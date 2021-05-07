Незакрытый гештальт Трусовой: ни одного тройного акселя за два сезона
Этери Тутберидзе / Александра Трусова / Евгений Плющенко
Удивительный факт в спортивной карьере Александры Трусовой: за два сезона выступлений во взрослых соревнованиях она ни разу не побеждала в короткой программе на более-менее крупных турнирах.
Даже на двух этапах Кубка России в прошедшем сезоне, когда сильнейших фигуристок распределили по разным стартам, Саша в коротких программах вновь проигрывала кому-то из соперниц, оказываясь в привычной для себя роли догоняющей.
Единственный раз, когда Трусова возглавила турнирную таблицу после первого дня соревнований, произошел на очень скромном по составу участников турнире серии "Челленджер" Мемориал Ондрея Непелы в сентябре 2019 года.
На данный момент лучший официальный результат Александры в короткой программе не достигает даже 75 баллов — 74,95.
Для сравнения: текущий мировой рекорд, принадлежащий россиянке Алене Косторной, составляет 85,45 балла, и Саша даже со своим идеальным прокатом до него недобирает более десяти баллов — это очень много для такой супертехничной фигуристки.
Единственный раз при Тутберидзе
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТренер Этери Тутберидзе, Александра Трусова и тренер Сергей Дудаков после выступления в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске
Тренер Этери Тутберидзе, Александра Трусова и тренер Сергей Дудаков после выступления в произвольной программе женского одиночного катания на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске
Два года назад, в 2019 году — перед самым финалом Гран-при в Турине — тренерский штаб Трусовой во главе с Этери Тутберидзе задумал раз и навсегда решить эту проблему с постоянным проигрышем Русской Ракеты в коротких программах.
Саша на том турнире должна была исполнить ультра-си прыжок аксель в 3,5 оборота, единственный элемент подобной сложности, который фигуристки могут вставлять в свои короткие программы (четверные, как известно, в них запрещены).
И в ноябре 2019, за пару недель до финала Гран-при, появляется первое видео с исполнением Трусовой тройного акселя на катке "Хрустальный":
На тренировках в Турине в начале декабря тенденция продолжилась — триксель в исполнении Трусовой был практически безупречным:
И уже 6 декабря 2019 года — впервые в карьере на официальном старте — Александра Трусова пошла на аксель в 3,5 оборота в своей короткой программе:
Первый блин получился комом: прыжок завершился обидным падением, так еще и техническая бригада обнаружила у него недокрут.
Судьи поставили за тройной аксель Трусовой ничтожные 3,20 балла при его базовой стоимости восемь баллов (обладательницей самой высокой суммы баллов за данный элемент является Рика Кихира — 11,09).
Эта попытка исполнения тройного акселя оказалась единственной у Саши в период ее сотрудничества с Тутберидзе.
На последующих чемпионате России — 2019/2020 и чемпионате Европы — 2020 Этери Георгиевна решила убрать из короткой программы Трусовой этот ультра-си элемент, как говорится, от греха подальше, заменив его на стандартный двойной аксель.
Три раза при Плющенко
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАлександра Трусова и ее тренер Евгений Плющенко слушают оценки за прокат фигуристки в короткой программе женского одиночного катания на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске
Александра Трусова и ее тренер Евгений Плющенко слушают оценки за прокат фигуристки в короткой программе женского одиночного катания на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске
Кто знает, возможно, именно это целенаправленное упрощение Этери Тутберидзе технического контента Трусовой сыграло некую роль при принятии Александрой решения в мае 2020 года уйти от своего именитого тренера к Евгению Плющенко.
Ждать тройной аксель от тандема Трусова — Плющенко поклонникам Русской Ракеты пришлось недолго.
Уже на первом для Саши этапе Кубка России в Москве в октябре 2020 года россиянка вновь решила штурмовать эту непокоренную высоту в короткой программе:
Вторая попытка исполнить 3А получилась у Александры значительно лучше первой: прыжок докручен, но приземление вышло с помаркой — и Саша получает за этот ультра-си элемент не самые высокие 5,60 балла.
Казалось, начало положено, и теперь тройной аксель в карьере Трусовой будет с каждым разом получаться все лучше и лучше.
И уже на следующем этапе Кубка России в Казани Саша исполнила его немного чище:
Касания рукой удалось избежать, но степ-аут никуда не делся, судьи прыжок засчитывают, и за него Саша получает 6,24 балла.
