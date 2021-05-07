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Врач объяснил, на что указывают холодные руки
Врач объяснил, на что указывают холодные руки
Холодные руки всегда свидетельствуют о спазме сосудов, об этом "Звезде" рассказал врач-невролог Павел Хорошев. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T03:17
2021-05-07T10:41
здоровье
общество
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Холодные руки всегда свидетельствуют о спазме сосудов, об этом "Звезде" рассказал врач-невролог Павел Хорошев."Другой причины быть не может. Но причина этого спазма может быть самая разнообразная. Это может быть патологическая реакция на холод, как одна из причин — болезнь Рейно", — пояснил Хорошев.По его словам, это явление также может означать реакцию организма на понижение давления или прием лекарств."Если по какой-то причине у человека снизилось давление, организм думает о том, что где-то у него возникла серьезная потеря крови. Возникает спазм сосудов конечностей для того, чтобы ограничить приток крови в них, пожертвовать ими временно. Спазм достаточно силен для того, чтобы руки стали холодными", — добавил специалист.Ранее врач-невролог Юрий Андрусов рассказал в беседе с телеканалом "360", что судороги могут быть признаком эпилептических припадков и нарушения тонуса мышц.
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здоровье, общество

Врач объяснил, на что указывают холодные руки

03:17 07.05.2021 (обновлено: 10:41 07.05.2021)
 
© Depositphotos / photographee.euДевушка держит чашку с чаем
Девушка держит чашку с чаем - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© Depositphotos / photographee.eu
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Холодные руки всегда свидетельствуют о спазме сосудов, об этом "Звезде" рассказал врач-невролог Павел Хорошев.
"Другой причины быть не может. Но причина этого спазма может быть самая разнообразная. Это может быть патологическая реакция на холод, как одна из причин — болезнь Рейно", — пояснил Хорошев.
По его словам, это явление также может означать реакцию организма на понижение давления или прием лекарств.
"Если по какой-то причине у человека снизилось давление, организм думает о том, что где-то у него возникла серьезная потеря крови. Возникает спазм сосудов конечностей для того, чтобы ограничить приток крови в них, пожертвовать ими временно. Спазм достаточно силен для того, чтобы руки стали холодными", — добавил специалист.
Ранее врач-невролог Юрий Андрусов рассказал в беседе с телеканалом "360", что судороги могут быть признаком эпилептических припадков и нарушения тонуса мышц.
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