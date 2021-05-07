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Минобороны рассказало, как Красная армия делилась своим хлебом с Польшей
Минобороны рассказало, как Красная армия делилась своим хлебом с Польшей
Красная армия не просто помогала накормить население Польши, освобожденной от гитлеровских оккупантов, но и обеспечивала нуждавшихся людей полноценным питанием... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T00:27
2021-05-07T00:31
россия
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
польша
ссср
в мире
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Красная армия не просто помогала накормить население Польши, освобожденной от гитлеровских оккупантов, но и обеспечивала нуждавшихся людей полноценным питанием за счет разнообразных продуктов - советские военные даже жертвовали своими потребностями в хлебе и мясе в пользу польских граждан, об этом свидетельствуют архивные документы, обнародованные Министерством обороны России.Минобороны в рамках проекта "Без срока давности" открыло на своем сайте специальный мультимедийный раздел "Освобождение Польши: помнить, нельзя забыть!". Опубликованные в нем документы из фондов Центрального архива МО призваны еще раз напомнить всему миру о решающей роли Красной армии в освобождении стран Европы от фашизма, о тысячах погибших советских солдат и офицеров, отдавших свои жизни за мир, свободу и процветание польского народа, подчеркивает российское военное ведомство.Среди этих документов - постановление Государственного комитета обороны СССР от 23 апреля 1945 года за подписью Иосифа Сталина. Согласно постановлению, по просьбе Временного правительства Польши начальнику тыла Красной армии генералу армии Алексею Хрулеву предписывалось до 1 июня 1945 года передать польской стороне "для раздачи переселенцам и маломощным крестьянским хозяйствам, в первую очередь семьям воинов Войска Польского" 150 тысяч голов трофейного скота.Кроме того, для питания "железнодорожников, угольщиков и других промышленных рабочих" Хрулев должен был обеспечить передачу Польше 8 тысяч тонн мяса и одной тысячи тонн растительных жиров из ресурсов фронтов, освобождавших польскую землю.Более того, Красная армия ради польского населения жертвовала своими потребностями."Обязать начальника тыла Красной армии товарища Хрулева прекратить с 25 апреля с.г. заготовки мяса и хлеба для нужд Красной армии по нарядам, выданным Временным правительством Польши, мяса на 25 тысяч тонн в живом весе и хлеба на 150 тысяч тонн и поручить товарищу Хрулеву оказать содействие Временному правительству Польши в проведении заготовок мяса и хлеба для нужд населения Польши", - указывалось в том постановлении. Из этих 150 тысяч тонн хлеба 100 тысяч тонн закладывались в неприкосновенный запас правительства Польши.Минобороны РФ сейчас также опубликовало справку о безвозмездной экономической помощи населению Польши, оказанной войсками 1-го Белорусского фронта во время их пребывания на польской земле. Документ, датированный 31 января 1946 года, подписан начальником тыла группы советских войск в Германии генерал-полковником интендантской службы Иваном Шебуниным и начальником штаба тыла группы генерал-майором Михаилом Шляхтенко.Согласно справке, с августа 1944 года (то есть с начала освобождения Польши Красной армией) до конца 1945 года 1-й Белорусский фронт (затем группа советских войск) передал польскому населению почти 140 тысяч тонн разного зерна, 4 тысячи тонн муки, почти 4 тысячи тонн живого веса скота для мяса, около 74 тысяч тонн сахара, 87 тонн жиров, 316 тысяч тонн картофеля и свежих овощей, 108 тысяч голов крупного рогатого скота, 74 тысячи овец, почти 42 тысячи свиней, свыше 15 тысяч лошадей.Также советские воинские части передали в тот период Польше 110 тракторов, более 670 сеялок, свыше 800 молотилок, без малого 2 тысячи плугов, 1,8 тысячи уборочных машин. Польским властям в районах восточнее реки Одер также отдали посевы, неубранные в 1945 году - в том числе 8,5 тысячи гектаров картофеля, овощей и корнеплодов, 10,5 тысячи гектаров зерновых.Опубликованные сейчас документы также свидетельствуют, что только за период с марта по ноябрь 1945 года для обеспечения населения и на посевную кампанию Советским Союзом было передано Польше продовольствия и фуража на сумму более 1,5 миллиарда рублей в ценах 1945 года. В порядке трудового договора Временному правительству Польши в течение второго и третьего кварталов 1945 года было поставлено 20 тысяч тонн хлопка, 100 тысяч тонн крупных кож, более 2 тысяч грузовых автомобилей.
https://ria.ru/20210507/voyna-1731354660.html
https://ria.ru/20210131/otnoshenie-1595371515.html
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россия, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), польша, ссср, в мире

Минобороны рассказало, как Красная армия делилась своим хлебом с Польшей

00:27 07.05.2021 (обновлено: 00:31 07.05.2021)
 
