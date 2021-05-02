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Украинцы могут остаться без горячей воды и отопления
Украинцы могут остаться без горячей воды и отопления
На Украине все поставщики газа и отопления рискуют остаться без газа, а украинцы — без горячей воды и отопления осенью, заявил в беседе с "Обозревателем" глава... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T04:39
2021-05-02T13:31
ситуация на украине
жкх
нафтогаз украины
украина
природный газ
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. На Украине все поставщики газа и отопления рискуют остаться без газа, а украинцы — без горячей воды и отопления осенью, заявил в беседе с "Обозревателем" глава "Укртеплокоммунэнерго" Арсентий Блащук.Как объясняет издание, до 20 мая 2021 года "Нафтогаз" должен продавать голубое топливо поставщикам тепла и горячей воды по установленному тарифу. Это предусмотрено Положением о наложении специальных обязательств (ПСО), но уже в следующем месяце срок его действия истекает.Впоследствии начнут действовать рыночные условия покупки газа, однако отрасль попадает на грань коллапса. Такой исход, подчеркивает газета, получается из-за совокупности огромных долгов у поставщиков и необходимости вносить предоплату за газ, притом что за горячую воду и тепло граждане платят уже после использования услуги.Издание отмечает, что вопрос отключения горячей воды и тепла на Украине сейчас зависит от правительства страны, Рады и местной власти, а Минэнерго должно до 20 мая разработать свои предложения. Если же ситуация не разрешится, то в мае облгазы будут обязаны отключить газ, а жители страны останутся без горячей воды.Координатор жилищно-коммунальных проектов сети "Опора" Татьяна Бойко также заявила газете, что наиболее вероятный вариант развития событий — отключение горячей воды по всей Украине.
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ситуация на украине, жкх, нафтогаз украины, украина, природный газ, в мире

Украинцы могут остаться без горячей воды и отопления

04:39 02.05.2021 (обновлено: 13:31 02.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. На Украине все поставщики газа и отопления рискуют остаться без газа, а украинцы — без горячей воды и отопления осенью, заявил в беседе с "Обозревателем" глава "Укртеплокоммунэнерго" Арсентий Блащук.
Как объясняет издание, до 20 мая 2021 года "Нафтогаз" должен продавать голубое топливо поставщикам тепла и горячей воды по установленному тарифу. Это предусмотрено Положением о наложении специальных обязательств (ПСО), но уже в следующем месяце срок его действия истекает.
Впоследствии начнут действовать рыночные условия покупки газа, однако отрасль попадает на грань коллапса. Такой исход, подчеркивает газета, получается из-за совокупности огромных долгов у поставщиков и необходимости вносить предоплату за газ, притом что за горячую воду и тепло граждане платят уже после использования услуги.

"После отмены ПСО предприятия должны закупать газ по предварительной оплате. А где деньги взять, если у нас потребитель платит после того, как уже использовал горячую воду и отопление. А что делать тепловикам? Как рассчитаться с долгами, еще и купить газ? <…> Отопительного сезона может и не быть", — предупредил Блащук.

Издание отмечает, что вопрос отключения горячей воды и тепла на Украине сейчас зависит от правительства страны, Рады и местной власти, а Минэнерго должно до 20 мая разработать свои предложения. Если же ситуация не разрешится, то в мае облгазы будут обязаны отключить газ, а жители страны останутся без горячей воды.
Координатор жилищно-коммунальных проектов сети "Опора" Татьяна Бойко также заявила газете, что наиболее вероятный вариант развития событий — отключение горячей воды по всей Украине.
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