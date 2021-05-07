https://ria.ru/20210507/shtrafy-1731405454.html

Автовладельцев предупредили о восьми неочевидных штрафах

Автовладельцев предупредили о восьми неочевидных штрафах

Россиянам рассказали, за какие мелкие нарушения можно получить штраф от сотрудника ГИБДД. Об этом пишет портал Autonews. РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T14:58

2021-05-07T14:58

2021-05-07T21:40

россия

авто

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санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Россиянам рассказали, за какие мелкие нарушения можно получить штраф от сотрудника ГИБДД. Об этом пишет портал Autonews.Зеркала заднего видаСогласно статье 12.5 КоАП, за отсутствие одного из зеркал заднего вида водителю грозит штраф в 500 рублей, а также запрет продолжать движение на автомобиле до устранения нарушения. Это правило также касается каршеринга. Ремонтом транспортного средства должна будет заняться сама компания, предоставившая автомобиль.Стоянка с нарушением разметкиСогласно части 1 статьи 12.16 КоАП, за заезд на размеченные парковочные линии можно получить штраф в 500 рублей.Отмечается, что в России стали чаще использовать дорожные камеры для отслеживания ситуаций, когда водитель заезжает на парковочное место без цели стоянки.Парковка для резидентовПортал напомнил, что оставлять машину под знаком "Парковка только для резидентов" запрещено и такое нарушение предполагает штраф в 2,5 тысячи рублей.Парковка на закругленных треугольникахСогласно части 4 статьи 12 КоАП, автомобилисту грозит штраф в две тысячи рублей за стоянку в закругленных треугольниках по краям выездов и заездов во дворы и другие прилегающие территории. В Москве и Санкт-Петербурге эта сумма составит три тысячи рублей.Транспортное средство также могут эвакуировать. Заезд на "островок безопасности"Водителям напомнили, что останавливаться на "островке безопасности" разрешено только в том случае, если остановка в другом месте представляет большую угрозу. Согласно части 1 статьи 12.16 КоАП, нарушение предполагает вынесение предупреждения или штраф в 500 рублей.Трещина на лобовом стеклеНаличие трещин размером более десяти сантиметров на лобовом стекле со стороны водителя дает инспекторам ДПС право выписать штраф в 500 рублей и запретить продолжить движение на авто.Багажники, спойлеры, фаркопыПо статье 12.5 КоАП, установка не предусмотренных конструкцией автомобиля багажника, спойлера, фаркопа и любого другого оборудования без разрешения считается нарушением. Это же касается шин не по одобренному автопроизводителем типоразмеру.Согласно правилам, для подобных изменений нужно получить одобрение в специализированной лаборатории и зарегистрировать в ГИБДД.

https://ria.ru/20210507/avto-1731368780.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210421/avto-1729214656.html

https://ria.ru/20210406/avto-1604378914.html

https://ria.ru/20210219/avto-1598113848.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авто, москва, санкт-петербург, общество