Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210508/kiev-1731492892.html
Власти Киева заявили об угрозе срыва мероприятий ко Дню Победы
Власти Киева заявили об угрозе срыва мероприятий ко Дню Победы
Традиционные мероприятия в честь Дня Победы над нацизмом, которые более 20 лет ежегодно проходят на территории киевского Национального музея истории Украины во... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T15:45
2021-05-08T19:45
министерство культуры украины
великая отечественная война (1941-1945)
киев
украина
общество
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571222312_0:201:3284:2048_1920x0_80_0_0_80b5fad2f339696ed24b5b345fdb5915.jpg
КИЕВ, 8 мая — РИА Новости. Традиционные мероприятия в честь Дня Победы над нацизмом, которые более 20 лет ежегодно проходят на территории киевского Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, оказались под угрозой срыва.Об этом говорится в публикации на сайте госадминистрации украинской столицы.Она подчеркнула, что, по словам директора учреждения Ивана Ковальчука, такое распоряжение поступило "напрямую от министра культуры", но никаких документов, подтверждающих это, руководство музея не представило."Речь фактически идет о попытке срыва проведения традиционного ежегодного мероприятия", — заключила Хонда.В свою очередь, в Министерстве культуры Украины опровергли заявления об устном запрете на проведение концерта. На сайте ведомства поясняется, что все ограничения по допуску техники были связаны с мерами по борьбе с COVID-19, оборудование завезли поэтапно и уже в 12:00 монтаж сцены начался. Там также выразили сожаление, что руководство города не попыталось выяснить все обстоятельства, а выбрало путь публичного скандала. На Украине 8 мая проходит День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом страна приобщилась к западноевропейской традиции в этом вопросе. Девятого мая Украина отмечает годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне, однако основные мероприятия на государственном уровне проходят именно 8 мая.Разница в традициях вызвана тем, что акт о безоговорочной капитуляции Третьего рейха был подписан 8 мая 1945 года, однако в Советском Союзе уже наступил следующий день.
https://ria.ru/20210508/poroshenko-1731491609.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571222312_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_d520e2848bd1cf6037399856fde75add.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство культуры украины, великая отечественная война (1941-1945), киев, украина, общество, в мире

Власти Киева заявили об угрозе срыва мероприятий ко Дню Победы

15:45 08.05.2021 (обновлено: 19:45 08.05.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники памятных мероприятий в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны на аллее городов-героев в Киеве
Участники памятных мероприятий в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны на аллее городов-героев в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 8 мая — РИА Новости. Традиционные мероприятия в честь Дня Победы над нацизмом, которые более 20 лет ежегодно проходят на территории киевского Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, оказались под угрозой срыва.
Об этом говорится в публикации на сайте госадминистрации украинской столицы.
"Утром нам стало известно, что технику и оборудование для монтирования сцены не пропускают на территорию музея. Объяснить причины такого решения руководство музея не может", — заявила замглавы Киева Марина Хонда.
Она подчеркнула, что, по словам директора учреждения Ивана Ковальчука, такое распоряжение поступило "напрямую от министра культуры", но никаких документов, подтверждающих это, руководство музея не представило.
"Речь фактически идет о попытке срыва проведения традиционного ежегодного мероприятия", — заключила Хонда.
В свою очередь, в Министерстве культуры Украины опровергли заявления об устном запрете на проведение концерта. На сайте ведомства поясняется, что все ограничения по допуску техники были связаны с мерами по борьбе с COVID-19, оборудование завезли поэтапно и уже в 12:00 монтаж сцены начался. Там также выразили сожаление, что руководство города не попыталось выяснить все обстоятельства, а выбрало путь публичного скандала.
Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
Вчера, 15:31
Порошенко упомянул Путина в обращении к украинцам накануне Дня Победы
На Украине 8 мая проходит День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом страна приобщилась к западноевропейской традиции в этом вопросе. Девятого мая Украина отмечает годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне, однако основные мероприятия на государственном уровне проходят именно 8 мая.
Разница в традициях вызвана тем, что акт о безоговорочной капитуляции Третьего рейха был подписан 8 мая 1945 года, однако в Советском Союзе уже наступил следующий день.
 
Министерство культуры УкраиныВеликая Отечественная война (1941-1945)КиевУкраинаОбществоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:12Умер американский исполнитель ритм-н-блюз Ллойд Прайс
02:50Азаров оценил условие Кравчука для нормализации отношений Москвы и Киева
02:34В Израиле заявили о пуске ракеты со стороны сектора Газа
02:22Число пострадавших в Иерусалиме палестинцев достигло почти 300 человек
02:16ВМС США заявили об изъятии российского оружия с судна в Аравийском море
02:15Врач назвал самые бесполезные медицинские манипуляции
02:15Финская разведка заявила о готовности России применить войска в Европе
02:10Россиянам предложили полезную замену шашлыку
02:09Полиция раскрыла подробности стрельбы с пострадавшими в центре Нью-Йорка
01:34Пушков объяснил, почему Путин не поздравил Зеленского с Днем Победы
01:32Экономист назвал продукты, которые могут подорожать в ближайшее время
01:17В центре Нью-Йорка неизвестный выстрелил в женщину и ребенка
01:15Аналитик рассказал, чем опасна покупка долларов
01:11В РПЦ разъяснили смысл Антипасхи
01:01Ближневосточный "квартет" оценил ситуацию в Восточном Иерусалиме
00:52В Крыму произошел пожар в деревянном жилом доме
00:42Главы МВД и СК поздравили ветеранов с Днем Победы
00:32Президент Сербии рассказал, какой видит Сербию в случае вступления в ЕС
00:17Космонавты поздравили жителей Земли с Днем Победы с борта МКС
00:14В Москве пройдет Парад Победы с участием более 12 тысяч военных
Лента новостейМолния