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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210508/karabakh-1731496050.html
В Азербайджане назвали потери армии при эскалации в Карабахе
В Азербайджане назвали потери армии при эскалации в Карабахе
Число погибших азербайджанских военнослужащих в ходе эскалации в Карабахе выросло до 2895, девятнадцать числятся без вести пропавшими, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T16:19
2021-05-08T16:23
ситуация в нагорном карабахе
москва
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 8 мая – РИА Новости. Число погибших азербайджанских военнослужащих в ходе эскалации в Карабахе выросло до 2895, девятнадцать числятся без вести пропавшими, сообщили РИА Новости в Минобороны Азербайджана."Представляем к сведению фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения 2895 военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, павших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 8 мая, а также 19 военнослужащих, числящихся пропавшими без вести. Следует отметить, что ведутся работы по поиску и идентификации военнослужащих, числящихся пропавшими без вести", - сообщили в военном ведомстве.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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москва, азербайджан, армения, в мире

В Азербайджане назвали потери армии при эскалации в Карабахе

16:19 08.05.2021 (обновлено: 16:23 08.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии Азербайджана на КПП в Лачинском районе
Военнослужащий армии Азербайджана на КПП в Лачинском районе - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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БАКУ, 8 мая – РИА Новости. Число погибших азербайджанских военнослужащих в ходе эскалации в Карабахе выросло до 2895, девятнадцать числятся без вести пропавшими, сообщили РИА Новости в Минобороны Азербайджана.
"Представляем к сведению фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения 2895 военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, павших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 8 мая, а также 19 военнослужащих, числящихся пропавшими без вести. Следует отметить, что ведутся работы по поиску и идентификации военнослужащих, числящихся пропавшими без вести", - сообщили в военном ведомстве.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
14 марта, 22:29Ситуация в Нагорном Карабахе
Алиев заявил, что карабахский конфликт остался в прошлом
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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