https://ria.ru/20210508/chasy-1731495303.html

Сенатор Рязанский допустил сокращение рабочих часов для части россиян

Сенатор Рязанский допустил сокращение рабочих часов для части россиян

Рабочую неделю для некоторых категорий россиян могут сократить на несколько часов, заявил "URA.RU" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T16:04

2021-05-08T16:04

2021-05-08T17:38

татьяна потяева

валерий рязанский

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Рабочую неделю для некоторых категорий россиян могут сократить на несколько часов, заявил "URA.RU" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.По словам сенатора, это может коснуться определенных категорий работников."Дополнительное время для воспитания детей молодым мамам и так далее", — пояснил Рязанский.Но полный переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшем будущем не предвидится, добавил он.С идеей сокращения рабочей недели до четырех дней выступил в 2019 году тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, одним из очевидных плюсов будет то, что у работника появится дополнительное время на восстановление, собственное развитие, образование и воспитание детей. Как считает Медведев, переходить на четырехдневку можно постепенно: в качестве эксперимента в отдельных регионах или компаниях сокращать рабочее время.

https://radiosputnik.ria.ru/20210429/nedelya-1730525087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна потяева, валерий рязанский, совет федерации рф, общество