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Курс на укрепление: что будет с рублем после майских праздников
Курс на укрепление: что будет с рублем после майских праздников
Национальная валюта продолжает укрепляться. Дорожающая нефть, "мягкие" антироссийские санкции, повышение ключевой ставки ЦБ — все это усилило рубль. После... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T08:00
2021-05-07T08:07
виталий манкевич
россия
цены на нефть
мохаммед баркиндо
деловая россия
опек
центральный банк рф (цб рф)
джо байден
саудовская аравия
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Национальная валюта продолжает укрепляться. Дорожающая нефть, "мягкие" антироссийские санкции, повышение ключевой ставки ЦБ — все это усилило рубль. После праздников тенденция сохранится, но многое зависит от геополитики. Какие тут важны факторы и чего ждать от обменного курса до конца второго квартала — в материале РИА Новости. Растущая нефтьНа нефтяном рынке складывается благоприятная ситуация. Баррель Brent уже преодолел отметку 66 долларов, подорожав почти до мартовских значений. Повышению котировок способствуют ограничения ОПЕК+. С мая участники сделки согласовали дальнейшее уменьшение добычи — до 6,55 миллиона баррелей в сутки, с июня — до 6,2, с июля — до 5,76. А с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии в апреле получится 7,9 миллиона, в мае — 7,3, в июне — 6,6 и 5,76 в июле. Скорее всего, договоренности не пересмотрят. Во всяком случае, так рекомендовали министры мониторингового комитета ОПЕК+ на заседании 27 апреля. Рынок подогревают и ожидания роста спроса на топливо в связи с ускорением вакцинации — это означает отмену ограничений и более быстрое восстановление мирового хозяйства. В конце апреля генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил: "Организация стран-экспортеров видит обнадеживающие сигналы в развитии глобальной экономики". Позитива добавило и Международное энергетическое агентство (МЭА), повысившее в конце марта оценку спроса на нефть в 2021-м на 100 тысяч баррелей в сутки. Ожидаемый показатель этого года — 96,5 миллиона в сутки, около 60 процентов пандемийных потерь восстановятся. Слабые санкции и ставкаПока в пользу национальной валюты и геополитика: санкции на российский госдолг оказались довольно мягкими, международная напряженность несколько ослабела. Только на новостях о подготовке встречи Владимира Путина и Джо Байдена рубль вырос с 78 до 75 за доллар, то есть на четыре процента. Поддержал и Банк России, поднявший в апреле ключевую ставку до пяти процентов годовых, чтобы обуздать инфляцию. "Повысится доходность ряда финансовых инструментов, таких как депозиты и облигации федерального займа. Как следствие — рост спроса на рубль и укрепление национальной валюты", — указывает Дмитрий Панов, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения "Деловой России". "Повышение ставки ЦБ увеличивает объем операций кэрри-трейд и приток спекулятивного капитала в российские финансовые инструменты", — добавляет Виталий Манкевич, президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей. Геополитика решаетОбострение конфликта с Украиной не сулит рублю ничего хорошего. И санкции могут усилиться. Наоборот, смягчение риторики, новые шаги по урегулированию ситуации в Донбассе, договоренности в формате ОПЕК+, позитивная динамика на рынке нефти способны подтолкнуть национальную денежную единицу вверх. "При нефти по 65-70 долларов справедливый курс рубля — 67-70 за доллар. На такое есть шанс при стабильном рынке нефти и без геополитических потрясений. При сложностях в ОПЕК+, эскалации конфликтов или падении нефтяных котировок не исключены и 85-90 рублей за доллар. Но наиболее вероятно, что к концу июня будет 70-75", — прогнозирует Виталий Манкевич. По мнению Олега Богданова, ведущего аналитика QBF, многое зависит и от рыночных факторов, прежде всего монетарной политики ФРС США и Банка России. "Если ФРС объявит о сворачивании пандемического стимулирования, доллар наверняка укрепится, в том числе и относительно рубля. Тогда можно ожидать движение к верхней планке широкого диапазона 74-77", — отмечает аналитик. Любой рецидив геополитического обострения усилит падение российской валюты. Однако если Центробанк продолжит повышать ключевую ставку и выведет ее в положительную относительно инфляции зону, это стабилизирует рубль.
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Эксперты по валютному рынку о ситуации с курсом рубля и ценах на нефть
Мультимедийный круглый стол на тему: "Январский обвал рубля. Что ожидает россиян и бизнес?" прошел в ММПЦ МИА "Россия сегодня". Эксперты обсудили ситуацию на валютном рынке и снижение цен на нефть.
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виталий манкевич, россия, цены на нефть, мохаммед баркиндо, деловая россия, опек, центральный банк рф (цб рф), джо байден, саудовская аравия, brent, сша, экономика

Курс на укрепление: что будет с рублем после майских праздников

08:00 07.05.2021 (обновлено: 08:07 07.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкДевушка выходит из обменного пункта валют в Москве
Девушка выходит из обменного пункта валют в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Национальная валюта продолжает укрепляться. Дорожающая нефть, "мягкие" антироссийские санкции, повышение ключевой ставки ЦБ — все это усилило рубль. После праздников тенденция сохранится, но многое зависит от геополитики. Какие тут важны факторы и чего ждать от обменного курса до конца второго квартала — в материале РИА Новости.

