https://ria.ru/20210507/trusova-1731429889.html

Незакрытый гештальт Трусовой: ни одного тройного акселя за два сезона

Незакрытый гештальт Трусовой: ни одного тройного акселя за два сезона

Удивительный факт в спортивной карьере Александры Трусовой: за два сезона выступлений во взрослых соревнованиях она ни разу не побеждала в короткой программе на РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T20:28

2021-05-07T20:28

2021-05-07T20:28

россия

александра трусова

фигурное катание

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Удивительный факт в спортивной карьере Александры Трусовой: за два сезона выступлений во взрослых соревнованиях она ни разу не побеждала в короткой программе на более-менее крупных турнирах.Даже на двух этапах Кубка России в прошедшем сезоне, когда сильнейших фигуристок распределили по разным стартам, Саша в коротких программах вновь проигрывала кому-то из соперниц, оказываясь в привычной для себя роли догоняющей.Единственный раз, когда Трусова возглавила турнирную таблицу после первого дня соревнований, произошел на очень скромном по составу участников турнире серии "Челленджер" Мемориал Ондрея Непелы в сентябре 2019 года.На данный момент лучший официальный результат Александры в короткой программе не достигает даже 75 баллов — 74,95. Для сравнения: текущий мировой рекорд, принадлежащий россиянке Алене Косторной, составляет 85,45 балла, и Саша даже со своим идеальным прокатом до него недобирает более десяти баллов — это очень много для такой супертехничной фигуристки.Единственный раз при ТутберидзеДва года назад, в 2019 году — перед самым финалом Гран-при в Турине — тренерский штаб Трусовой во главе с Этери Тутберидзе задумал раз и навсегда решить эту проблему с постоянным проигрышем Русской Ракеты в коротких программах.Саша на том турнире должна была исполнить ультра-си прыжок аксель в 3,5 оборота, единственный элемент подобной сложности, который фигуристки могут вставлять в свои короткие программы (четверные, как известно, в них запрещены).И в ноябре 2019, за пару недель до финала Гран-при, появляется первое видео с исполнением Трусовой тройного акселя на катке "Хрустальный": На тренировках в Турине в начале декабря тенденция продолжилась — триксель в исполнении Трусовой был практически безупречным:И уже 6 декабря 2019 года — впервые в карьере на официальном старте — Александра Трусова пошла на аксель в 3,5 оборота в своей короткой программе:Первый блин получился комом: прыжок завершился обидным падением, так еще и техническая бригада обнаружила у него недокрут.Судьи поставили за тройной аксель Трусовой ничтожные 3,20 балла при его базовой стоимости восемь баллов (обладательницей самой высокой суммы баллов за данный элемент является Рика Кихира — 11,09).Эта попытка исполнения тройного акселя оказалась единственной у Саши в период ее сотрудничества с Тутберидзе. На последующих чемпионате России — 2019/2020 и чемпионате Европы — 2020 Этери Георгиевна решила убрать из короткой программы Трусовой этот ультра-си элемент, как говорится, от греха подальше, заменив его на стандартный двойной аксель.Три раза при ПлющенкоКто знает, возможно, именно это целенаправленное упрощение Этери Тутберидзе технического контента Трусовой сыграло некую роль при принятии Александрой решения в мае 2020 года уйти от своего именитого тренера к Евгению Плющенко.Ждать тройной аксель от тандема Трусова — Плющенко поклонникам Русской Ракеты пришлось недолго. Уже на первом для Саши этапе Кубка России в Москве в октябре 2020 года россиянка вновь решила штурмовать эту непокоренную высоту в короткой программе: Вторая попытка исполнить 3А получилась у Александры значительно лучше первой: прыжок докручен, но приземление вышло с помаркой — и Саша получает за этот ультра-си элемент не самые высокие 5,60 балла. Казалось, начало положено, и теперь тройной аксель в карьере Трусовой будет с каждым разом получаться все лучше и лучше. И уже на следующем этапе Кубка России в Казани Саша исполнила его немного чище: Касания рукой удалось избежать, но степ-аут никуда не делся, судьи прыжок засчитывают, и за него Саша получает 6,24 балла.