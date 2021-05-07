На Красной площади началась генеральная репетиция парада Победы
По главной площади страны проследовали все 37 парадных расчетов.
По главной площади страны проследовали все 37 парадных расчетов.
Следом за пешими колоннами проехала военная техника.
Следом за пешими колоннами проехала военная техника.
Тренировку проводили с соблюдением необходимых санитарных норм.
Тренировку проводили с соблюдением необходимых санитарных норм.
Проезд техники всегда вызывает интерес, вот и на этот раз за репетицией наблюдали многочисленные зрители.
Проезд техники всегда вызывает интерес, вот и на этот раз за репетицией наблюдали многочисленные зрители.
В составе механизированной колонны было более 190 боевых и специализированных машин.
В составе механизированной колонны было более 190 боевых и специализированных машин.
Без исторического танка Т-34 не обходится ни один парад. Легендарная машина всегда возглавляет колонну.
Без исторического танка Т-34 не обходится ни один парад. Легендарная машина всегда возглавляет колонну.
Военнослужащие готовят военную технику к ночной репетиции парада.
Военнослужащие готовят военную технику к ночной репетиции парада.
Из современных танков на репетиции можно было увидеть Т-72Б3М, Т-80 БВМ, Т-90М "Прорыв" и Т-14 "Армата".
Из современных танков на репетиции можно было увидеть Т-72Б3М, Т-80 БВМ, Т-90М "Прорыв" и Т-14 "Армата".
Силы ПВО были представлены комплексами "Бук-М3", "Тор-М2", "Панцирь-С" и системами С-400. Задействованы также пусковые установки стратегического ракетного комплекса "Ярс".
Силы ПВО были представлены комплексами "Бук-М3", "Тор-М2", "Панцирь-С" и системами С-400. Задействованы также пусковые установки стратегического ракетного комплекса "Ярс".
Бронемашины повышенной защищенности семейства "Тайфун" на репетиции парада Победы.
Бронемашины повышенной защищенности семейства "Тайфун" на репетиции парада Победы.
По центру города прошли ракетные комплексы "Искандер-М" и артиллерийские "Коалиция-СВ", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", самоходные гаубицы "Мста-С".
По центру города прошли ракетные комплексы "Искандер-М" и артиллерийские "Коалиция-СВ", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", самоходные гаубицы "Мста-С".
Прежде чем приступить к репетициям на Красной площади, военнослужащие провели 11 тренировок на специальной площадке в Алабино.
Прежде чем приступить к репетициям на Красной площади, военнослужащие провели 11 тренировок на специальной площадке в Алабино.
Вторая ночная репетиция парада Победы намечена на 4 мая.
Вторая ночная репетиция парада Победы намечена на 4 мая.
По главной площади страны проследовали все 37 парадных расчетов.
Следом за пешими колоннами проехала военная техника.
Тренировку проводили с соблюдением необходимых санитарных норм.
Проезд техники всегда вызывает интерес, вот и на этот раз за репетицией наблюдали многочисленные зрители.
В составе механизированной колонны было более 190 боевых и специализированных машин.
Без исторического танка Т-34 не обходится ни один парад. Легендарная машина всегда возглавляет колонну.
Военнослужащие готовят военную технику к ночной репетиции парада.
Из современных танков на репетиции можно было увидеть Т-72Б3М, Т-80 БВМ, Т-90М "Прорыв" и Т-14 "Армата".
Силы ПВО были представлены комплексами "Бук-М3", "Тор-М2", "Панцирь-С" и системами С-400. Задействованы также пусковые установки стратегического ракетного комплекса "Ярс".
Бронемашины повышенной защищенности семейства "Тайфун" на репетиции парада Победы.
По центру города прошли ракетные комплексы "Искандер-М" и артиллерийские "Коалиция-СВ", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", самоходные гаубицы "Мста-С".
Прежде чем приступить к репетициям на Красной площади, военнослужащие провели 11 тренировок на специальной площадке в Алабино.
Вторая ночная репетиция парада Победы намечена на 4 мая.