основе отечественной элементной базы. Комплекс использует в качестве носителей информации сигналы, получаемые в результате отражения солнечного излучения от космических объектов. Работа "Окна-М" полностью автоматизирована.

https://ria.ru/20210508/kosmos-1729952102.html

https://ria.ru/20210506/kosmos-1731269954.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, космос - риа наука, безопасность