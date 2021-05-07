https://ria.ru/20210507/ukraina-1731320005.html

После победы над Россией Зеленский объявил тарифную войну олигархам

После победы над Россией Зеленский объявил тарифную войну олигархам

В ближайшее время Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) планирует рассмотреть "вопросы ухудшения экономической ситуации на Украине из-за... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T08:00

2021-05-07T08:00

2021-05-07T09:07

арсентий блащук

денис шмыгаль

нафтогаз украины

мвф

украина

авторы

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600460465_0:0:3189:1795_1920x0_80_0_0_fd236d1f877fb33ce8616c0091578036.jpg

В ближайшее время Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) планирует рассмотреть "вопросы ухудшения экономической ситуации на Украине из-за повышения тарифов на коммунальные услуги". Об этом стало известно после утечки в интернет письма от 5 мая за подписью секретаря СНБО Алексея Данилова на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля, в котором он просит правительство проанализировать и направить в аппарат СНБО информацию о структуре собственников всех энергогенерирующих, энергоснабжающих компаний и операторов системы распределения электроэнергии, газоснабжающих, газосбытовых компаний и компаний в сфере теплоснабжения. А заодно поведать СНБО историю перехода прав на каждую из этих компаний в частную собственность.Интересно, что в течение последних семи лет коммунальные тарифы на Украине выросли многократно (например, на газ для населения — в 14 раз). А сам этот рост власть с помощью своей пропагандистской машины, поддерживаемой еще более мощной пропагандистской машиной Запада, пыталась подать населению как едва ли не самую успешную реформу. Мол, с каждым повышением тарифов мы становимся сильнее и независимее, а потому все меньше шансов, что "Путин нападет". И это не анекдот, ровно так же объясняли электорату пользу от закупок российского газа по завышенным ценам через европейские "прокладки", от потери российского рынка для украинских товаров и т. д.С учетом того, что повышение коммунальных тарифов все эти годы было прямой и неприкрытой государственной политикой, горячо поддерживаемой "западными партнерами" в меморандумах с МВФ и прочих подобных документах, нынешнее прозрение СНБО уже выглядит подозрительно. В контексте же запрашиваемых материалов о структуре собственности и истории перехода прав собственности компаний, оказывающих коммунальные услуги, а также с учетом сложившейся в этом году практики применения такого инструмента, как СНБО, возникают обоснованные подозрения, что целью готовящегося заседания будет не принятие решений в интересах населения, а банальное перераспределение активов в коммунальной сфере или как минимум "обилечивание" их нынешних собственников.Свидетельств того, что ситуация на Украине в сфере коммунальных услуг для населения аховая, множество.По данным украинской официальной статистики, задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг по состоянию на конец зимы составила 82,1 миллиарда гривен. С начала отопительного периода она выросла более чем в 1,5 раза, или на 27,8 миллиарда. В наибольшей степени возросла задолженность за поставки газа (в 1,6 раза), а также тепла и горячей воды (в 1,7 раза), которая в сумме на конец зимы составила 61,6 миллиарда гривен. И это не предел — в марте отопительный период продолжался, а апрель выдался довольно холодным, заставив людей обогревать свои жилища в частном порядке после официального окончания отопительного сезона. То есть к маю задолженность населения достигнет примерно 90 миллиардов.При этом долги населения — это только одна часть проблемы. Другая ее часть — задолженность поставщиков тепла и горячей воды, а также газоснабжающих предприятий перед "Нафтогазом Украины" за отобранный газ. А она на конец марта составляет 95 миллиардов гривен.Причем причины накопления задолженности и в первом, и во втором случае понятны и явно спровоцированы самим государством.