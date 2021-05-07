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На Красной площади началась генеральная репетиция парада Победы
На Красной площади началась генеральная репетиция парада Победы
На Красной площади российской столицы в пятницу началась генеральная репетиция парада Победы, которая включает как проход пеших расчетов, так и проезд... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T10:07
2021-05-07T10:29
парад победы
москва
безопасность
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. На Красной площади российской столицы в пятницу началась генеральная репетиция парада Победы, которая включает как проход пеших расчетов, так и проезд механизированной колонны техники и пролёт авиации, передаёт корреспондент РИА Новости.По Красной площади пройдут 37 пеших парадных расчётов, в которых участвуют свыше 12 тысяч военнослужащих. В парадных коробках пройдут офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов и участников Всероссийского движения "Юнармия", представители других силовых ведомств и казачьего войска.После проедет механизированная колонна, в составе которой более 190 образцов военной техники, в том числе легендарные танки Т-34, а также новейшие Т-90М "Прорыв" и Т-14"Армата", боевые машины пехоты "Курганец", артиллерийские комплексы "Коалиция-СВ". По площади проследуют оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" и "Тор-М2", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" и системы С-400 "Триумф". Также в составе механизированной колонны задействованы пусковые установки стратегического ракетного комплекса "Ярс".Затем над Красной площадью пройдёт парадный строй авиации, включающий 76 летательных аппаратов. Вначале пролетят три тяжелых вертолёта Ми-26, за ними - пятёрки вертолетов Ми-8, Ми-24/Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н. После в небе появятся группы самолётов: тройка военно-транспортных Ил-76, имитирующие дозаправку в воздухе "заправщик" Ил-78 и Ту-95МС, имитирующие дозаправку Ил-78 и Ту-160, стратегический ракетоносец Ту-160 в сопровождении четырёх Су-35С, следом четвёрки истребителей Су-35С и фронтовых бомбардировщиков Су-24. Группа из ракетоносца Ту-160 в сопровождении четырёх Су-35С демонстрируется в воздушной части парада впервые.Затем над столицей пройдут четвёрки новых авиационных комплексов - самолётов - носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал" МиГ-31К и истребителей пятого поколения Су-57. После пролетит эскадрилья из 10 самолётов Липецкого авиацентра, включающая фронтовые бомбардировщики Су-34, истребители Су-30СМ и Су-35С. Предпоследним над Москвой появится "кубинский бриллиант" - единый строй из девяти самолетов Су-30СМ и МиГ-29 пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи". Замыкать репетицию традиционно должны шесть штурмовиков Су-25, которые выпустят дыма в цветах российского флага.Как сообщали в Минобороны, весь личный состав военнослужащих, принимающий участие в тренировках и обеспечении военного парада, прошел в добровольном порядке полный курс вакцинации от COVID-19.Ранее на Красной площади прошли две ночных репетиции парада - 29 апреля и 4 мая, где были задействованы пешие расчёты и колонна техники. Авиация пролетела над Москвой в рамках тренировки парада 5 мая утром.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Авиационная тренировка парада Победы в небе над Москвой
Самолёты и вертолёты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ пролетели над российской столицей в рамках авиационной тренировки парада Победы. Все полеты выполнялись на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.
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парад победы, москва, безопасность

