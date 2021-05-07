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Минобороны рассказало, как СССР гасил конфликты в послевоенной Польше
Минобороны рассказало, как СССР гасил конфликты в послевоенной Польше
Поляки на территориях, отошедших к Польше от Германии по окончании Второй мировой войны, мстили простым немцам, грабили их имущество, насиловали женщин, но... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T00:40
2021-05-07T00:40
россия
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
польша
германия
ссср
в мире
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Поляки на территориях, отошедших к Польше от Германии по окончании Второй мировой войны, мстили простым немцам, грабили их имущество, насиловали женщин, но Красная армия помогала гасить конфликты, не давая им разрастись, причем немцы отмечали доброту и великодушие советских воинов и даже боялись их ухода - об этом свидетельствуют архивные документы, впервые опубликованные Министерством обороны России.Минобороны в рамках проекта "Без срока давности" открыло на своем сайте специальный мультимедийный раздел "Освобождение Польши: помнить, нельзя забыть!". Опубликованные в нем документы из фондов Центрального архива МО призваны еще раз напомнить всему миру о решающей роли Красной армии в освобождении стран Европы от фашизма, о тысячах погибших советских солдат и офицеров, отдавших свои жизни за мир, свободу и процветание польского народа, подчеркивает российское военное ведомство.Среди этих документов приведен текст переведенной на русский язык памятки, составленной германским командованием для немецких крестьян. Памятка предписывала, как надо относиться к полякам, работавшим в немецких хозяйствах на территориях Польши, оккупированных гитлеровцами.От немецких крестьян требовалось держаться самоуверенно по отношению к полякам. "Гордись своим превосходством во всех отношениях. Поляки привезены в Германию не для того, чтобы вести более лучшую жизнь, чем в примитивных условиях своей родины, а для того, чтобы своей работой загладить тот неизмеримый ущерб, которой польское государство нанесло немецкому народу. Вы должны относиться к полякам не бесчестно, но не теряйте уверенности в том, что вы хозяева на своей земле", - указывали гитлеровцы.И ответная реакция со стороны поляков после освобождения Польши от нацистов и отхода к ней ряда территорий Германии не заставила себя ждать.Об этом свидетельствует также впервые обнародованное донесение начальника 7-го отдела Политуправления 2-го Белорусского фронта подполковника Минея Забаштанского, направленное 29 мая 1945 года главе 7-го управления Главного политического управления Красной армии генерал-майору Михаилу Бурцеву.В донесении, в частности, приводились слова рабочего Ганса Ханемана из города Трептова. "Поляки мстительны, сейчас они еще не вошли в роль, а когда уйдут русские, они нам начнут мстить за то, что они раньше работали у нас", - говорил Ханеман. Вильгельм Кинбау, в свою очередь, отмечал, что "русские, в отличие от поляков, очень великодушны и добры"."Красноармейцы делятся с нами даже табаком. Мы бы хотели жить под русским, а не под польским господством", - такие слова Кинбау приводились в донесении. "Такого же мнения придерживается большинство немецкого населения Данцига (Гданьска, германского города, отошедшего к Польше – ред.) и Гдыни", - подчеркивалось в документе.Как отмечал Забаштанский, неприязненное и даже враждебное отношение немцев к полякам отчасти объяснялось грубостью, а порой и бесчинством, допускаемыми отдельными поляками, а иногда и местными польскими властями по отношению к немецкому населению.Отмечалось, что в городе Оливе (пригороде Данцига) имелся ресторан, куда могли заходить только поляки, немцам посещать заведение воспрещалось.Из уст поляков нередко можно было услышать выражение "немецкая свинья", сообщал Забаштанский. Подобные заявления и жалобы на поляков поступали и из районов западнее Одера, добавлял он.Но Красная армия активно помогала гасить эти конфликты, не давая им разрастись. "Наши военные коменданты и политработники ведут решительную борьбу с подобного рода явлениями, которые в конечном счете могут привести к серьезным столкновениям между поляками и немцами", - подчеркивал Забаштанский.
https://ria.ru/20210507/voyna-1731356209.html
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россия, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), польша, германия, ссср, в мире

