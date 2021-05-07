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На самом высоком флагштоке в ДФО подняли копию Знамени Победы

На самом высоком флагштоке в ДФО подняли копию Знамени Победы

Копию Знамени Победы подняли в Благовещенске на самом высоком флагштоке на Дальнем Востоке, сообщает правительство Амурской области. РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T10:26

2021-05-07T10:26

2021-05-07T10:26

дальний восток

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

амурская область

благовещенск

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 мая – РИА Новости. Копию Знамени Победы подняли в Благовещенске на самом высоком флагштоке на Дальнем Востоке, сообщает правительство Амурской области.Самый высокий на Дальнем Востоке 75-метровый флагшток был открыт на набережной Благовещенска 3 сентября 2020 года в День 75-летия окончания Второй мировой войны.Губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что поднятие копии Знамени Победы на флагштоке станет в Благовещенске традиционным, Орлов также поблагодарил тех, кто ведёт поиски останков погибших и занимается их перезахоронением."Приказом Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу от 2 декабря 2020 года номер 912 ведомственный знак отличия "За отличие в поисковом движении" второй степени присваивается лицам, активно участвующим в общевойсковой поисковой работе не менее пяти лет и достигшим существенных результатов поиска. Правительственные награды во время церемонии торжественно вручили восьмерым амурчанам - участникам поискового движения", - уточняют власти.Отмечается, что благодаря усилиям поисковиков собраны и систематизированы данные о 20 тысячах воинах, погибших и пропавших без вести в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн, а также Русско-японской войны 1904-1905 годов.

дальний восток

амурская область

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дальний восток, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), амурская область, благовещенск, общество