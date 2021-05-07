https://ria.ru/20210507/vozmutilo-1731403830.html

Украинское СМИ узнало о решении Зеленского, возмутившем Блинкена и Нуланд

Украинское СМИ узнало о решении Зеленского, возмутившем Блинкена и Нуланд

Госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд во время переговоров раскритиковали решение президента Украины Владимира Зеленского уволить... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T14:49

2021-05-07T14:49

2021-05-07T15:54

ситуация на украине

юрий витренко

энтони блинкен

нафтогаз украины

виктория нуланд

владимир зеленский

сша

украина

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Украинское СМИ узнало о намерении США "снести" Зеленского

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд во время переговоров раскритиковали решение президента Украины Владимира Зеленского уволить Андрея Коболева с поста главы правления "Нафтогаза Украины", пишет "Страна.ua" со ссылкой на дипломатические источники."Для американцев не принципиальна сама личность Коболева. Важен принцип — что все решения по госкомпаниям должны проходить через контролируемый Западом Набсовет. А Зеленский в случае с Коболевым решил вопрос без Набсовета", — отметил собеседник издания.По итогам встречи, согласно данным источника, представители Вашингтона и украинские власти так и не смогли найти решения, которое устроило бы каждую из сторон. Возникновение подобных разногласий, вероятнее всего, укрепит желание США "снести" Зеленского с поста президента Украины, уточнил собеседник издания. По его словам, сейчас американская сторона не видит в украинском лидере "друга и союзника"."Если Зеленский не пойдет навстречу Западу по НАК и по судебной реформе, то кредита МВФ не будет. Будут ли американцы в таком случае предпринимать усилия, чтоб снести Зеленского досрочно? Не факт. <…> Но на следующих выборах вряд ли поддержат. Будут подтачивать его власть потихоньку", — заключил он.Кабинет министров Украины уволил Коболева в связи с неудовлетворительной работой компании по итогам прошлого года и назначил на этот пост Юрия Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики.

https://ria.ru/20210506/zelenskiy-1731296301.html

https://ria.ru/20210507/ukraina-1731320005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, юрий витренко, энтони блинкен, нафтогаз украины, виктория нуланд, владимир зеленский, сша, украина, в мире