Растущая нефть

На нефтяном рынке складывается благоприятная ситуация. Баррель Brent уже преодолел отметку 66 долларов, подорожав почти до мартовских значений. Повышению котировок способствуют ограничения ОПЕК+.
С мая участники сделки согласовали дальнейшее уменьшение добычи — до 6,55 миллиона баррелей в сутки, с июня — до 6,2, с июля — до 5,76. А с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии в апреле получится 7,9 миллиона, в мае — 7,3, в июне — 6,6 и 5,76 в июле.
Скорее всего, договоренности не пересмотрят. Во всяком случае, так рекомендовали министры мониторингового комитета ОПЕК+ на заседании 27 апреля.
Рынок подогревают и ожидания роста спроса на топливо в связи с ускорением вакцинации — это означает отмену ограничений и более быстрое восстановление мирового хозяйства. В конце апреля генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил: "Организация стран-экспортеров видит обнадеживающие сигналы в развитии глобальной экономики".
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсом евро на улице Сретенка в Москве
Электронное табло с курсом евро на улице Сретенка в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Электронное табло с курсом евро на улице Сретенка в Москве
Позитива добавило и Международное энергетическое агентство (МЭА), повысившее в конце марта оценку спроса на нефть в 2021-м на 100 тысяч баррелей в сутки. Ожидаемый показатель этого года — 96,5 миллиона в сутки, около 60 процентов пандемийных потерь восстановятся.

Слабые санкции и ставка

Пока в пользу национальной валюты и геополитика: санкции на российский госдолг оказались довольно мягкими, международная напряженность несколько ослабела. Только на новостях о подготовке встречи Владимира Путина и Джо Байдена рубль вырос с 78 до 75 за доллар, то есть на четыре процента.
Поддержал и Банк России, поднявший в апреле ключевую ставку до пяти процентов годовых, чтобы обуздать инфляцию. "Повысится доходность ряда финансовых инструментов, таких как депозиты и облигации федерального займа. Как следствие — рост спроса на рубль и укрепление национальной валюты", — указывает Дмитрий Панов, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения "Деловой России".
"Повышение ставки ЦБ увеличивает объем операций кэрри-трейд и приток спекулятивного капитала в российские финансовые инструменты", — добавляет Виталий Манкевич, президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей.

Геополитика решает

Обострение конфликта с Украиной не сулит рублю ничего хорошего. И санкции могут усилиться.
Наоборот, смягчение риторики, новые шаги по урегулированию ситуации в Донбассе, договоренности в формате ОПЕК+, позитивная динамика на рынке нефти способны подтолкнуть национальную денежную единицу вверх.
"При нефти по 65-70 долларов справедливый курс рубля — 67-70 за доллар. На такое есть шанс при стабильном рынке нефти и без геополитических потрясений. При сложностях в ОПЕК+, эскалации конфликтов или падении нефтяных котировок не исключены и 85-90 рублей за доллар. Но наиболее вероятно, что к концу июня будет 70-75", — прогнозирует Виталий Манкевич.
Российские рубли. Архив - РИА Новости, 1920, 11.05.2016
11 мая 2016, 18:24
Что рубль грядущий нам готовитВ связи с последними событиями на нефтяном рынке аналитики, с которыми побеседовала Наталья Дембинская, не слишком оптимистичны относительно перспектив курса рубля.
По мнению Олега Богданова, ведущего аналитика QBF, многое зависит и от рыночных факторов, прежде всего монетарной политики ФРС США и Банка России. "Если ФРС объявит о сворачивании пандемического стимулирования, доллар наверняка укрепится, в том числе и относительно рубля. Тогда можно ожидать движение к верхней планке широкого диапазона 74-77", — отмечает аналитик.
Любой рецидив геополитического обострения усилит падение российской валюты. Однако если Центробанк продолжит повышать ключевую ставку и выведет ее в положительную относительно инфляции зону, это стабилизирует рубль.
 
Виталий МанкевичРоссияЦены на нефтьМохаммед БаркиндоДеловая РоссияОПЕКЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Джо БайденСаудовская АравияBrentСШАЭкономика
 
 
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