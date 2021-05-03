https://ria.ru/20210503/protesty-1730963681.html

Белорусская оппозиция заявила об акции протеста 9 мая

Белорусская оппозиция заявила об акции протеста 9 мая

Один из лидеров белорусской оппозиции, руководитель Народного антикризисного управления и член президиума координационного совета Павел Латушко заявил о новых... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T08:08

2021-05-03T08:08

2021-05-03T08:15

павел латушко

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кгб белоруссии

александр лукашенко

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Один из лидеров белорусской оппозиции, руководитель Народного антикризисного управления и член президиума координационного совета Павел Латушко заявил о новых протестах в Белоруссии 9 мая, сообщает немецкая медиагруппа Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND)."У нас и в России 9 мая официально отмечается День Победы над гитлеровским фашизмом в 1945 году. Через социальные сети я буду призывать, чтобы белорусы вышли на улицы", - заявил Латушко медиагруппе.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики, в том числе, использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. В том числе Минск добивается выдачи выехавшего после выборов в Польшу оппозиционера Латушко, который был включен КГБ Белоруссии в перечень лиц, причастных к терроризму.

https://ria.ru/20210502/belorussiya-1730943916.html

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павел латушко, россия, кгб белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире