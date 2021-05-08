https://ria.ru/20210508/alkogol-1730309718.html

До дна. Как алкогольные традиции мешают жить и помогают работать

До дна. Как алкогольные традиции мешают жить и помогают работать

Алкоголь — залог человеческого счастья: эту теорию решили проверить персонажи оскароносного фильма "Еще по одной". Эксперимент не удался, а в мире в очередной... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T08:00

2021-05-08T08:00

2021-05-08T08:02

the lancet

еврокомиссия

оскар (премия)

дания

алкоголь

в мире

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Софья Мельничук. Алкоголь — залог человеческого счастья: эту теорию решили проверить персонажи оскароносного фильма "Еще по одной". Эксперимент не удался, а в мире в очередной раз вспомнили о любви датчан к спиртному. Однако скандинавы далеко не самые большие любители выпивки. Британцы, к примеру, чаще уходят в запои, а для японцев пирушка с начальством — залог успешной карьеры. При этом "самую пьяную" нацию неожиданно обнаружили в Прибалтике. АлкоритуалыЖивописное озерцо Гентофте на севере Копенгагена — популярный у местных маршрут для бега. Обычные старшеклассники дистанцию в два с половиной километра преодолеют минут за двадцать, но только не датские. У них традиция: бежать вокруг Гентофте с упаковкой пивных бутылок наперевес, попутно их осушая. Добраться до финиша нужно как можно скорее, а если в процессе еще и стошнит, добавят баллы.О таком ритуале режиссеру фильма "Еще по одной" Томасу Витенбергу поведала его дочь Ида. "Когда она рассказала об этом моей американской коллеге, которая приехала к нам в Данию, та посмотрела на меня странным взглядом и спросила: "Девочка весом в 50 килограммов, да еще и с рюкзаком, выпьет упаковку пива на бегу? Когда же вмешается отец?" — вспоминал в интервью Витенберг. Он ответил просто: "Отец ничего делать не будет. Он же датчанин".Истории дочери о пьянках датской молодежи вдохновили Витенберга на создание фильма о "празднике алкоголя", без которого история человечества была бы совершенно иной. Ида должна была исполнить в нем одну из главных ролей, но в начале съемок погибла в автокатастрофе. Трагедия заставила режиссера переосмыслить посыл. Теперь картине предстояло не просто рассказать о выпивке. Витенберг решил сделать поучительный, но жизнеутверждающий фильм.О датской культуре пития давно слагают легенды, северяне закрепили за собой статус самых пьющих жителей Европы. Однако, вопреки стереотипу, они давно уже не в авангарде европейского алкоголизма — так заключили в Еврокомиссии. Самая пьющая нация на континенте — литовцы: на каждого в день приходится по 71,9 грамма чистого спирта. За ними следуют поляки — 67,8 грамма, румыны — 66,1, эстонцы — 65,4, а замыкают пятерку лидеров словаки — 62,1. При этом Италия, которая славится вином, вермутами и ликерами, делит последнее место с Норвегией — около 25 граммов алкоголя на человека в сутки.Но если брать Скандинавию, да — датчане пьют больше соседей. Там в год на человека приходится 9,1 литра чистого спирта. В Финляндии больше восьми, в Швеции — семь, в Норвегии — шесть. Датчане еще и пить начинают раньше соседей — в средней школе. А в старших классах получают по этому делу серьезный разряд. Да и к самому процессу относятся основательно: пьют много, стараясь как можно быстрее захмелеть. Местные депутаты даже хотели повысить возраст продажи алкоголя до 18. Сейчас подросткам можно покупать напитки крепостью не более 16,5 процента. Но школьники всегда находят способ обойти запрет. К тому же именно в Дании крепкий алкоголь не такой дорогой, как, например, в Финляндии. Та же водка обойдется в 70 крон — 850 рублей — небольшие деньги по местным меркам. Самые пьющие в ЕвропеНо видимо, датчане — мастера коротких забегов. На больших дистанциях их обгоняют британцы. Именно они, согласно исследованиям, чаще европейцев уходят в запой. Ученые даже предлагают разработать инструкции для любителей горячительного. Сейчас Национальная служба здравоохранения советует не употреблять свыше 14 напитков в неделю, в пивном эквиваленте — не больше шести пинт (трех литров).Британские производители алкогольной продукции, что неудивительно, выводы ученых критикуют — указывают, что, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, британцы в последние десятилетия пьют меньше.Тренд прослеживается даже среди политиков. И это показательно, ведь еще недавно британский парламент регулярно обвиняли в том, что он рулит страной буквально в пьяном угаре. В ныне закрытом ресторане Gay Hussar недалеко от Вестминстерского дворца в Лондоне собиралась вся политическая элита, а на стенах висели "трофеи": кадр с веселой вечеринки в честь 90-летия бывшего лидера лейбористов Майкла Фута, фото глубоко нетрезвого Гордона Брауна, бывшего премьера, сносящего дверь с петель. Здесь из накачанных алкоголем политиков журналисты десятилетиями вытягивали "инсайды", а те плели интриги за кружкой пива или стаканом виски.Дебоширов из Вестминстера не раз утихомиривал Скотленд-ярд. Так, в 2012-м прославился лейборист Эрик Джойс, применивший "удар Зидана" во время драки с четырьмя посетителями одного из лондонских баров. Консерватора Сэмьюэла Армстронга обвиняли в пьяном изнасиловании, а подгулявший Майкл Фэллон, бывший глава Минобороны, лез под юбки журналисткам. На страницах газет парламентарии и министры нередко извинялись за буйные выходки и неявку на работу из-за мучительного похмелья.Особо предприимчивые в бутылку не лезут, а пользуются ею для агитации. Бывший премьер от консерваторов Дэвид Кэмерон во время одной из предвыборных кампаний появился в обнимку с политическим оппонентом от либеральных демократов Ником Клеггом на этикетке традиционного английского эля. Назвали его "Co-ale-ition beer" ("Ко-эль-иционное пиво"). Запой по-азиатскиНа Востоке свои особенности. Азиатские страны не входят даже в первую двадцатку самых пьющих в мире, но тенденции там не менее опасные. Любой, кто жил в Китае, Южной Корее или Японии, удивится, не найдя эти страны в рейтинге самых пьющих.В 2019 году КНР, по данным, опубликованным учеными в медицинском журнале The Lancet, стала самой вымирающей от алкоголя страной. Китайцы обогнали россиян: 332 тысячи жертв против 123 тысяч. Правда, в исследовании не делали скидку на разницу в численности населения — при расчете на 100 тысяч жителей ситуация у восточного соседа не такая пугающая.И все же в Китае бьют тревогу. Вслед за экономическим благополучием растет и пьянство. И алкогольная культура страны этому вполне способствует: там, например, высокая "алковместимость" — отдельный способ заслужить уважение в компании. К тому же, в Китае не принято пить мало. Если гость не готов осушать каждую налитую рюмку, ему лучше вообще не садиться за стол, иначе потеряет лицо.Но даже китайцы признают — Япония, традиционный конкурент, обошла их по части выпивки. Там спиртное настолько глубоко укоренилось в культуре, что без него вообще нельзя представить социализацию. Сотрудники компаний вынуждены пьянствовать с начальством, если хотят повышения. При этом обильные возлияния и даже зависимость от них в обществе проблемой не считают. Несколько лет назад серьезное беспокойство у медиков вызвали алкогольные тренды Южной Кореи. Самая пьющая из азиатских страна в мировом рейтинге лишь на тридцатом месте. Однако власти не спешат рассказывать корейцам об опасности пьянства. В итоге население выпивает в среднем по 13,7 шота в неделю.Для южнокорейцев, как и для их восточноазиатских соседей, хмель — не способ утопить печали или забыться. Веселье тоже не на первом месте. Главное — связи, которые люди заводят во время совместных попоек. И пока в массовом сознании горячительные напитки — способ построить карьеру, бороться с привычкой очень трудно. Алкоголь играет важную роль в социализации не только в Азии, но и в других странах мира. Совместные возлияния для многих — возможность сблизиться с людьми, повысить шансы на продвижение по службе и просто хорошо провести время. В то же время статистика беспощадна: три миллиона смертей в мире ежегодно происходит из-за алкоголя. Эксперты ВОЗ также связывают чрезмерное употребление алкоголя с психическими расстройствами, распространением инфекционных заболеваний, таких как туберкулез и ВИЧ. При этом не всегда учитывают смерти по неосторожности, несчастные случаи, дорожные аварии, совершенные в хмельном угаре. От трагедии не застрахованы нигде: ни на Западе, ни на Востоке. И уж точно в статистические данные не входят разрушенные браки и несчастное детство в семье алкоголиков. Тут никакая псевдонаучная теория не сойдет за оправдание.

https://ria.ru/20210426/oskar-1729903805.html

дания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

the lancet, еврокомиссия, оскар (премия), дания, алкоголь, в мире