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Глава ЛНР рассказал, зачем Украина нужна Западу
Глава ЛНР рассказал, зачем Украина нужна Западу
Украина нужна Западу только как сырьевой придаток и скоро не будет принадлежать самим украинцам, заявил РИА Новости глава самопровозшенной ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T11:11
2021-05-07T11:11
ситуация в днр и лнр
леонид пасечник
лнр
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Украина нужна Западу только как сырьевой придаток и скоро не будет принадлежать самим украинцам, заявил РИА Новости глава самопровозшенной ЛНР Леонид Пасечник."Западные кураторы, хозяева, они не будут развивать экономику Украины для украинцев, понимаете? Однозначно, это будет сырьевой придаток. Все товары будут вывезены за пределы Украины и Украине же проданы втридорога", - заявил Пасечник РИА Новости.В качестве примера он привёл закон о земле. По его оценке, землю на Украине будут покупать не местные жители, а богатые западные компании."Я не знаю, чем это все закончится, в общем-то, там уже, по большому счету, да и Украина украинцам скоро, мне так кажется, при таком подходе, она будет просто не принадлежать", - полагает он.В такой ситуации украинцам будет сложно сохранить ту самую идентичность, ради которой они вышли на Майдан, считает он.Главная площадь Киева была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - занимавшего пост президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Позднее, в апреле 2014 года, власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек."Как же они сохранят свою идентичность, как тогда они будут отстаивать свои права и отстаивать все те ценности, за которые они, ценности, ну, это для них ценности, за которые они выходили на Майдан в 2014 году?" - отметил он.Читайте полный текст интервью Леонида Пасечника &gt;&gt;
https://ria.ru/20210505/ukraina-1731115974.html
https://ria.ru/20210416/kiev-1728558416.html
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ситуация в днр и лнр, леонид пасечник, лнр, украина, в мире

Глава ЛНР рассказал, зачем Украина нужна Западу

11:11 07.05.2021
 
© AP Photo / Dmitry LovetskyМужчина с гербом Украины в Киеве
Мужчина с гербом Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
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ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Украина нужна Западу только как сырьевой придаток и скоро не будет принадлежать самим украинцам, заявил РИА Новости глава самопровозшенной ЛНР Леонид Пасечник.
"Западные кураторы, хозяева, они не будут развивать экономику Украины для украинцев, понимаете? Однозначно, это будет сырьевой придаток. Все товары будут вывезены за пределы Украины и Украине же проданы втридорога", - заявил Пасечник РИА Новости.
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В качестве примера он привёл закон о земле. По его оценке, землю на Украине будут покупать не местные жители, а богатые западные компании.
"Я не знаю, чем это все закончится, в общем-то, там уже, по большому счету, да и Украина украинцам скоро, мне так кажется, при таком подходе, она будет просто не принадлежать", - полагает он.
В такой ситуации украинцам будет сложно сохранить ту самую идентичность, ради которой они вышли на Майдан, считает он.
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Главная площадь Киева была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - занимавшего пост президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Позднее, в апреле 2014 года, власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
"Как же они сохранят свою идентичность, как тогда они будут отстаивать свои права и отстаивать все те ценности, за которые они, ценности, ну, это для них ценности, за которые они выходили на Майдан в 2014 году?" - отметил он.
Читайте полный текст интервью Леонида Пасечника >>
Украинские военнослужащие охраняют контрольно-пропускной пункт возле новой линии соприкосновения в Золотом, Луганская область - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 08:00
Какая Украина нам не нужна
 
Ситуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникЛНРУкраинаВ мире
 
 
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