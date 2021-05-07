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Россияне сочли зарплаты преподавателей и врачей несправедливо низкими
Россияне сочли зарплаты преподавателей и врачей несправедливо низкими
Россияне считают, что учителя, врачи и ученые получают самую несправедливо маленькую зарплату, пишет РБК со ссылкой на сервис по поиску персонала "Работа.ру". РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T09:57
2021-05-07T11:11
работа.ру
общество
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россияне считают, что учителя, врачи и ученые получают самую несправедливо маленькую зарплату, пишет РБК со ссылкой на сервис по поиску персонала "Работа.ру".Так, 64% респондентов заявили, что преподавателям надо платить в среднем до 120 700 рублей в месяц. Около 58% опрошенных считают, что зарплату врачей следует увеличить до 122 800 рублей в месяц, тогда как ученые, по мнению 36% россиян, должны получать в среднем 130 800 рублей в месяц.Кроме того, 33% участников опроса отметили низкий уровень зарплат среди спасателей и пожарных и предложили платить им около 126 900 рублей в месяц.Около четверти респондентов предложили повысить зарплату шахтеров до 134 600 рублей в месяц, а инженеров – до 132 700 рублей в месяц.Помимо этого, 22% опрошенных указали на недостаточный уровень зарплат разнорабочих и призвали увеличить их до 97 700 рублей в месяц.Менее 20% жителей россиян отметили низкие заработки у продавцов (18%), грузчиков (18%), слесарей (16%), водителей (14%), электриков (12%) и строителей (11%). Ранее исследование сервиса "Работа.ру" установило, что россияне считают отрасль высоких технологий самой перспективной для построения карьеры.
https://ria.ru/20210505/kapital-1731151849.html
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работа.ру, общество

Россияне сочли зарплаты преподавателей и врачей несправедливо низкими

09:57 07.05.2021 (обновлено: 11:11 07.05.2021)
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкУчительница сортирует учебники в классе
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© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россияне считают, что учителя, врачи и ученые получают самую несправедливо маленькую зарплату, пишет РБК со ссылкой на сервис по поиску персонала "Работа.ру".
Так, 64% респондентов заявили, что преподавателям надо платить в среднем до 120 700 рублей в месяц.
Около 58% опрошенных считают, что зарплату врачей следует увеличить до 122 800 рублей в месяц, тогда как ученые, по мнению 36% россиян, должны получать в среднем 130 800 рублей в месяц.
Кроме того, 33% участников опроса отметили низкий уровень зарплат среди спасателей и пожарных и предложили платить им около 126 900 рублей в месяц.
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Около четверти респондентов предложили повысить зарплату шахтеров до 134 600 рублей в месяц, а инженеров – до 132 700 рублей в месяц.
Помимо этого, 22% опрошенных указали на недостаточный уровень зарплат разнорабочих и призвали увеличить их до 97 700 рублей в месяц.
Менее 20% жителей россиян отметили низкие заработки у продавцов (18%), грузчиков (18%), слесарей (16%), водителей (14%), электриков (12%) и строителей (11%).
Ранее исследование сервиса "Работа.ру" установило, что россияне считают отрасль высоких технологий самой перспективной для построения карьеры.
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