В вопросе задолженности населения главные причины — во-первых, реализация "Нафтогазом" газа населению и теплокоммунэнерго по цене в три-пять раз выше себестоимости его добычи на Украине. Во-вторых, закупка российского газа по завышенным ценам через европейские "прокладки". Отказ от таких абсолютно неадекватных схем, которые на Украине почему-то называют "рынком газа", вполне мог бы привести к снижению цены на это топливо для населения и теплокоммунэнерго, что позволило бы снизить и другие тарифы, а значит, способствовать решению проблемы накопления долгов.В вопросе долгов поставщиков тепла и горячей воды, а также газоснабжающих предприятий главная причина — монополия "Нафтогаза" и навязывание им кабальных договоров, положения которых те же поставщики тепла и горячей воды зачастую выполнить просто не могут. Например, когда "Нафтогаз" повышает им цены на газ, а тариф на поставку тепла и горячей воды их производителями власти оставляют на прежнем уровне. Соответственно, в полной мере оплатить полученное голубое топливо они просто не могут. После чего, согласно условиям договоров, "Нафтогаз" не только обрушивает на них штрафные санкции, но и начинает поставлять газ по еще более "рыночной" цене, которая выше себестоимости местной его добычи уже не в три-пять, а в шесть-восемь раз. Очевидно, что и эту проблему купировать можно — если не ликвидировав монополию, то хотя бы ограничив ее аппетиты.Однако устранение вышеуказанных причин долговых проблем на практике невозможно, потому что прямо затрагивает интересы "западных партнеров", плотно сидящих на украинской нефтегазовой теме, а заодно и ущемляет местных проводников их интересов. Более того, "Нафтогаз" должен поставлять топливо поставщикам тепла и горячей воды по установленному тарифу (тому самому, который в три-пять раз выше себестоимости добычи газа) лишь до 20 мая этого года. Если специальные обязательства по таким поставкам, возложенные на "Нафтогаз" правительством, не будут продлены, то уже после 20 мая газ поставщикам тепла и горячей воды будет поставляться по "рыночным" ценам — то есть в шесть-восемь раз выше себестоимости его добычи. По заявлению главы ассоциации "Укртеплокоммунэнерго" Арсентия Блащука, в этой связи уже с 20 мая по всей Украине могут начать отключать горячую воду, а будущего "отопительного сезона может и не быть". Примерно так же выглядит ситуация и со спецценой на электроэнергию для населения — тут срок действия специальных обязательств прекращается летом.Другими словами, проблему коммунальных тарифов никто всерьез решать не планирует. Разумеется, различные облгазы, облэнерго, теплоэнергоцентрали и т. п., перешедшие в конце 1990-х — начале 2000-х в частные руки, позволяют иметь их владельцам стабильный финансовый поток и неплохой заработок, но не они сегодня являются корнем проблемы долгов в жилищно-коммунальном секторе. Однако СНБО, являющийся сегодня на Украине главным инструментом не только политических репрессий, но и перераспределения (проще говоря — отжима) активов, заинтересовался структурой собственности именно этих компаний. Причем как раз в контексте тарифов и ухудшения экономической ситуации.Дело тут, похоже, в том, что украинская власть была несколько озадачена зимними массовыми протестами против продолжающегося роста коммунальных тарифов и резким падением рейтинга президента и правящей партии. И в этой связи решила убить одним выстрелом двух зайцев. С одной стороны — отжать востребованные активы: поскольку в стране уже почти ничего не производится, то экспроприация становится привлекательной формой заработка. В крайнем случае дело закончится не экспроприацией, а созданием проблем для собственников, за решение которых им придется заплатить. С другой стороны — электорату в отсутствие хлеба будет предложено зрелище в виде преследования плохих олигархов и "агентов Кремля".

https://ria.ru/20210502/ukraina-1730882266.html

https://ria.ru/20210428/afera-1730235517.html

https://ria.ru/20210424/naftogaz-1729686898.html

https://ria.ru/20210412/ukraina-1727906705.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

Валерий Михайлов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

Валерий Михайлов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Валерий Михайлов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

арсентий блащук, денис шмыгаль, нафтогаз украины, мвф, украина, авторы, экономика