Тогда в эфире Первого канала Алексей Ягудин впервые обратил внимание на техническую ошибку Трусовой при исполнении ею тройного акселя — Саша, по его мнению, неверно отталкивается, выполняя прыжок: она это делает с ребра, что является не совсем правильным.После уже трех попыток тройного акселя на соревнованиях — с учетом регулярного чистого выполнения его на тренировках — все ждали от Трусовой на ноябрьском этапе Гран-при в Москве настоящего прорыва в качестве исполнения этого элемента. Но получилось в итоге все совсем печально: На повторе видно, как Саша поздно группируется и с задержкой начинает скручивать прыжок, вновь, по привычке, неверно отталкиваясь с ребра.В результате судьи не засчитывают тройной аксель, максимально его минусуют, и Трусова за него получает крошечные 1,65 балла.После провала Александры на Гран-при 2020 года в Москве, когда она в отсутствие Анны Щербаковой заняла лишь четвертое место, нервы не выдерживают уже и у Евгения Плющенко. Точно так же, как когда-то Этери Тутберидзе решила не вставлять в короткую программу Трусовой тройной аксель, от этого элемента отказывается и Плющенко — после этапа Гран-при в Москве Саша прыжок на соревнованиях больше не исполняла.Но спустя несколько месяцев тройной аксель вновь показался на горизонте спортивной карьеры Александры Трусовой — и очень вовремя. На мартовском Чемпионате мира — 2021 в Стокгольме Саша стабильно здорово исполняла на тренировках этот неуступчивый для нее элемент: Многие тогда рассчитывали, что Александра решится на триксель в своей короткой программе. И действительно, где же еще рисковать, если не на мировом первенстве?Но совершенно неожиданно для многих Плющенко и Трусова вновь отказываются вставлять его в короткую программу. Чем это решение для них закончилось, думаю многие помнят: Саша заняла лишь 12-е место после соревнований женщин в коротких программах на чемпионате мира, ей пришлось приложить немыслимые усилия в произвольной программе, чтобы подняться на итоговое третье место.Кто не рискует, тот пьет шампанское?Вернувшись после года приключений в академии "Ангелы Плющенко" в крепкие объятия Этери Тутберидзе, Саша вновь оказывается перед неоднозначным выбором: продолжать ей мучиться и страдать, изучая этот неукротимый тройной аксель или окончательно забыть о нем как о страшном фигурнокатательном сне?Но, учитывая, насколько нестабильным оказался для нее этот элемент, можно предположить, что, к сожалению, история тройного акселя в карьере Александры подходит к концу.Тутберидзе уже дала один раз понять свою тренерскую тактику по отношению к Трусовой — ни в коем случае не рисковать в короткой программе и наверстывать небольшое отставание от соперниц с помощью стабильных четверных прыжков в произвольной. Получается довольно нехитрая, но не совсем спортивная тактика: "Кто не рискует, тот пьет шампанское, или Лучше двойной аксель в руках, чем тройной в небе".Даже присутствие рядом с Трусовой на катке "Хрустального" Камилы Валиевой, которая под конец прошлого сезона просто божественно стала исполнять тройной аксель в короткой и даже произвольной программах, не изменит этого плана Тутберидзе. К тому же Камила в произвольной программе прыгает не самые "дорогие" четверные прыжки — тулупы, и по баллам их вполне способны перекрыть Сашины четверные лутц, флип и сальхов.Конечно, хочется надеяться, что тройной аксель все-таки вернется в технический арсенал нашей Русской Ракеты, но все говорит о том, что этот элемент так и останется незакрытым гештальтом в спортивной карьере Александры Трусовой.

https://ria.ru/20210430/figuristki-1730557441.html

https://ria.ru/20210424/tutberidze-1729642286.html

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Алексей Смирнов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0a/1727687372_228:0:1768:1540_100x100_80_0_0_0d891b499536a93560eb62b79017fc71.jpg

россия, александра трусова, фигурное катание, олимпийские игры, авторы, мнение - авторы, спорт