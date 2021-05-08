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Финансовый консультант рассказала, как безопасно хранить деньги
Финансовый консультант рассказала, как безопасно хранить деньги
Как защитить свои накопления от мошенников и где хранить деньги максимально безопасно и удобно, объяснила в интервью радио Sputnik финансовый консультант,... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T04:10
2021-05-08T04:10
2021-05-08T09:57
алена никитина
россия
мошенничество
деньги
технологии
экономика
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Как защитить свои накопления от мошенников и где хранить деньги максимально безопасно и удобно, объяснила в интервью радио Sputnik финансовый консультант, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алена Никитина.Чтобы добраться до ваших сбережений, мошенникам достаточно заполучить данные вашей банковской карты. Развитие онлайн-торговли облегчает злоумышленникам эту задачу. Если вы опасаетесь, что использовали карту при расчетах на каком-то подозрительном сайте, просто перевыпустите ее, посоветовала финансовый консультант. Это один из простых и надежных способов обезопасить денежные средства — регулярно перевыпускать карту, с которой вы осуществляете расчеты. Он работает, даже если карта попала в какие-то базы или вы ее где-то "засветили", пояснила Никитина.Она также рекомендовала держать деньги на разных картах, одну из которых вы будете использовать для онлайн-расчетов: если с одной картой произошло что-то похожее на мошенничество, то у вас будет страховка в виде другой карты.Гарантию спокойствия, по словам Алены Никитиной, вам даст также сберегательный счет, который не предполагает использования банковской карты. Если будет попытка снятия денег с карты, сберегательный счет не будет затронут в любом случае.Еще один универсальный способ хранения средств — финансовый резерв, добавила Никитина.Если у вас накопились значительные финансовые средства, то можно задуматься, куда их дальше вкладывать, продолжила Никитина. Одним из возможных вариантов, по ее словам, может быть фондовый рынок.Минус этого варианта в том, что фондовый рынок очень подвижен, начинающему инвестору потребуется время, чтобы освоиться с основными закономерностями. Поэтому вкладывать лучше небольшие суммы."Фондовый рынок может быть доходен, но будьте готовы в один момент потерять до 30% накоплений. Если человек не готов к фондовому рынку, в качестве фундамента лучше начать с облигаций, подкопить и потом инвестировать более агрессивно, покупая, например, акции", — объяснила финансовый консультант.
https://ria.ru/20210506/moshenniki-1731277376.html
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алена никитина, россия, мошенничество, деньги, технологии, экономика
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости.
Как защитить свои накопления от мошенников и где хранить деньги максимально безопасно и удобно, объяснила в интервью радио Sputnik
финансовый консультант, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алена Никитина
.
Чтобы добраться до ваших сбережений, мошенникам достаточно заполучить данные вашей банковской карты. Развитие онлайн-торговли облегчает злоумышленникам эту задачу. Если вы опасаетесь, что использовали карту при расчетах на каком-то подозрительном сайте, просто перевыпустите ее, посоветовала финансовый консультант. Это один из простых и надежных способов обезопасить денежные средства — регулярно перевыпускать карту, с которой вы осуществляете расчеты. Он работает, даже если карта попала в какие-то базы или вы ее где-то "засветили", пояснила Никитина.
"Если человек боится, можно блокировать карту каждый год. Карта выпускается на два-три года, ее можно бесплатно перевыпускать, так меняются данные карты, иногда сам номер", ‒ уточнила финансовый консультант.
Она также рекомендовала держать деньги на разных картах, одну из которых вы будете использовать для онлайн-расчетов: если с одной картой произошло что-то похожее на мошенничество, то у вас будет страховка в виде другой карты.
Гарантию спокойствия, по словам Алены Никитиной, вам даст также сберегательный счет, который не предполагает использования банковской карты. Если будет попытка снятия денег с карты, сберегательный счет не будет затронут в любом случае.
Еще один универсальный способ хранения средств — финансовый резерв, добавила Никитина.
"Это финансовый резерв в том банке, куда вам проще и ближе дойти ногами, его открыть можно и онлайн, сейчас есть такая возможность. Главное, чтобы доступ был оперативный, лучше открывать там, где у вас уже есть карта. Открывать на небольшой срок, желательно на полгода-год максимум, чтобы ликвидность была чуть повыше. Можно иногда открыть два депозита. Например, один на год, второй на полтора, так каждые полгода будет возможность снять деньги, чтобы была более выгодная процентная ставка и у человека в зоне доступа были деньги", — посоветовала она.
Если у вас накопились значительные финансовые средства, то можно задуматься, куда их дальше вкладывать, продолжила Никитина. Одним из возможных вариантов, по ее словам, может быть фондовый рынок.
Минус этого варианта в том, что фондовый рынок очень подвижен, начинающему инвестору потребуется время, чтобы освоиться с основными закономерностями. Поэтому вкладывать лучше небольшие суммы.
"Фондовый рынок может быть доходен, но будьте готовы в один момент потерять до 30% накоплений. Если человек не готов к фондовому рынку, в качестве фундамента лучше начать с облигаций, подкопить и потом инвестировать более агрессивно, покупая, например, акции", — объяснила финансовый консультант.