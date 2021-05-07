https://ria.ru/20210507/zelenskiy-1731372789.html

Глава ЛНР Пасечник рассказал, кого боится Зеленский

Глава ЛНР Пасечник рассказал, кого боится Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский зависит от националистов и финансовой помощи из Америки и Европы, заявил глава самопровозглашенной Луганской народной... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T09:47

2021-05-07T09:47

2021-05-07T11:31

ситуация в днр и лнр

леонид пасечник

луганская народная республика

донецкая народная республика

владимир зеленский

минск

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ЛУГАНСК, 7 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский зависит от националистов и финансовой помощи из Америки и Европы, заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в интервью РИА Новости.Он отметил, что на Украине продолжают действовать политические и военные силы, сформированные именно из националистов, которые страшно ненавидят Россию. Во-вторых, по его словам, украинская экономика зависит от Америки."Будет послушным президент Зеленский — значит, он получит очередной транш. Каким-то образом Украина, хорошо или плохо, но сможет прожить какой-то определенный период времени. Будет непослушным — транш не получит, ну чего греха таить, вот она, экономика Украины, мы, в принципе, видим ее отражение на территории Донбасса, ну ведь это зеркальное отражение", — добавил глава ЛНР.Пасечник подчеркнул, что до 2014 года ЛНР тоже была частью экономической системы Украины. "То есть в каком состоянии наши заводы, фабрики, мы все прекрасно видим, все в разрушенном состоянии практически, в заброшенном. Никто ничего нового не построил, никто никаких проектов не делает, никто в экономику деньги не вкладывает. Денег хватает только для того, чтобы выплатить социальное пособие, чтобы выплатить пенсии, чтобы выплатить зарплаты и чтобы как-то не допустить социального взрыва. Поэтому, безусловно, он сидит на определенной игле в финансовом плане, от которой и зависит, и поэтому его зависимость, в общем-то, и определена от Соединенных Штатов Америки, от Европы и так далее", — считает собеседник агентства.По его мнению, о несамостоятельности Зеленского говорит и то, что он отказывается от встречи с руководством самопровозглашенных республик Донбасса.Власти Украины уже семь лет ведут военную операцию в ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. По данным ООН, за это время жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. В последние месяцы ситуация обострилась: ОБСЕ сообщает о существенном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ применяют при обстрелах артиллерию. Есть жертвы среди мирного населения.На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что хотел бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса", а потом предлагал провести встречу в Ватикане. Путин ответил, что в вопросе урегулирования конфликта Киев прежде всего должен вести диалог с руководством ДНР и ЛНР, а уже затем — с Кремлем. При этом он выразил готовность принять Зеленского в Москве, если тот захочет обсудить двустороннюю повестку.Читайте полный текст интервью Леонида Пасечника >>

https://ria.ru/20210505/strakh-1731156466.html

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

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ситуация в днр и лнр, леонид пасечник, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, минск, оон, в мире