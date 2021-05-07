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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210507/patenty-1731445313.html
В ЕК оценили возможность отмены патентов на вакцины от COVID-19
В ЕК оценили возможность отмены патентов на вакцины от COVID-19
Отмена патентов на вакцины от коронавируса не решит вопрос расширения их производства в краткосрочной и среднесрочной перспективе, заявила глава Еврокомиссии... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T22:28
2021-05-07T22:38
урсула фон дер ляйен
джо байден
сша
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 7 мая - РИА Новости, Мария Князева. Отмена патентов на вакцины от коронавируса не решит вопрос расширения их производства в краткосрочной и среднесрочной перспективе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в португальском Порто, которая транслировалась службами ЕС.Администрация президента США Джо Байдена заявила, что поддерживает отказ от защиты прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19. Этот вопрос может обсуждаться на встрече лидеров стран ЕС в пятницу, которая также проходит в Порто."Я думаю, мы должны быть открыты к этой дискуссии (по временной отмене патентов - ред.)", - сказала фон дер Ляйен.Однако вакцины для всего мира нужны сейчас, отметила глава ЕК."В краткосрочной и среднесрочной перспективах отмена патентов не решит проблемы", - сказала она.Фон дер Ляйен считает, что в обозримом будущем для решения этого вопроса нужно делиться имеющимися прививками от коронавируса и инвестировать в расширение их производства.
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урсула фон дер ляйен, джо байден, сша, коронавирус covid-19, еврокомиссия, евросоюз, в мире

В ЕК оценили возможность отмены патентов на вакцины от COVID-19

22:28 07.05.2021 (обновлено: 22:38 07.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 7 мая - РИА Новости, Мария Князева. Отмена патентов на вакцины от коронавируса не решит вопрос расширения их производства в краткосрочной и среднесрочной перспективе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в португальском Порто, которая транслировалась службами ЕС.
Администрация президента США Джо Байдена заявила, что поддерживает отказ от защиты прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19. Этот вопрос может обсуждаться на встрече лидеров стран ЕС в пятницу, которая также проходит в Порто.
"Я думаю, мы должны быть открыты к этой дискуссии (по временной отмене патентов - ред.)", - сказала фон дер Ляйен.
Однако вакцины для всего мира нужны сейчас, отметила глава ЕК.
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"В краткосрочной и среднесрочной перспективах отмена патентов не решит проблемы", - сказала она.
Фон дер Ляйен считает, что в обозримом будущем для решения этого вопроса нужно делиться имеющимися прививками от коронавируса и инвестировать в расширение их производства.
 
Распространение коронавирусаУрсула фон дер ЛяйенДжо БайденСШАКоронавирус COVID-19ЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
 
 
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