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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210507/protesty-1731407608.html
Лукашенко прокомментировал призывы оппозиции протестовать в День Победы
Лукашенко прокомментировал призывы оппозиции протестовать в День Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя призывы уехавших оппозиционеров выходить на акции протеста в республике в День Победы, заявил, что им... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T15:25
2021-05-07T15:25
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя призывы уехавших оппозиционеров выходить на акции протеста в республике в День Победы, заявил, что им начали урезать внешнее финансирование и пообещали, что "будут акции - получите деньги"."Им в последнее время не просто намекнули, а начали урезать финансирование и говорят: будут акции - типа того, убить президента и прочее - получите деньги. И называют цену… Бабло. И втягивают в это белорусов. Уже белорусы другие. Они увидели, для чего это делается", - приводит слова Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии. По его данным, таким образом глава государства отреагировал на призывы сторонникам оппозиции в День Победы, 9 мая, выходить на улицы страны.При этом белорусский лидер согласился, что "может быть, нехороший Лукашенко, власть не та, еще что-то, но они уже знают, что будет без этого Лукашенко". По словам президента, особенность белорусов заключается в том, что они "практичные люди", которые "всегда взвешивают".Глава государства также задался вопросом, под каким флагами призывает выходить на протесты оппозиция в День Победы. "Слушайте, сегодня они уже заявили: под красно-зелеными (национальный флаг Белоруссии – ред.) выходите. Так а где тогда идеи, где тогда суть этой борьбы?" – отметил он.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Ряд оппозиционеров после выборов выехали в страны ЕС, откуда продолжают свою политическую деятельность, Минск требует их выдачи.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20210424/voyna-1729787131.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко прокомментировал призывы оппозиции протестовать в День Победы

15:25 07.05.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастница несанкционированной акции белорусской оппозиции "Марш смелых" в Минске
Участница несанкционированной акции белорусской оппозиции Марш смелых в Минске - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя призывы уехавших оппозиционеров выходить на акции протеста в республике в День Победы, заявил, что им начали урезать внешнее финансирование и пообещали, что "будут акции - получите деньги".
"Им в последнее время не просто намекнули, а начали урезать финансирование и говорят: будут акции - типа того, убить президента и прочее - получите деньги. И называют цену… Бабло. И втягивают в это белорусов. Уже белорусы другие. Они увидели, для чего это делается", - приводит слова Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии. По его данным, таким образом глава государства отреагировал на призывы сторонникам оппозиции в День Победы, 9 мая, выходить на улицы страны.
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При этом белорусский лидер согласился, что "может быть, нехороший Лукашенко, власть не та, еще что-то, но они уже знают, что будет без этого Лукашенко". По словам президента, особенность белорусов заключается в том, что они "практичные люди", которые "всегда взвешивают".
Глава государства также задался вопросом, под каким флагами призывает выходить на протесты оппозиция в День Победы. "Слушайте, сегодня они уже заявили: под красно-зелеными (национальный флаг Белоруссии – ред.) выходите. Так а где тогда идеи, где тогда суть этой борьбы?" – отметил он.
"Или вы что, бел-чырвона-белыя флаги (бело-красно-белые, их использует оппозиция – ред.) развернете и пойдете к ветеранам, памятникам и так далее? Тоже не идея. Они же понимают, что мы не сможем допустить, чтоб они испоганили эту Победу флагами предателей. Цугцванг полный. Куда вы людей зовете?" - добавил белорусский лидер.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
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В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Ряд оппозиционеров после выборов выехали в страны ЕС, откуда продолжают свою политическую деятельность, Минск требует их выдачи.
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