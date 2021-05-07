https://ria.ru/20210507/putin-1731355019.html

Путин 21 год назад впервые вступил в должность президента России

Путин 21 год назад впервые вступил в должность президента России

Владимир Путин 21 год назад впервые вступил в должность президента РФ. Как и прежде, он остается верен социальному курсу, настроен на стабильное развитие... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T00:22

2021-05-07T00:22

2021-05-07T00:22

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Владимир Путин 21 год назад впервые вступил в должность президента РФ. Как и прежде, он остается верен социальному курсу, настроен на стабильное развитие страны, готов к диалогу с другими странами, но при этом намерен защищать интересы России на международной арене, обеспечивая мир и безопасность для благополучия ее граждан.Президентские срокиБудущий президент России родился в Ленинграде 7 октября 1952 года. Окончив юридический факультет, в 1975 году он приступил к работе в КГБ. Как говорил Путин, мечта служить в органах возникла у него еще в школе. С 1985 по 1990 год будущий президент работал в резидентуре внешней разведки в Дрездене.До назначения на пост премьер-министра РФ в августе 1999 года Путин прошел путь от помощника ректора Ленинградского государственного университета по международным вопросам до директора Федеральной службы безопасности. В новогоднем обращении на пороге 2000 года первый президент РФ Борис Ельцин объявил о решении уйти в отставку, возложив обязанности главы государства на период до выборов на возглавлявшего правительство Путина. Совет Федерации назначил досрочные выборы на 26 марта 2000 года.Как позднее рассказывал Путин, на предложение Ельцина занять пост премьера и впоследствии выдвигаться на президентские выборы он сначала ответил отказом, так как считал себя не готовым к такой судьбе. Однако в январе во время посещения Санкт-Петербургского государственного университета Путин объявил о намерении баллотироваться. Он одержал победу уже в первом туре, набрав 52,94% голосов избирателей.Инаугурация — официальное вступление в должность президента России Владимира Путина – состоялась 7 мая 2000 года в Большом Кремлевском дворце. В 2004 году он был переизбран.Путин не участвовал в выборах 2008 года: поддержав в качестве кандидата в президенты Дмитрия Медведева, он занял в мае 2008 года пост премьер-министра страны. В том же году в конституцию были внесены изменения, согласно которым президент избирался не на четыре года, а на шесть лет. Путин вновь стал главой государства в 2012 году, а в 2018-м выиграл выборы с рекордной поддержкой - за него проголосовали более 56,4 миллиона избирателей.В 2020 году в конституцию вновь были внесены изменения, и весьма существенные. Принятие поправок поддержали почти 58 миллионов россиян, а против высказались около 16 миллионов.Среди прочего в новую конституцию включили нормы о статусе Госсовета и исключили оговорку "подряд" из положения о невозможности занимать должность президента более двух сроков. Кроме того, по предложению депутата Госдумы Валентины Терешковой в текст законопроекта на этапе обсуждения была внесена поправка, которая после принятия нового текста конституции дает возможность действующему президенту баллотироваться вновь - на выборах 2024 года. С подачи экс-помощника президента Владислава Суркова этот процесс в политологической среде и в медиа стали называть "обнулением".Что касается намерений Путина идти на новый срок, то, как он сам заявил на пресс-конференции 17 декабря, решение он не принял и подумает."Я для себя еще не принял решение, пойду я-не пойду на выборы в 2024 году... Делать или не делать - посмотрю", - сказал он, отметив, что формально разрешение от россиян на это есть.В начале апреля Путин подписал закон, которым законодательство о выборах и референдумах приводится в соответствие с поправками к Конституции РФ и, в частности, дает право нынешнему главе государства вновь претендовать на два срока.Внутренняя политикаПервые годы на посту президента Путин создавал единое правовое поле и укреплял центральную власть - губернаторы потеряли представительство в Совете федерации, а вместе с ним и депутатскую неприкосновенность. Был проведен ряд ключевых реформ, в том числе налоговая, банковская, земельная, реформа ЖКХ и трудовых отношений, установлен мир на Кавказе.Одержав победу на президентских выборах во второй раз, Путин продолжил курс на решение социальных проблем – вступил в силу закон о материнском капитале, увеличились пособия, выросли зарплаты военнослужащих, а призыв на военную службу был сокращен до одного года. Продолжилось и укрепление "вертикали власти" - в сентябре 2004 года Путин объявил о намерении отказаться от прямых выборов глав субъектов федерации. Губернаторы стали назначаться президентом с последующим утверждением в местных законодательных собраниях.В начале первого президентского срока Путин поставил перед правительством амбициозную задачу удвоения ВВП за десять лет. За восемь лет этот рост составил около 70%, а промышленность выросла на 75%. Прекратился отток капитала из страны, составлявший десятки миллиардов долларов, инвестиции выросли на 125%, а рубль стал свободно конвертируемой валютой. На посту главы правительства Путину пришлось разбираться с последствиями мирового финансово-экономического кризиса 2008 года, чтобы удержать на плаву российскую экономику.В третий раз став президентом, в 2012 году он начал работу с подписания так называемых "майских указов" - широкой программы развития социальных гарантий. Он также взял курс на омоложение губернаторского корпуса для большей эффективности регионального управления. Сразу в день четвертой инаугурации в мае 2018 года Путин подписал указ, который лег в основу новых 12 национальных проектов, призванных вывести Россию в пятерку сильнейших экономик мира.Серьезным испытанием для страны стал коронавирус. Реализация нацпроектов временно ушла на второй план: основные силы были брошены на борьбу с пандемией и на то, чтобы преодолеть ее последствия. По словам Путина, России удалось мобилизовать ресурсы в этот непростой период. На поддержку социально незащищенных граждан, а также малых, средних и микропредприятий, сильнее всего пострадавших от коронавируса, было выделено в рамках двух антикризисных пакетов 2,1 триллиона рублей."