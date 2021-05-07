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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210507/sanktsii-1731387263.html
"Никаких выстрелов в ногу". Минск готов ответить на новые санкции Запада
"Никаких выстрелов в ногу". Минск готов ответить на новые санкции Запада
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск подготовил возможные ответные меры на случай введения новых санкций со стороны Запада, не исключил, что... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T11:59
2021-05-07T12:25
протесты в белоруссии
владимир макей
мид белоруссии
белоруссия
в мире
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МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск подготовил возможные ответные меры на случай введения новых санкций со стороны Запада, не исключил, что они могут коснуться европейского бизнеса в республике.По его словам, это будут и симметричные, и ассиметричные ответные действия, которые "подразумевают возможные меры против европейского бизнеса, находящегося в Беларуси"."Многие стенают сейчас в интернете, что руководство Беларуси, принимая решение об ответных мерах по этим санкциям, якобы делает себе выстрел в ногу. Никто не будет себе делать никаких выстрелов ни в ногу, и в голову, ни в сердце. Мы четко просчитываем все варианты и не допустим того, чтобы наши меры повлияли на экономическое развитие страны, благосостояние простых граждан", - подчеркнул министр.Макей отметил, что тему санкций активно продвигают "беглые белорусские преступники, находящиеся в некоторых западных странах". "Меня поражает цинизм и ненависть к своему народу. Они говорят, что эти санкции предназначены для борьбы с режимом и не повлияют на уровень благосостояния обычных людей. Они говорят, что требования о введении санкций исходят от самих работников предприятий. Сходите на "Амкодор", МТЗ, МАЗ, поинтересуйтесь у людей, работающих на этих предприятиях, действительно ли они хотят введения каких-то рестриктивных мер по отношению к своим предприятиям... Абсурд и цинизм", - подчеркнул глава МИД. Министр поставил под сомнение логику выдвигаемых оппозицией требований от западных политиков, и того, что западные политики идут на эти требования.Он напомнил, что глава белорусского государства Александр Лукашенко поручал министерству подготовить ответные меры на случай введения очередных санкций против белорусского народа и довести эту позицию до западных партнеров. "Мы обсуждаем эти вопросы с европейскими коллегами в тех контактах, которые имеют место, доводим свою позицию. К сожалению, она (белорусская позиция – ред.) не всегда воспринимается… Контакты (по данному вопросу – ред.) запланированы, мы будем работать и с аккредитованными в Беларуси послами. Так что наша четкая позиция будет доведена", - сказал Макей.Он выразил надежду, что рано или поздно здравый смысл и логика возобладают. "И наши партнеры поймут, что стоит за требованиями беглых преступников о введении еще больших санкций против своего народа", - продолжил он.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий. Оппозиция требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска. Лукашенко во вторник заявил, что если в Евросоюзе хотят проблем из-за санкций против Минска, они их получат.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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владимир макей , мид белоруссии, белоруссия, в мире

"Никаких выстрелов в ногу". Минск готов ответить на новые санкции Запада

11:59 07.05.2021 (обновлено: 12:25 07.05.2021)
 
© Flickr / Dennis JarvisПлощадь Независимости, Минск
Площадь Независимости, Минск - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© Flickr / Dennis Jarvis
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МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск подготовил возможные ответные меры на случай введения новых санкций со стороны Запада, не исключил, что они могут коснуться европейского бизнеса в республике.
"Подобные меры обсуждались и ранее, они подготовлены… Они будут адекватными той ситуации, которая складывается. Без ответа никакие шаги оппонентов - и европейских, и западных стран - не останутся. Эти меры сейчас, действительно, отработаны, подождем дальнейшей ситуации, к каким решения придут партнеры на Западе", - сказал Макей журналистам в пятницу в Минске.
По его словам, это будут и симметричные, и ассиметричные ответные действия, которые "подразумевают возможные меры против европейского бизнеса, находящегося в Беларуси".
"Многие стенают сейчас в интернете, что руководство Беларуси, принимая решение об ответных мерах по этим санкциям, якобы делает себе выстрел в ногу. Никто не будет себе делать никаких выстрелов ни в ногу, и в голову, ни в сердце. Мы четко просчитываем все варианты и не допустим того, чтобы наши меры повлияли на экономическое развитие страны, благосостояние простых граждан", - подчеркнул министр.Макей отметил, что тему санкций активно продвигают "беглые белорусские преступники, находящиеся в некоторых западных странах". "Меня поражает цинизм и ненависть к своему народу. Они говорят, что эти санкции предназначены для борьбы с режимом и не повлияют на уровень благосостояния обычных людей. Они говорят, что требования о введении санкций исходят от самих работников предприятий. Сходите на "Амкодор", МТЗ, МАЗ, поинтересуйтесь у людей, работающих на этих предприятиях, действительно ли они хотят введения каких-то рестриктивных мер по отношению к своим предприятиям... Абсурд и цинизм", - подчеркнул глава МИД. Министр поставил под сомнение логику выдвигаемых оппозицией требований от западных политиков, и того, что западные политики идут на эти требования.
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
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Он напомнил, что глава белорусского государства Александр Лукашенко поручал министерству подготовить ответные меры на случай введения очередных санкций против белорусского народа и довести эту позицию до западных партнеров. "Мы обсуждаем эти вопросы с европейскими коллегами в тех контактах, которые имеют место, доводим свою позицию. К сожалению, она (белорусская позиция – ред.) не всегда воспринимается… Контакты (по данному вопросу – ред.) запланированы, мы будем работать и с аккредитованными в Беларуси послами. Так что наша четкая позиция будет доведена", - сказал Макей.
Он выразил надежду, что рано или поздно здравый смысл и логика возобладают. "И наши партнеры поймут, что стоит за требованиями беглых преступников о введении еще больших санкций против своего народа", - продолжил он.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
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Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий. Оппозиция требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска. Лукашенко во вторник заявил, что если в Евросоюзе хотят проблем из-за санкций против Минска, они их получат.
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