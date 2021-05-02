https://ria.ru/20210502/ukraina-1730882266.html

Украинцы могут остаться без горячей воды и отопления

Украинцы могут остаться без горячей воды и отопления

На Украине все поставщики газа и отопления рискуют остаться без газа, а украинцы — без горячей воды и отопления осенью, заявил в беседе с "Обозревателем" глава... РИА Новости, 02.05.2021

2021-05-02T04:39

2021-05-02T04:39

2021-05-02T13:31

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. На Украине все поставщики газа и отопления рискуют остаться без газа, а украинцы — без горячей воды и отопления осенью, заявил в беседе с "Обозревателем" глава "Укртеплокоммунэнерго" Арсентий Блащук.Как объясняет издание, до 20 мая 2021 года "Нафтогаз" должен продавать голубое топливо поставщикам тепла и горячей воды по установленному тарифу. Это предусмотрено Положением о наложении специальных обязательств (ПСО), но уже в следующем месяце срок его действия истекает.Впоследствии начнут действовать рыночные условия покупки газа, однако отрасль попадает на грань коллапса. Такой исход, подчеркивает газета, получается из-за совокупности огромных долгов у поставщиков и необходимости вносить предоплату за газ, притом что за горячую воду и тепло граждане платят уже после использования услуги.Издание отмечает, что вопрос отключения горячей воды и тепла на Украине сейчас зависит от правительства страны, Рады и местной власти, а Минэнерго должно до 20 мая разработать свои предложения. Если же ситуация не разрешится, то в мае облгазы будут обязаны отключить газ, а жители страны останутся без горячей воды.Координатор жилищно-коммунальных проектов сети "Опора" Татьяна Бойко также заявила газете, что наиболее вероятный вариант развития событий — отключение горячей воды по всей Украине.

https://ria.ru/20210430/energetika-1730536938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, жкх, нафтогаз украины, украина, природный газ, в мире