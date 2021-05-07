https://ria.ru/20210507/rubl-1730481327.html

Курс на укрепление: что будет с рублем после майских праздников

Курс на укрепление: что будет с рублем после майских праздников

Национальная валюта продолжает укрепляться. Дорожающая нефть, "мягкие" антироссийские санкции, повышение ключевой ставки ЦБ — все это усилило рубль. После... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T08:00

2021-05-07T08:00

2021-05-07T08:07

виталий манкевич

россия

цены на нефть

мохаммед баркиндо

деловая россия

опек

центральный банк рф (цб рф)

джо байден

саудовская аравия

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Национальная валюта продолжает укрепляться. Дорожающая нефть, "мягкие" антироссийские санкции, повышение ключевой ставки ЦБ — все это усилило рубль. После праздников тенденция сохранится, но многое зависит от геополитики. Какие тут важны факторы и чего ждать от обменного курса до конца второго квартала — в материале РИА Новости. Растущая нефтьНа нефтяном рынке складывается благоприятная ситуация. Баррель Brent уже преодолел отметку 66 долларов, подорожав почти до мартовских значений. Повышению котировок способствуют ограничения ОПЕК+. С мая участники сделки согласовали дальнейшее уменьшение добычи — до 6,55 миллиона баррелей в сутки, с июня — до 6,2, с июля — до 5,76. А с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии в апреле получится 7,9 миллиона, в мае — 7,3, в июне — 6,6 и 5,76 в июле. Скорее всего, договоренности не пересмотрят. Во всяком случае, так рекомендовали министры мониторингового комитета ОПЕК+ на заседании 27 апреля. Рынок подогревают и ожидания роста спроса на топливо в связи с ускорением вакцинации — это означает отмену ограничений и более быстрое восстановление мирового хозяйства. В конце апреля генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил: "Организация стран-экспортеров видит обнадеживающие сигналы в развитии глобальной экономики". Позитива добавило и Международное энергетическое агентство (МЭА), повысившее в конце марта оценку спроса на нефть в 2021-м на 100 тысяч баррелей в сутки. Ожидаемый показатель этого года — 96,5 миллиона в сутки, около 60 процентов пандемийных потерь восстановятся. Слабые санкции и ставкаПока в пользу национальной валюты и геополитика: санкции на российский госдолг оказались довольно мягкими, международная напряженность несколько ослабела. Только на новостях о подготовке встречи Владимира Путина и Джо Байдена рубль вырос с 78 до 75 за доллар, то есть на четыре процента. Поддержал и Банк России, поднявший в апреле ключевую ставку до пяти процентов годовых, чтобы обуздать инфляцию. "Повысится доходность ряда финансовых инструментов, таких как депозиты и облигации федерального займа. Как следствие — рост спроса на рубль и укрепление национальной валюты", — указывает Дмитрий Панов, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения "Деловой России". "Повышение ставки ЦБ увеличивает объем операций кэрри-трейд и приток спекулятивного капитала в российские финансовые инструменты", — добавляет Виталий Манкевич, президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей. Геополитика решаетОбострение конфликта с Украиной не сулит рублю ничего хорошего. И санкции могут усилиться. Наоборот, смягчение риторики, новые шаги по урегулированию ситуации в Донбассе, договоренности в формате ОПЕК+, позитивная динамика на рынке нефти способны подтолкнуть национальную денежную единицу вверх. "При нефти по 65-70 долларов справедливый курс рубля — 67-70 за доллар. На такое есть шанс при стабильном рынке нефти и без геополитических потрясений. При сложностях в ОПЕК+, эскалации конфликтов или падении нефтяных котировок не исключены и 85-90 рублей за доллар. Но наиболее вероятно, что к концу июня будет 70-75", — прогнозирует Виталий Манкевич. По мнению Олега Богданова, ведущего аналитика QBF, многое зависит и от рыночных факторов, прежде всего монетарной политики ФРС США и Банка России. "Если ФРС объявит о сворачивании пандемического стимулирования, доллар наверняка укрепится, в том числе и относительно рубля. Тогда можно ожидать движение к верхней планке широкого диапазона 74-77", — отмечает аналитик. Любой рецидив геополитического обострения усилит падение российской валюты. Однако если Центробанк продолжит повышать ключевую ставку и выведет ее в положительную относительно инфляции зону, это стабилизирует рубль.

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саудовская аравия

сша

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Эксперты по валютному рынку о ситуации с курсом рубля и ценах на нефть Мультимедийный круглый стол на тему: "Январский обвал рубля. Что ожидает россиян и бизнес?" прошел в ММПЦ МИА "Россия сегодня". Эксперты обсудили ситуацию на валютном рынке и снижение цен на нефть. 2021-05-07T08:00 true PT2M46S

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