Наряду с естественно большой тревогой у меня лично была и твердая уверенность в том, что мы обязательно преодолеем все испытания. Граждане, общество, государство действовали ответственно и солидарно, сплотившись, мы смогли сработать на опережение ", - заявил Путин в ходе послания Федеральному собранию в апреле этого года.Глава государства также отметил и успехи российских ученых, которые совершили прорыв, разработав три надежные вакцины от COVID-19. Путин подчеркнул, что коронавирус не побежден окончательно и необходимо сохранять бдительность. Он подчеркнул центральное значение вакцинации в борьбе с коронавирусом и призвал россиян сделать прививку. Путин также пообещал, что рынок труда и реальные располагаемые доходы граждан обязательно будут восстановлены.Помимо уже действующих мер поддержки, Путин озвучил новый комплекс предложений. Так, он поручил кабмину к июлю подготовить программу, которая снизит уровень бедности семей с детьми. При этом он подчеркнул, что необходимо отдельно поддержать семьи, где женщина или мужчина в одиночку воспитывают детей. В этой связи детям от восьми до 16 лет, растущим в неполных семьях, с июля будут платить в среднем по 5 650 рублей в месяц, заявил Путин.Президент также предложил выплачивать беременным женщинам, которые оказались в сложных условиях, по 6 350 рублей в месяц. В качестве еще одной меры поддержки семей Путин предложил больничные по уходу за ребенком до семи лет оплачивать в полном объеме. Кроме того, глава государства предложил осуществить единовременную выплату в 10 тысяч рублей семьям с детьми-школьниками и распространить эту меру на будущих первоклассников.Также он заявил, что кабмину поручено в течение месяца представить меры по поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе кредитные, налоговые и по расширению сбыта. Помимо этого, Путин предложил реструктуризировать до 2029 года бюджетные кредиты регионам, предоставленные в 2020 году для противодействия пандемии. Еще одна мера по поддержке регионов - инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% на 15 лет.Внешняя политикаИзначально Путин считал, что сотрудничество с США на условиях равноправного партнерства возможно, и был открыт к нему. Однако расширение НАТО, война в Ираке, которую США и Великобритания развязали без санкции ООН, государственные перевороты в Грузии, Киргизии и на Украине, нежелание США отказаться от создания системы противоракетной обороны в Европе, а также военные конфликты в Сирии и Ливии убедили его в том, что Запад руководствуется лишь собственными интересами.Точкой отсчета переоценки многих идей президента в отношении Запада политологи считают его выступление на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности в 2007 году, в ходе которого Путин жестко раскритиковал привычку США навязывать свою волю другим странам, выступил против сохраняющихся планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской ПРО, обратил внимание на несостоятельность политики однополярного мира в современных реалиях и подчеркнул, что Россия намерена проводить независимую внешнюю политику.Решению геополитических задач Путин уделял особое внимание во время третьего президентского срока. В этот период началось строительство газопроводов "Сила Сибири" и "Турецкий поток", развивался Евразийский экономический союз, укреплялись отношения с Египтом, Вьетнамом и странами БРИКС.На международный уровень вышла и борьба Путина с терроризмом. По запросу президента Сирии Башара Асада в 2015 году Россия развернула в арабской республике военную операцию против террористических группировок.Помимо политического урегулирования ситуации в Сирии, Москва принимала активное участие и в решении иранской ядерной проблемы, благодаря чему произошло значительное усиление влияния РФ на Ближнем Востоке. На высшем уровне прошли Олимпийские игры в Сочи и чемпионат мира по футболу в России, а возвращение Крыма в состав России в 2014 году по праву можно назвать главным достижением внешней политики последних лет.Однако внешнеполитические успехи России были омрачены ухудшением отношений с США и странами Европы. Успех на сочинской Олимпиаде обернулся крупным международным допинг-скандалом, а после присоединения Крыма на Россию обрушились санкции. Сам президент признавался, что сначала этот факт вызвал у него тревогу, на деле же благодаря санкциям страна начала успешно развивать импортозамещение.С приходом нового президента США Джо Байдена российско-американские отношения вышли на новый виток напряженности после того, как в интервью Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского коллегу "убийцей", а также отметил, что Путин "ответит" за предполагаемое вмешательство в американские выборы.Путин, комментируя слова Байдена, пожелал ему здоровья и вспомнил детское выражение: "Кто как обзывается, тот так и называется". По его словам, оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало. Он предложил Байдену провести беседу в прямом эфире. Белый дом заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством, а сам Байден оставил без ответа вопрос, согласится ли он поговорить с Путиным. В итоге беседа в прямом эфире не состоялась.После этого Байден в телефонном разговоре предложил Путину провести личную встречу в третьей стране. Кремль сообщал, что возможные сроки встречи обсуждаются. Сам Байден заявил, что надеется встретиться с главой российского государства в июне.В своем послании Федеральному собранию в апреле Путин отметил, что недружественные акции в отношении России не прекращаются, в то время как она ведет себя в высшей степени сдержанно, зачастую вообще не отвечая не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство. Российский лидер сравнил ситуацию с подражанием "задирающим" Россию странам с шакалом Табаки, крутящимся вокруг тигра Шерхана."Мы действительно хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, в том числе, кстати, и с теми, с кем отношения в последнее время у нас, мягко говоря, не складываются. Мы действительно не хотим сжигать мосты. Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким", - пообещал Путин.

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россия, владимир путин, политика