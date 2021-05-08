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Сенатор Рязанский допустил сокращение рабочих часов для части россиян
Сенатор Рязанский допустил сокращение рабочих часов для части россиян
Рабочую неделю для некоторых категорий россиян могут сократить на несколько часов, заявил "URA.RU" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T16:04
2021-05-08T17:38
татьяна потяева
валерий рязанский
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Рабочую неделю для некоторых категорий россиян могут сократить на несколько часов, заявил "URA.RU" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.По словам сенатора, это может коснуться определенных категорий работников."Дополнительное время для воспитания детей молодым мамам и так далее", — пояснил Рязанский.Но полный переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшем будущем не предвидится, добавил он.С идеей сокращения рабочей недели до четырех дней выступил в 2019 году тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, одним из очевидных плюсов будет то, что у работника появится дополнительное время на восстановление, собственное развитие, образование и воспитание детей. Как считает Медведев, переходить на четырехдневку можно постепенно: в качестве эксперимента в отдельных регионах или компаниях сокращать рабочее время.
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татьяна потяева, валерий рязанский, совет федерации рф, общество

Сенатор Рязанский допустил сокращение рабочих часов для части россиян

16:04 08.05.2021 (обновлено: 17:38 08.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМосквичи в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Москвичи в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Рабочую неделю для некоторых категорий россиян могут сократить на несколько часов, заявил "URA.RU" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

"Сейчас 40-часовая рабочая неделя. Может быть, пятница будет сокращена", — сказал он.

По словам сенатора, это может коснуться определенных категорий работников.
"Дополнительное время для воспитания детей молодым мамам и так далее", — пояснил Рязанский.
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"Трудно поверить, но допускаю". Эксперт о четырехдневной рабочей неделе
Но полный переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшем будущем не предвидится, добавил он.
С идеей сокращения рабочей недели до четырех дней выступил в 2019 году тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, одним из очевидных плюсов будет то, что у работника появится дополнительное время на восстановление, собственное развитие, образование и воспитание детей. Как считает Медведев, переходить на четырехдневку можно постепенно: в качестве эксперимента в отдельных регионах или компаниях сокращать рабочее время.
 
Татьяна ПотяеваВалерий РязанскийСовет Федерации РФОбщество
 
 
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