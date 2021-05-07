https://ria.ru/20210507/voyna-1731354660.html

Минобороны рассказало, как в освобожденной Польше чтили советских воинов

Минобороны рассказало, как в освобожденной Польше чтили советских воинов

Министерство обороны России в рамках проекта "Без срока давности" открыло на своем сайте специальный мультимедийный раздел "Освобождение Польши: помнить, нельзя РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T00:10

2021-05-07T00:10

2021-05-07T00:10

россия

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

польша

ссср

в мире

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Министерство обороны России в рамках проекта "Без срока давности" открыло на своем сайте специальный мультимедийный раздел "Освобождение Польши: помнить, нельзя забыть!", в котором, в частности, рассказано о том, с каким большим уважением польское население относилось к памяти героически павших воинов Красной армии, о том, как тогда создавались памятники освободителям и мемориалы, с которыми борется нынешняя польская власть.Как отмечает военное ведомство, документы из фондов Центрального архива МО РФ призваны еще раз напомнить всему миру о решающей роли Красной армии в освобождении стран Европы от фашизма, о тысячах погибших советских солдат и офицеров, отдавших свои жизни за мир, свободу и процветание польского народа.Представленные сейчас материалы рассказывают о кровопролитных боях Красной армии по освобождению Польши от немецко-фашистских оккупантов, о массовом героизме советских солдат и офицеров, о всесторонней помощи Советского Союза в восстановлении мирной жизни, о мемориалах и памятниках на земле Польши и исторической памяти, которую, как подчеркивает Минобороны РФ, "не властно стереть время и никакая политическая конъюнктура".Западная половина Польши была освобождена от немецко-фашистских оккупантов стремительными ударами советских войск 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов в результате Висло-Одерской стратегической наступательной операции зимой 1945 года.Красной армии приходилось с тяжелейшими боями драться буквально за каждый километр освобожденной польской земли. В опубликованной в разделе справке о потерях личного состава в частях 1-го Украинского фронта указано, что только за один месяц непрерывных боев в течение января 1945 года войска фронта потеряли убитыми более 18 тысяч человек. Всего за освобождение Польши отдали жизни более 600 тысяч советских воинов.Польское население встречало победоносные войска как освободителей. В донесении политотдела 60-й армии 1-го Украинского фронта рассказано о настроениях польского населения в моменты встречи с советскими войсками. "На всем боевом пути по территории Польши наши части встречаются местным населением исключительно дружелюбно, приветливо и радостно, как армия освободителей от немецко-фашистских захватчиков", - говорилось в донесении.Мемориалы советским героямМножество памятников павшим солдатам и офицерам Красной армии, поставленных на польской земле, свидетельствовало о кровопролитных боях, гремевших здесь на огромном пространстве от Кракова до Штеттина (Щецина) в последние месяцы Великой Отечественной войны.В октябре 2017 года в Польше вступил в силу закон о декоммунизации, под прикрытием которого практически по всей территории страны началось стирание исторической памяти - демонтаж памятников советским воинам-освободителям. Только за прошедшие несколько лет на территории страны было демонтировано более десяти памятников и мемориалов. В их числе братские захоронения советских воинов в польских городах Вроцлав, Лодзь и Равич.В городе Вроцлав (немецкое название - Бреслау) находятся два советских воинских захоронения - офицерское и солдатское. В опубликованных сейчас паспортах этих захоронений указано, что здесь покоится прах более 7 тысяч солдат и около 800 офицеров Красной армии. Офицерское кладбище словно охраняют застывшие со времен жестоких боев за город четыре советских танка и два артиллерийских орудия. В конце центральной аллеи солдатского кладбища, как сказано в паспорте захоронения, - "памятник в виде бутонного удлиненного ромба, к которому прикреплены гранитные плиты с информацией о захороненных".