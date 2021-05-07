Глава ЛНР оценил шансы Порошенко снова стать президентом Украины
11:03 07.05.2021 (обновлено: 11:11 07.05.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко во время акции протеста против законопроекта Бужанского о продлении преподавания на русском языке в школах Украины
ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. У Петра Порошенко нет шансов вновь выиграть выборы президента Украины, так как избиратели устали от воинственной риторики, считает глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.
"Петр Порошенко, он даже кажется более кровожадный и более решительный в плане агрессивных таких настроений по отношению к народу Донбасса, по отношению к России. Поэтому, я думаю, что, скорее всего, у него шансов нет. Я уверен, что народ Украины тоже устал от боевых действий, народ Украины тоже устал от войны, тоже устал от этой нищеты постоянной, когда о народе никто не заботится, о нем никто не думает", - заявил Пасечник РИА Новости.
В то же время, по его оценке, нет большой разницы, кто будет президентом Украины в нынешней ситуации.
"Пока не ослабнет влияние Америки на украинскую элиту, на украинскую власть, я думаю, что ничего не изменится в Украине. И без разницы, кто придет к власти, это абсолютно не имеет никакого значения", - считает он.