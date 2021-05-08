https://ria.ru/20210508/kiev-1731492892.html

Власти Киева заявили об угрозе срыва мероприятий ко Дню Победы

Власти Киева заявили об угрозе срыва мероприятий ко Дню Победы

Традиционные мероприятия в честь Дня Победы над нацизмом, которые более 20 лет ежегодно проходят на территории киевского Национального музея истории Украины во... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T15:45

2021-05-08T15:45

2021-05-08T19:45

министерство культуры украины

великая отечественная война (1941-1945)

киев

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КИЕВ, 8 мая — РИА Новости. Традиционные мероприятия в честь Дня Победы над нацизмом, которые более 20 лет ежегодно проходят на территории киевского Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, оказались под угрозой срыва.Об этом говорится в публикации на сайте госадминистрации украинской столицы.Она подчеркнула, что, по словам директора учреждения Ивана Ковальчука, такое распоряжение поступило "напрямую от министра культуры", но никаких документов, подтверждающих это, руководство музея не представило."Речь фактически идет о попытке срыва проведения традиционного ежегодного мероприятия", — заключила Хонда.В свою очередь, в Министерстве культуры Украины опровергли заявления об устном запрете на проведение концерта. На сайте ведомства поясняется, что все ограничения по допуску техники были связаны с мерами по борьбе с COVID-19, оборудование завезли поэтапно и уже в 12:00 монтаж сцены начался. Там также выразили сожаление, что руководство города не попыталось выяснить все обстоятельства, а выбрало путь публичного скандала. На Украине 8 мая проходит День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом страна приобщилась к западноевропейской традиции в этом вопросе. Девятого мая Украина отмечает годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне, однако основные мероприятия на государственном уровне проходят именно 8 мая.Разница в традициях вызвана тем, что акт о безоговорочной капитуляции Третьего рейха был подписан 8 мая 1945 года, однако в Советском Союзе уже наступил следующий день.

https://ria.ru/20210508/poroshenko-1731491609.html

киев

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министерство культуры украины, великая отечественная война (1941-1945), киев, украина, общество, в мире