https://ria.ru/20210508/aviabaza-1731523311.html
Forbes рассказал об "угрожающей России" авиабазе США на Аляске
Forbes рассказал об "угрожающей России" авиабазе США на Аляске
Американские военные могут восстановить заброшенную базу ВВС Эриксон на Аляске, чтобы создать "идеальные условия" для перехвата российских самолетов, заявил... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-08T23:28
2021-05-08T23:28
2021-05-09T00:02
россия
ввс сша
forbes
аляска
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150910/25/1509102587_0:304:5820:3578_1920x0_80_0_0_b7afbe7829e83bf1b5e980d265a5b093.jpg
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Американские военные могут восстановить заброшенную базу ВВС Эриксон на Аляске, чтобы создать "идеальные условия" для перехвата российских самолетов, заявил аналитик журнала Forbes Дэвид Экс."Когда вновь откроется аэродром Эриксон на острове Шемья, вот тогда стоит начать по-настоящему волноваться. <…> Истребители (ВВС США. — Прим. ред.) были бы в идеальной позиции для перехвата российских самолетов над Беринговым морем", — заключил он.Обозреватель отметил, что остров, на котором расположена авиабаза, находится близко к российской границе — всего в 320 километрах. Именно поэтому, считает автор материала, Эриксон имеет "колоссальное стратегическое значение".Как подчеркивается в статье, сейчас американские власти выделяют средства на восстановление этого аэродрома, заброшенного еще в 1991 году, так как ни один другой объект не может перебрасывать технику настолько близко к России.
https://ria.ru/20210508/admiral-1731507871.html
https://ria.ru/20210420/arktika-1729019732.html
россия
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/150910/25/1509102587_324:0:5497:3880_1920x0_80_0_0_1466ba15cee1878cea3673d33760b614.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ввс сша, forbes, аляска, безопасность, в мире