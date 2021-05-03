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Белорусская оппозиция заявила об акции протеста 9 мая
Белорусская оппозиция заявила об акции протеста 9 мая
Один из лидеров белорусской оппозиции, руководитель Народного антикризисного управления и член президиума координационного совета Павел Латушко заявил о новых... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T08:08
2021-05-03T08:15
павел латушко
россия
кгб белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Один из лидеров белорусской оппозиции, руководитель Народного антикризисного управления и член президиума координационного совета Павел Латушко заявил о новых протестах в Белоруссии 9 мая, сообщает немецкая медиагруппа Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)."У нас и в России 9 мая официально отмечается День Победы над гитлеровским фашизмом в 1945 году. Через социальные сети я буду призывать, чтобы белорусы вышли на улицы", - заявил Латушко медиагруппе.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики, в том числе, использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. В том числе Минск добивается выдачи выехавшего после выборов в Польшу оппозиционера Латушко, который был включен КГБ Белоруссии в перечень лиц, причастных к терроризму.
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павел латушко, россия, кгб белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Белорусская оппозиция заявила об акции протеста 9 мая

08:08 03.05.2021 (обновлено: 08:15 03.05.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Один из лидеров белорусской оппозиции, руководитель Народного антикризисного управления и член президиума координационного совета Павел Латушко заявил о новых протестах в Белоруссии 9 мая, сообщает немецкая медиагруппа Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
"У нас и в России 9 мая официально отмечается День Победы над гитлеровским фашизмом в 1945 году. Через социальные сети я буду призывать, чтобы белорусы вышли на улицы", - заявил Латушко медиагруппе.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики, в том числе, использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Оппозиция требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. В том числе Минск добивается выдачи выехавшего после выборов в Польшу оппозиционера Латушко, который был включен КГБ Белоруссии в перечень лиц, причастных к терроризму.
Здание МВД и КГБ Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
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Павел ЛатушкоРоссияКГБ БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
 
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