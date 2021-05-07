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https://ria.ru/20210507/vozmutilo-1731403830.html
Украинское СМИ узнало о решении Зеленского, возмутившем Блинкена и Нуланд
Украинское СМИ узнало о решении Зеленского, возмутившем Блинкена и Нуланд
Госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд во время переговоров раскритиковали решение президента Украины Владимира Зеленского уволить... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T14:49
2021-05-07T15:54
ситуация на украине
юрий витренко
энтони блинкен
нафтогаз украины
виктория нуланд
владимир зеленский
сша
украина
в мире
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Украинское СМИ узнало о намерении США "снести" Зеленского
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд во время переговоров раскритиковали решение президента Украины Владимира Зеленского уволить Андрея Коболева с поста главы правления "Нафтогаза Украины", пишет "Страна.ua" со ссылкой на дипломатические источники."Для американцев не принципиальна сама личность Коболева. Важен принцип — что все решения по госкомпаниям должны проходить через контролируемый Западом Набсовет. А Зеленский в случае с Коболевым решил вопрос без Набсовета", — отметил собеседник издания.По итогам встречи, согласно данным источника, представители Вашингтона и украинские власти так и не смогли найти решения, которое устроило бы каждую из сторон. Возникновение подобных разногласий, вероятнее всего, укрепит желание США "снести" Зеленского с поста президента Украины, уточнил собеседник издания. По его словам, сейчас американская сторона не видит в украинском лидере "друга и союзника"."Если Зеленский не пойдет навстречу Западу по НАК и по судебной реформе, то кредита МВФ не будет. Будут ли американцы в таком случае предпринимать усилия, чтоб снести Зеленского досрочно? Не факт. &lt;…&gt; Но на следующих выборах вряд ли поддержат. Будут подтачивать его власть потихоньку", — заключил он.Кабинет министров Украины уволил Коболева в связи с неудовлетворительной работой компании по итогам прошлого года и назначил на этот пост Юрия Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики.
https://ria.ru/20210506/zelenskiy-1731296301.html
https://ria.ru/20210507/ukraina-1731320005.html
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ситуация на украине, юрий витренко, энтони блинкен, нафтогаз украины, виктория нуланд, владимир зеленский, сша, украина, в мире

Украинское СМИ узнало о решении Зеленского, возмутившем Блинкена и Нуланд

14:49 07.05.2021 (обновлено: 15:54 07.05.2021)
 
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен во время встречи в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд во время переговоров раскритиковали решение президента Украины Владимира Зеленского уволить Андрея Коболева с поста главы правления "Нафтогаза Украины", пишет "Страна.ua" со ссылкой на дипломатические источники.
"Для американцев не принципиальна сама личность Коболева. Важен принцип — что все решения по госкомпаниям должны проходить через контролируемый Западом Набсовет. А Зеленский в случае с Коболевым решил вопрос без Набсовета", — отметил собеседник издания.
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По итогам встречи, согласно данным источника, представители Вашингтона и украинские власти так и не смогли найти решения, которое устроило бы каждую из сторон.
Возникновение подобных разногласий, вероятнее всего, укрепит желание США "снести" Зеленского с поста президента Украины, уточнил собеседник издания. По его словам, сейчас американская сторона не видит в украинском лидере "друга и союзника".
"Если Зеленский не пойдет навстречу Западу по НАК и по судебной реформе, то кредита МВФ не будет. Будут ли американцы в таком случае предпринимать усилия, чтоб снести Зеленского досрочно? Не факт. <…> Но на следующих выборах вряд ли поддержат. Будут подтачивать его власть потихоньку", — заключил он.
Кабинет министров Украины уволил Коболева в связи с неудовлетворительной работой компании по итогам прошлого года и назначил на этот пост Юрия Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики.
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Ситуация на УкраинеЮрий ВитренкоЭнтони БлинкенНафтогаз УкраиныВиктория НуландВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
 
 
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