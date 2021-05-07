Украинское СМИ узнало о решении Зеленского, возмутившем Блинкена и Нуланд
14:49 07.05.2021 (обновлено: 15:54 07.05.2021)
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен во время встречи в Киеве
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд во время переговоров раскритиковали решение президента Украины Владимира Зеленского уволить Андрея Коболева с поста главы правления "Нафтогаза Украины", пишет "Страна.ua" со ссылкой на дипломатические источники.
"Для американцев не принципиальна сама личность Коболева. Важен принцип — что все решения по госкомпаниям должны проходить через контролируемый Западом Набсовет. А Зеленский в случае с Коболевым решил вопрос без Набсовета", — отметил собеседник издания.
По итогам встречи, согласно данным источника, представители Вашингтона и украинские власти так и не смогли найти решения, которое устроило бы каждую из сторон.
Возникновение подобных разногласий, вероятнее всего, укрепит желание США "снести" Зеленского с поста президента Украины, уточнил собеседник издания. По его словам, сейчас американская сторона не видит в украинском лидере "друга и союзника".
"Если Зеленский не пойдет навстречу Западу по НАК и по судебной реформе, то кредита МВФ не будет. Будут ли американцы в таком случае предпринимать усилия, чтоб снести Зеленского досрочно? Не факт. <…> Но на следующих выборах вряд ли поддержат. Будут подтачивать его власть потихоньку", — заключил он.
Кабинет министров Украины уволил Коболева в связи с неудовлетворительной работой компании по итогам прошлого года и назначил на этот пост Юрия Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики.