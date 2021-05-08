В Азербайджане назвали потери армии при эскалации в Карабахе
16:19 08.05.2021 (обновлено: 16:23 08.05.2021)
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии Азербайджана на КПП в Лачинском районе
БАКУ, 8 мая – РИА Новости. Число погибших азербайджанских военнослужащих в ходе эскалации в Карабахе выросло до 2895, девятнадцать числятся без вести пропавшими, сообщили РИА Новости в Минобороны Азербайджана.
"Представляем к сведению фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения 2895 военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, павших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 8 мая, а также 19 военнослужащих, числящихся пропавшими без вести. Следует отметить, что ведутся работы по поиску и идентификации военнослужащих, числящихся пропавшими без вести", - сообщили в военном ведомстве.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.