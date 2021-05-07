https://ria.ru/20210507/patenty-1731445313.html

В ЕК оценили возможность отмены патентов на вакцины от COVID-19

В ЕК оценили возможность отмены патентов на вакцины от COVID-19

Отмена патентов на вакцины от коронавируса не решит вопрос расширения их производства в краткосрочной и среднесрочной перспективе, заявила глава Еврокомиссии... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T22:28

2021-05-07T22:28

2021-05-07T22:38

урсула фон дер ляйен

джо байден

сша

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

еврокомиссия

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 7 мая - РИА Новости, Мария Князева. Отмена патентов на вакцины от коронавируса не решит вопрос расширения их производства в краткосрочной и среднесрочной перспективе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в португальском Порто, которая транслировалась службами ЕС.Администрация президента США Джо Байдена заявила, что поддерживает отказ от защиты прав интеллектуальной собственности на вакцины против COVID-19. Этот вопрос может обсуждаться на встрече лидеров стран ЕС в пятницу, которая также проходит в Порто."Я думаю, мы должны быть открыты к этой дискуссии (по временной отмене патентов - ред.)", - сказала фон дер Ляйен.Однако вакцины для всего мира нужны сейчас, отметила глава ЕК."В краткосрочной и среднесрочной перспективах отмена патентов не решит проблемы", - сказала она.Фон дер Ляйен считает, что в обозримом будущем для решения этого вопроса нужно делиться имеющимися прививками от коронавируса и инвестировать в расширение их производства.

https://ria.ru/20210506/patent-1731345505.html

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урсула фон дер ляйен, джо байден, сша, коронавирус covid-19, еврокомиссия, евросоюз, в мире