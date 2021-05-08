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В ДНР около пяти тысяч человек собрались для празднования Дня Победы

В ДНР около пяти тысяч человек собрались для празднования Дня Победы

Около пяти тысяч человек собрались на празднование Дня Победы у мемориального комплекса Саур-Могила в самопровозглашенной Донецкой народной республике, передает РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T15:45

2021-05-08T15:45

2021-05-08T17:14

донбасс

донецкая народная республика

денис пушилин

день победы

в мире

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ШАХТЕРСК, 8 мая — РИА Новости. Около пяти тысяч человек собрались на празднование Дня Победы у мемориального комплекса Саур-Могила в самопровозглашенной Донецкой народной республике, передает корреспондент РИА Новости.Мемориал сильно пострадал во время боев в Донбассе осенью 2014 года.У подножья кургана, на котором располагаются останки памятника советскому солдату, установили сцену, там выступают эстрадные коллективы. На мероприятии присутствуют глава ДНР Денис Пушилин, главы городов и районов, другие официальные лица.В конце участники мероприятия возложат цветы к Вечному огню у разрушенной стелы.

донбасс

донецкая народная республика

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донбасс, донецкая народная республика, денис пушилин, день победы, в мире