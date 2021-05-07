https://ria.ru/20210507/poroshenko-1731380883.html

Глава ЛНР оценил шансы Порошенко снова стать президентом Украины

Глава ЛНР оценил шансы Порошенко снова стать президентом Украины

У Петра Порошенко нет шансов вновь выиграть выборы президента Украины, так как избиратели устали от воинственной риторики, считает глава самопровозглашенной... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T11:03

2021-05-07T11:03

2021-05-07T11:11

леонид пасечник

петр порошенко

сша

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. У Петра Порошенко нет шансов вновь выиграть выборы президента Украины, так как избиратели устали от воинственной риторики, считает глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник."Петр Порошенко, он даже кажется более кровожадный и более решительный в плане агрессивных таких настроений по отношению к народу Донбасса, по отношению к России. Поэтому, я думаю, что, скорее всего, у него шансов нет. Я уверен, что народ Украины тоже устал от боевых действий, народ Украины тоже устал от войны, тоже устал от этой нищеты постоянной, когда о народе никто не заботится, о нем никто не думает", - заявил Пасечник РИА Новости.В то же время, по его оценке, нет большой разницы, кто будет президентом Украины в нынешней ситуации."Пока не ослабнет влияние Америки на украинскую элиту, на украинскую власть, я думаю, что ничего не изменится в Украине. И без разницы, кто придет к власти, это абсолютно не имеет никакого значения", - считает он.Читайте полный текст интервью Леонида Пасечника >>

https://ria.ru/20210507/donbass-1731379794.html

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леонид пасечник, петр порошенко, сша, украина, в мире