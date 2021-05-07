https://ria.ru/20210507/protesty-1731407608.html

Лукашенко прокомментировал призывы оппозиции протестовать в День Победы

Лукашенко прокомментировал призывы оппозиции протестовать в День Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя призывы уехавших оппозиционеров выходить на акции протеста в республике в День Победы, заявил, что им... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T15:25

2021-05-07T15:25

2021-05-07T15:25

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 7 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя призывы уехавших оппозиционеров выходить на акции протеста в республике в День Победы, заявил, что им начали урезать внешнее финансирование и пообещали, что "будут акции - получите деньги"."Им в последнее время не просто намекнули, а начали урезать финансирование и говорят: будут акции - типа того, убить президента и прочее - получите деньги. И называют цену… Бабло. И втягивают в это белорусов. Уже белорусы другие. Они увидели, для чего это делается", - приводит слова Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии. По его данным, таким образом глава государства отреагировал на призывы сторонникам оппозиции в День Победы, 9 мая, выходить на улицы страны.При этом белорусский лидер согласился, что "может быть, нехороший Лукашенко, власть не та, еще что-то, но они уже знают, что будет без этого Лукашенко". По словам президента, особенность белорусов заключается в том, что они "практичные люди", которые "всегда взвешивают".Глава государства также задался вопросом, под каким флагами призывает выходить на протесты оппозиция в День Победы. "Слушайте, сегодня они уже заявили: под красно-зелеными (национальный флаг Белоруссии – ред.) выходите. Так а где тогда идеи, где тогда суть этой борьбы?" – отметил он.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Ряд оппозиционеров после выборов выехали в страны ЕС, откуда продолжают свою политическую деятельность, Минск требует их выдачи.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире