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https://ria.ru/20210508/kazakhstan-1731479731.html
В Казахстане торжества ко Дню Победы перенесли на год из-за пандемии
В Казахстане торжества ко Дню Победы перенесли на год из-за пандемии
Торжественные мероприятия по случаю Дня Победы перенесены на следующий год из-за эпидемиологической ситуации по коронавирусу, сообщил пресс-секретарь президента РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T13:15
2021-05-08T13:15
распространение коронавируса
касым-жомарт токаев
день победы
казахстан
в мире
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АЛМА-АТА, 8 мая - РИА Новости. Торжественные мероприятия по случаю Дня Победы перенесены на следующий год из-за эпидемиологической ситуации по коронавирусу, сообщил пресс-секретарь президента страны Берик Уали."В связи с серьезной эпидемиологической ситуацией было принято решение перенести на следующий год традиционные торжественные мероприятия по случаю Дня Победы", - написал он в Facebook.По словам пресс-секретаря, президент страны Касым-Жомарт Токаев обратится к соотечественникам с поздравлением. "В Казахстане чтут память ветеранов сражений Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В связи с праздником Дня Великой Победы здравствующим ветеранам войны по распоряжению президента оказана материальная помощь", - написал Уали.Ранее сообщалось, что ветераны ко Дню Победы получили материальную помощь в размере 1 миллиона тенге (около 2,3 тысячи долларов).
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касым-жомарт токаев, день победы, казахстан, в мире

В Казахстане торжества ко Дню Победы перенесли на год из-за пандемии

13:15 08.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкТриумфальная арка в Нур-Султане
Триумфальная арка в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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АЛМА-АТА, 8 мая - РИА Новости. Торжественные мероприятия по случаю Дня Победы перенесены на следующий год из-за эпидемиологической ситуации по коронавирусу, сообщил пресс-секретарь президента страны Берик Уали.
"В связи с серьезной эпидемиологической ситуацией было принято решение перенести на следующий год традиционные торжественные мероприятия по случаю Дня Победы", - написал он в Facebook.
По словам пресс-секретаря, президент страны Касым-Жомарт Токаев обратится к соотечественникам с поздравлением. "В Казахстане чтут память ветеранов сражений Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В связи с праздником Дня Великой Победы здравствующим ветеранам войны по распоряжению президента оказана материальная помощь", - написал Уали.
Ранее сообщалось, что ветераны ко Дню Победы получили материальную помощь в размере 1 миллиона тенге (около 2,3 тысячи долларов).
 
Распространение коронавирусаКасым-Жомарт ТокаевДень ПобедыКазахстанВ мире
 
 
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