Опубликованные выписки из журналов боевых действий частей и соединений, действующих в районе Бреслау, свидетельствуют о тяжелейших боях на подступах и в городе, превращенном гитлеровцами в крепость. "Оконные проемы закладывались кирпичом на цементном растворе с оставлением бойниц. Возводились баррикады на улицах, строились ходы сообщений и ДЗОТы между домами и на подступах к ним. Инженерные заграждения усиливались взрывными препятствиями", - так описываются приготовления противника к обороне Бреслау в журнале боевых действий 6-й советской армии, штурмовавшей город.Немецко-фашистские войска, окруженные в городе, дрались с отчаянием обреченных, часто предпринимая безнадежные контратаки. В отражении таких контратак пал смертью храбрых старший лейтенант Сергей Вовчек, командир стрелковой роты. Как следует из посмертного представления офицера к ордену Отечественной войны I степени, он в боевых порядках своей роты руководил боем, отбил две атаки пехоты и самоходных орудий врага.Наградной лист на другого советского офицера - младшего лейтенанта медицинской службы Митрофана Герасименко - свидетельствует о беспримерном самопожертвовании фронтовых медиков. Командир санитарного взвода, Герасименко в боях на подступах к Бреслау "все время находился в боевых порядках, оказывая первую помощь раненым бойцам и командирам… В трудных условиях лично сам вынес с поля боя до 30 раненых бойцов и офицеров с их оружием". Погиб офицер на улицах Бреслау, эвакуируя из-под огня раненых товарищей.Молитвы на могилах павшихВ разделе опубликован паспорт крупного красноармейского воинского захоронения в городе Лодзь. Как указано в документе, в центральной части этого кладбища, над погребенными вокруг него 302 советскими военнослужащими, на ступенчатом постаменте возвышается 1,5-метровый гранитный четырехгранный обелиск. На обелиск нанесена надпись на русском языке "Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!".В числе погребенных здесь героев - лейтенант-артиллерист Алексей Епихин. В его наградном листе к ордену Красного Знамени описывается боевой эпизод, прославивший офицера. В конце января 1945 года при переправе через реку Нетце бойцы взвода Епихина по льду реки, под обстрелом засевшего на противоположном берегу противника на руках переправили свои орудия, вывели на прямую наводку и уничтожили два пулемета и противотанковое орудие. Этим подразделение Епихина, как указано в документе, обеспечило наведение переправы "в логово фашистского зверя".Третье крупное захоронение павших красноармейцев, представленное в разделе, расположено в городе Равич. Здесь покоятся останки 1508 погибших солдат и офицеров Красной армии, громивших врага. Как описано в опубликованном паспорте захоронения, "в центре кладбища на ступенчатом постаменте из гранитной крошки установлен 6-метровый обелиск из гранитной крошки, увенчанный пятиконечной звездой. На обелиске прикреплена мраморная плита с текстом на польском языке: "Слава погибшим солдатам Красной армии, освободителям нашей Родины. Жители Равича".В разделе опубликованы наградные материалы на нескольких похороненных здесь советских военнослужащих. К примеру, к ордену Отечественной войны II степени посмертно был представлен связист сержант Дементий Корниенко, лично исправлявший обрывы линий связи и уничтоживший при этом 15 гитлеровцев. Ордена Отечественной войны I степени посмертно был удостоен гвардии красноармеец Матвей Пилипонский, попавший с группой товарищей в фашистскую засаду, где "проявил беспримерную доблесть, погиб смертью храбрых".Польское население с большим уважением относилось к памяти погибших советских солдат и офицеров - об этом, в частности, свидетельствует составленное в конце мая 1945 года донесение начальника 7-го отдела Политуправления 1-го Украинского фронта подполковника Дубровицкого и начальника отделения по работе среди населения Польши того же отдела майора Ледихова.Так, после митинга, состоявшегося в городе Кракове в январе 1945 года по случаю освобождения его Красной армией, "можно было наблюдать женщин из местного населения, убиравших цветами могилы павших воинов Красной армии и часами простаивавших у могил на коленях и молившихся".На могилах красноармейцев регулярно проводились возложения венков и траурные митинги. "В городах Катовице, Хожуве, Кракове и в других… участвовали десятки тысяч жителей", - говорилось в документе.

https://radiosputnik.ria.ru/20210504/kadry-1731091996.html

https://ria.ru/20210326/memorialy-1602902533.html

https://ria.ru/20210131/otnoshenie-1595371515.html

https://ria.ru/20201120/bastrykin-1585504468.html

https://ria.ru/20200901/narod-1576568311.html

https://ria.ru/20200511/1569983038.html

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россия, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), польша, ссср, в мире