Тогда в эфире Первого канала Алексей Ягудин впервые обратил внимание на техническую ошибку Трусовой при исполнении ею тройного акселя — Саша, по его мнению, неверно отталкивается, выполняя прыжок: она это делает с ребра, что является не совсем правильным.
После уже трех попыток тройного акселя на соревнованиях — с учетом регулярного чистого выполнения его на тренировках — все ждали от Трусовой на ноябрьском этапе Гран-при в Москве настоящего прорыва в качестве исполнения этого элемента.
Но получилось в итоге все совсем печально:
На повторе видно, как Саша поздно группируется и с задержкой начинает скручивать прыжок, вновь, по привычке, неверно отталкиваясь с ребра.
В результате судьи не засчитывают тройной аксель, максимально его минусуют, и Трусова за него получает крошечные 1,65 балла.
После провала Александры на Гран-при 2020 года в Москве, когда она в отсутствие Анны Щербаковой заняла лишь четвертое место, нервы не выдерживают уже и у Евгения Плющенко.
Точно так же, как когда-то Этери Тутберидзе решила не вставлять в короткую программу Трусовой тройной аксель, от этого элемента отказывается и Плющенко — после этапа Гран-при в Москве Саша прыжок на соревнованиях больше не исполняла.
Но спустя несколько месяцев тройной аксель вновь показался на горизонте спортивной карьеры Александры Трусовой — и очень вовремя.
На мартовском Чемпионате мира — 2021 в Стокгольме Саша стабильно здорово исполняла на тренировках этот неуступчивый для нее элемент:
Многие тогда рассчитывали, что Александра решится на триксель в своей короткой программе. И действительно, где же еще рисковать, если не на мировом первенстве?
Но совершенно неожиданно для многих Плющенко и Трусова вновь отказываются вставлять его в короткую программу.
Чем это решение для них закончилось, думаю многие помнят: Саша заняла лишь 12-е место после соревнований женщин в коротких программах на чемпионате мира, ей пришлось приложить немыслимые усилия в произвольной программе, чтобы подняться на итоговое третье место.
Кто не рискует, тот пьет шампанское?
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкТренер Этери Тутберидзе, фигуристка Александра Трусова и хореограф Даниил Глейхенгауз после выступления спортсменки в произвольной программе женского одиночного катания на V этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве
Тренер Этери Тутберидзе, фигуристка Александра Трусова и хореограф Даниил Глейхенгауз после выступления спортсменки в произвольной программе женского одиночного катания на V этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве
Вернувшись после года приключений в академии "Ангелы Плющенко" в крепкие объятия Этери Тутберидзе, Саша вновь оказывается перед неоднозначным выбором: продолжать ей мучиться и страдать, изучая этот неукротимый тройной аксель или окончательно забыть о нем как о страшном фигурнокатательном сне?
Но, учитывая, насколько нестабильным оказался для нее этот элемент, можно предположить, что, к сожалению, история тройного акселя в карьере Александры подходит к концу.
30 апреля, 20:00Россия вырастила уникальное созвездие фигуристок. Но кто лучшая?
Тутберидзе уже дала один раз понять свою тренерскую тактику по отношению к Трусовой — ни в коем случае не рисковать в короткой программе и наверстывать небольшое отставание от соперниц с помощью стабильных четверных прыжков в произвольной.
Получается довольно нехитрая, но не совсем спортивная тактика: "Кто не рискует, тот пьет шампанское, или Лучше двойной аксель в руках, чем тройной в небе".
Даже присутствие рядом с Трусовой на катке "Хрустального" Камилы Валиевой, которая под конец прошлого сезона просто божественно стала исполнять тройной аксель в короткой и даже произвольной программах, не изменит этого плана Тутберидзе.
24 апреля, 08:00Этери Тутберидзе: сезон дождей
К тому же Камила в произвольной программе прыгает не самые "дорогие" четверные прыжки — тулупы, и по баллам их вполне способны перекрыть Сашины четверные лутц, флип и сальхов.
Конечно, хочется надеяться, что тройной аксель все-таки вернется в технический арсенал нашей Русской Ракеты, но все говорит о том, что этот элемент так и останется незакрытым гештальтом в спортивной карьере Александры Трусовой.