© РИА Новости / Петр Бернштейн / Перейти в фотобанкОсвобождение Польши от немецко-фашистской оккупации. Жители города Белосток приветствуют советских воинов-освободителей. 1944 год
Освобождение Польши от немецко-фашистской оккупации. Жители города Белосток приветствуют советских воинов-освободителей. 1944 год - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Петр Бернштейн
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Красная армия не просто помогала накормить население Польши, освобожденной от гитлеровских оккупантов, но и обеспечивала нуждавшихся людей полноценным питанием за счет разнообразных продуктов - советские военные даже жертвовали своими потребностями в хлебе и мясе в пользу польских граждан, об этом свидетельствуют архивные документы, обнародованные Министерством обороны России.
Минобороны в рамках проекта "Без срока давности" открыло на своем сайте специальный мультимедийный раздел "Освобождение Польши: помнить, нельзя забыть!". Опубликованные в нем документы из фондов Центрального архива МО призваны еще раз напомнить всему миру о решающей роли Красной армии в освобождении стран Европы от фашизма, о тысячах погибших советских солдат и офицеров, отдавших свои жизни за мир, свободу и процветание польского народа, подчеркивает российское военное ведомство.
Среди этих документов - постановление Государственного комитета обороны СССР от 23 апреля 1945 года за подписью Иосифа Сталина. Согласно постановлению, по просьбе Временного правительства Польши начальнику тыла Красной армии генералу армии Алексею Хрулеву предписывалось до 1 июня 1945 года передать польской стороне "для раздачи переселенцам и маломощным крестьянским хозяйствам, в первую очередь семьям воинов Войска Польского" 150 тысяч голов трофейного скота.
Кроме того, для питания "железнодорожников, угольщиков и других промышленных рабочих" Хрулев должен был обеспечить передачу Польше 8 тысяч тонн мяса и одной тысячи тонн растительных жиров из ресурсов фронтов, освобождавших польскую землю.
© Фото : Минобороны РоссииДокумент, опубликованный в разделе "Освобождение Польши: помнить, нельзя забыть!" на сайте Минобороны РФ
Документ, опубликованный в разделе Освобождение Польши: помнить, нельзя забыть! на сайте Минобороны РФ
1 из 2
Документ, опубликованный в разделе "Освобождение Польши: помнить, нельзя забыть!" на сайте Минобороны РФ
© Фото : Минобороны России
© Фото : Минобороны РоссииДокумент, опубликованный в разделе "Освобождение Польши: помнить, нельзя забыть!" на сайте Минобороны РФ
Документ, опубликованный в разделе Освобождение Польши: помнить, нельзя забыть! на сайте Минобороны РФ
2 из 2
Документ, опубликованный в разделе "Освобождение Польши: помнить, нельзя забыть!" на сайте Минобороны РФ
© Фото : Минобороны России
1 из 2
Документ, опубликованный в разделе "Освобождение Польши: помнить, нельзя забыть!" на сайте Минобороны РФ
© Фото : Минобороны России
2 из 2
Документ, опубликованный в разделе "Освобождение Польши: помнить, нельзя забыть!" на сайте Минобороны РФ
© Фото : Минобороны России
Более того, Красная армия ради польского населения жертвовала своими потребностями.
"Обязать начальника тыла Красной армии товарища Хрулева прекратить с 25 апреля с.г. заготовки мяса и хлеба для нужд Красной армии по нарядам, выданным Временным правительством Польши, мяса на 25 тысяч тонн в живом весе и хлеба на 150 тысяч тонн и поручить товарищу Хрулеву оказать содействие Временному правительству Польши в проведении заготовок мяса и хлеба для нужд населения Польши", - указывалось в том постановлении. Из этих 150 тысяч тонн хлеба 100 тысяч тонн закладывались в неприкосновенный запас правительства Польши.
Минобороны РФ сейчас также опубликовало справку о безвозмездной экономической помощи населению Польши, оказанной войсками 1-го Белорусского фронта во время их пребывания на польской земле. Документ, датированный 31 января 1946 года, подписан начальником тыла группы советских войск в Германии генерал-полковником интендантской службы Иваном Шебуниным и начальником штаба тыла группы генерал-майором Михаилом Шляхтенко.
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00:10
Минобороны рассказало, как в освобожденной Польше чтили советских воинов
Согласно справке, с августа 1944 года (то есть с начала освобождения Польши Красной армией) до конца 1945 года 1-й Белорусский фронт (затем группа советских войск) передал польскому населению почти 140 тысяч тонн разного зерна, 4 тысячи тонн муки, почти 4 тысячи тонн живого веса скота для мяса, около 74 тысяч тонн сахара, 87 тонн жиров, 316 тысяч тонн картофеля и свежих овощей, 108 тысяч голов крупного рогатого скота, 74 тысячи овец, почти 42 тысячи свиней, свыше 15 тысяч лошадей.
Также советские воинские части передали в тот период Польше 110 тракторов, более 670 сеялок, свыше 800 молотилок, без малого 2 тысячи плугов, 1,8 тысячи уборочных машин. Польским властям в районах восточнее реки Одер также отдали посевы, неубранные в 1945 году - в том числе 8,5 тысячи гектаров картофеля, овощей и корнеплодов, 10,5 тысячи гектаров зерновых.
Опубликованные сейчас документы также свидетельствуют, что только за период с марта по ноябрь 1945 года для обеспечения населения и на посевную кампанию Советским Союзом было передано Польше продовольствия и фуража на сумму более 1,5 миллиарда рублей в ценах 1945 года. В порядке трудового договора Временному правительству Польши в течение второго и третьего кварталов 1945 года было поставлено 20 тысяч тонн хлопка, 100 тысяч тонн крупных кож, более 2 тысяч грузовых автомобилей.
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