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В Казахстане торжества ко Дню Победы перенесли на год из-за пандемии

В Казахстане торжества ко Дню Победы перенесли на год из-за пандемии

Торжественные мероприятия по случаю Дня Победы перенесены на следующий год из-за эпидемиологической ситуации по коронавирусу, сообщил пресс-секретарь президента РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T13:15

2021-05-08T13:15

2021-05-08T13:15

распространение коронавируса

касым-жомарт токаев

день победы

казахстан

в мире

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АЛМА-АТА, 8 мая - РИА Новости. Торжественные мероприятия по случаю Дня Победы перенесены на следующий год из-за эпидемиологической ситуации по коронавирусу, сообщил пресс-секретарь президента страны Берик Уали."В связи с серьезной эпидемиологической ситуацией было принято решение перенести на следующий год традиционные торжественные мероприятия по случаю Дня Победы", - написал он в Facebook.По словам пресс-секретаря, президент страны Касым-Жомарт Токаев обратится к соотечественникам с поздравлением. "В Казахстане чтут память ветеранов сражений Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В связи с праздником Дня Великой Победы здравствующим ветеранам войны по распоряжению президента оказана материальная помощь", - написал Уали.Ранее сообщалось, что ветераны ко Дню Победы получили материальную помощь в размере 1 миллиона тенге (около 2,3 тысячи долларов).

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

касым-жомарт токаев, день победы, казахстан, в мире