Минобороны рассказало, как СССР гасил конфликты в послевоенной Польше

00:40 07.05.2021
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкОсвобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. Варшавско-Познанская наступательная операция частей Красной Армии и Войска Польского .14—17 января 1945 г
Освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. Варшавско-Познанская наступательная операция частей Красной Армии и Войска Польского .14—17 января 1945 г - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Поляки на территориях, отошедших к Польше от Германии по окончании Второй мировой войны, мстили простым немцам, грабили их имущество, насиловали женщин, но Красная армия помогала гасить конфликты, не давая им разрастись, причем немцы отмечали доброту и великодушие советских воинов и даже боялись их ухода - об этом свидетельствуют архивные документы, впервые опубликованные Министерством обороны России.
Минобороны в рамках проекта "Без срока давности" открыло на своем сайте специальный мультимедийный раздел "Освобождение Польши: помнить, нельзя забыть!". Опубликованные в нем документы из фондов Центрального архива МО призваны еще раз напомнить всему миру о решающей роли Красной армии в освобождении стран Европы от фашизма, о тысячах погибших советских солдат и офицеров, отдавших свои жизни за мир, свободу и процветание польского народа, подчеркивает российское военное ведомство.
Среди этих документов приведен текст переведенной на русский язык памятки, составленной германским командованием для немецких крестьян. Памятка предписывала, как надо относиться к полякам, работавшим в немецких хозяйствах на территориях Польши, оккупированных гитлеровцами.
"Кто обходится с ними (с поляками – ред.) как с немцами или еще даже лучше, тот ставит своих соплеменников на одну ступень с представителями чужой расы… сделайте так, чтобы была исключена возможность более или менее тесного соприкосновения их с вашей семьей", - говорилось в памятке.
© Фото : Минобороны РоссииДокумент, опубликованный в разделе "Освобождение Польши: помнить, нельзя забыть!" на сайте Минобороны РФ
Документ, опубликованный в разделе Освобождение Польши: помнить, нельзя забыть! на сайте Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© Фото : Минобороны России
Документ, опубликованный в разделе "Освобождение Польши: помнить, нельзя забыть!" на сайте Минобороны РФ
"Не предоставляйте также полякам никаких льгот. Если вы думаете подарками повысить их энергичность в работе, то вы ошибаетесь. Каждое мягкое обращение, соответственно, понижает их желание в работе", - писали германские оккупационные власти.
От немецких крестьян требовалось держаться самоуверенно по отношению к полякам. "Гордись своим превосходством во всех отношениях. Поляки привезены в Германию не для того, чтобы вести более лучшую жизнь, чем в примитивных условиях своей родины, а для того, чтобы своей работой загладить тот неизмеримый ущерб, которой польское государство нанесло немецкому народу. Вы должны относиться к полякам не бесчестно, но не теряйте уверенности в том, что вы хозяева на своей земле", - указывали гитлеровцы.
И ответная реакция со стороны поляков после освобождения Польши от нацистов и отхода к ней ряда территорий Германии не заставила себя ждать.
Об этом свидетельствует также впервые обнародованное донесение начальника 7-го отдела Политуправления 2-го Белорусского фронта подполковника Минея Забаштанского, направленное 29 мая 1945 года главе 7-го управления Главного политического управления Красной армии генерал-майору Михаилу Бурцеву.
Освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. Жители города Познань приветствуют советских воинов-освободителей - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
00:34
Минобороны рассказало, как Красная армия помогала Польше лекарствами
"Взаимоотношения между немцами и поляками чрезвычайно напряжены, причем особенно обостренными эти отношения являются в районах восточнее реки Одер… Известия об отходе земель восточнее Одера к Польше большинство немцев этого района встретило холодно и даже враждебно", - говорилось в документе.
В донесении, в частности, приводились слова рабочего Ганса Ханемана из города Трептова. "Поляки мстительны, сейчас они еще не вошли в роль, а когда уйдут русские, они нам начнут мстить за то, что они раньше работали у нас", - говорил Ханеман. Вильгельм Кинбау, в свою очередь, отмечал, что "русские, в отличие от поляков, очень великодушны и добры".
"Красноармейцы делятся с нами даже табаком. Мы бы хотели жить под русским, а не под польским господством", - такие слова Кинбау приводились в донесении. "Такого же мнения придерживается большинство немецкого населения Данцига (Гданьска, германского города, отошедшего к Польше – ред.) и Гдыни", - подчеркивалось в документе.
Как отмечал Забаштанский, неприязненное и даже враждебное отношение немцев к полякам отчасти объяснялось грубостью, а порой и бесчинством, допускаемыми отдельными поляками, а иногда и местными польскими властями по отношению к немецкому населению.
Освобождение Польши от немецко-фашистской оккупации. Жители города Белосток приветствуют советских воинов-освободителей. 1944 год - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
00:27
Минобороны рассказало, как Красная армия делилась своим хлебом с Польшей
"Кое в чем поляки копируют гитлеровские методы обращения с населением оккупированных областей. Немцы иногда без всякого основания изгоняются из своих квартир, поляки бесцеремонно забирают у населения весь их домашний скарб и скот; известно много случаев, когда поляки снаряжают подводы, объезжают на них немецкие населенные пункты, отбирая у жителей все их ценное имущество", - указывалось в донесении. "Имеется много фактов насилий над немецкими женщинами, кроме того, поляки зачастую берут немок в личное услужение", - добавлял Забаштанский.
Отмечалось, что в городе Оливе (пригороде Данцига) имелся ресторан, куда могли заходить только поляки, немцам посещать заведение воспрещалось.
Из уст поляков нередко можно было услышать выражение "немецкая свинья", сообщал Забаштанский. Подобные заявления и жалобы на поляков поступали и из районов западнее Одера, добавлял он.
Но Красная армия активно помогала гасить эти конфликты, не давая им разрастись. "Наши военные коменданты и политработники ведут решительную борьбу с подобного рода явлениями, которые в конечном счете могут привести к серьезным столкновениям между поляками и немцами", - подчеркивал Забаштанский.
Парад Войска Польского на площади освобожденной Варшавы. 19 января 1945 - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
00:10
Минобороны рассказало, как в освобожденной Польше чтили советских воинов
 
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