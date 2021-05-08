https://ria.ru/20210508/khranenie-1731450304.html

Финансовый консультант рассказала, как безопасно хранить деньги

Финансовый консультант рассказала, как безопасно хранить деньги

Как защитить свои накопления от мошенников и где хранить деньги максимально безопасно и удобно, объяснила в интервью радио Sputnik финансовый консультант,... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T04:10

2021-05-08T04:10

2021-05-08T09:57

алена никитина

россия

мошенничество

деньги

технологии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Как защитить свои накопления от мошенников и где хранить деньги максимально безопасно и удобно, объяснила в интервью радио Sputnik финансовый консультант, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алена Никитина.Чтобы добраться до ваших сбережений, мошенникам достаточно заполучить данные вашей банковской карты. Развитие онлайн-торговли облегчает злоумышленникам эту задачу. Если вы опасаетесь, что использовали карту при расчетах на каком-то подозрительном сайте, просто перевыпустите ее, посоветовала финансовый консультант. Это один из простых и надежных способов обезопасить денежные средства — регулярно перевыпускать карту, с которой вы осуществляете расчеты. Он работает, даже если карта попала в какие-то базы или вы ее где-то "засветили", пояснила Никитина.Она также рекомендовала держать деньги на разных картах, одну из которых вы будете использовать для онлайн-расчетов: если с одной картой произошло что-то похожее на мошенничество, то у вас будет страховка в виде другой карты.Гарантию спокойствия, по словам Алены Никитиной, вам даст также сберегательный счет, который не предполагает использования банковской карты. Если будет попытка снятия денег с карты, сберегательный счет не будет затронут в любом случае.Еще один универсальный способ хранения средств — финансовый резерв, добавила Никитина.Если у вас накопились значительные финансовые средства, то можно задуматься, куда их дальше вкладывать, продолжила Никитина. Одним из возможных вариантов, по ее словам, может быть фондовый рынок.Минус этого варианта в том, что фондовый рынок очень подвижен, начинающему инвестору потребуется время, чтобы освоиться с основными закономерностями. Поэтому вкладывать лучше небольшие суммы."Фондовый рынок может быть доходен, но будьте готовы в один момент потерять до 30% накоплений. Если человек не готов к фондовому рынку, в качестве фундамента лучше начать с облигаций, подкопить и потом инвестировать более агрессивно, покупая, например, акции", — объяснила финансовый консультант.

https://ria.ru/20210506/moshenniki-1731277376.html

https://ria.ru/20210506/moshennichestvo-1731249454.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алена никитина, россия, мошенничество, деньги, технологии, экономика