На Красной площади началась генеральная репетиция парада Победы

10:07 07.05.2021 (обновлено: 10:29 07.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКурсантки Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского во время генеральной репетиции парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Курсантки Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского во время генеральной репетиции парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. На Красной площади российской столицы в пятницу началась генеральная репетиция парада Победы, которая включает как проход пеших расчетов, так и проезд механизированной колонны техники и пролёт авиации, передаёт корреспондент РИА Новости.
По Красной площади пройдут 37 пеших парадных расчётов, в которых участвуют свыше 12 тысяч военнослужащих. В парадных коробках пройдут офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов и участников Всероссийского движения "Юнармия", представители других силовых ведомств и казачьего войска.
Парад Победы на Красной площади в Москве в 2021 году - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
1 мая, 11:59Инфографика
Парад Победы на Красной площади в Москве в 2021 году
Инфографика
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После проедет механизированная колонна, в составе которой более 190 образцов военной техники, в том числе легендарные танки Т-34, а также новейшие Т-90М "Прорыв" и Т-14"Армата", боевые машины пехоты "Курганец", артиллерийские комплексы "Коалиция-СВ". По площади проследуют оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" и "Тор-М2", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" и системы С-400 "Триумф". Также в составе механизированной колонны задействованы пусковые установки стратегического ракетного комплекса "Ярс".
Затем над Красной площадью пройдёт парадный строй авиации, включающий 76 летательных аппаратов. Вначале пролетят три тяжелых вертолёта Ми-26, за ними - пятёрки вертолетов Ми-8, Ми-24/Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н. После в небе появятся группы самолётов: тройка военно-транспортных Ил-76, имитирующие дозаправку в воздухе "заправщик" Ил-78 и Ту-95МС, имитирующие дозаправку Ил-78 и Ту-160, стратегический ракетоносец Ту-160 в сопровождении четырёх Су-35С, следом четвёрки истребителей Су-35С и фронтовых бомбардировщиков Су-24. Группа из ракетоносца Ту-160 в сопровождении четырёх Су-35С демонстрируется в воздушной части парада впервые.
Т-34, "Тайфун", "Прорыв": репетиция парада Победы на Красной площади
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

По главной площади страны проследовали все 37 парадных расчетов.

Военнослужащий на репетиции парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1 из 14

По главной площади страны проследовали все 37 парадных расчетов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Следом за пешими колоннами проехала военная техника.

Военная техника на репетиции парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Тверской улице в Москве
2 из 14

Следом за пешими колоннами проехала военная техника.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Тренировку проводили с соблюдением необходимых санитарных норм.

Военнослужащий участвует в репетиции парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
3 из 14

Тренировку проводили с соблюдением необходимых санитарных норм.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Проезд техники всегда вызывает интерес, вот и на этот раз за репетицией наблюдали многочисленные зрители.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепёк на репетиции парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
4 из 14

Проезд техники всегда вызывает интерес, вот и на этот раз за репетицией наблюдали многочисленные зрители.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В составе механизированной колонны было более 190 боевых и специализированных машин.

Боевые машины пехоты БМП-3 на репетиции парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
5 из 14

В составе механизированной колонны было более 190 боевых и специализированных машин.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Без исторического танка Т-34 не обходится ни один парад. Легендарная машина всегда возглавляет колонну.

Исторический танк Т-34-85 на репетиции парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
6 из 14

Без исторического танка Т-34 не обходится ни один парад. Легендарная машина всегда возглавляет колонну.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Военнослужащие готовят военную технику к ночной репетиции парада.

Военнослужащие в Москве готовят военную технику к ночной репетиции парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
7 из 14

Военнослужащие готовят военную технику к ночной репетиции парада.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Из современных танков на репетиции можно было увидеть Т-72Б3М, Т-80 БВМ, Т-90М "Прорыв" и Т-14 "Армата".

Танк Т-72Б3 на репетиции парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
8 из 14

Из современных танков на репетиции можно было увидеть Т-72Б3М, Т-80 БВМ, Т-90М "Прорыв" и Т-14 "Армата".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Силы ПВО были представлены комплексами "Бук-М3", "Тор-М2", "Панцирь-С" и системами С-400. Задействованы также пусковые установки стратегического ракетного комплекса "Ярс".

Автономная пусковая установка ПГРК Ярс на репетиции парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Тверской улице в Москве
9 из 14

Силы ПВО были представлены комплексами "Бук-М3", "Тор-М2", "Панцирь-С" и системами С-400. Задействованы также пусковые установки стратегического ракетного комплекса "Ярс".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Бронемашины повышенной защищенности семейства "Тайфун" на репетиции парада Победы.

На первом плане - бронеавтомобиль КамАЗ 4386 Тайфун на репетиции парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Тверской улице в Москве
10 из 14

Бронемашины повышенной защищенности семейства "Тайфун" на репетиции парада Победы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

По центру города прошли ракетные комплексы "Искандер-М" и артиллерийские "Коалиция-СВ", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", самоходные гаубицы "Мста-С".

Военнослужащие на репетиции парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
11 из 14

По центру города прошли ракетные комплексы "Искандер-М" и артиллерийские "Коалиция-СВ", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", самоходные гаубицы "Мста-С".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Прежде чем приступить к репетициям на Красной площади, военнослужащие провели 11 тренировок на специальной площадке в Алабино.

Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А Солнцепёк на репетиции парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
12 из 14

Прежде чем приступить к репетициям на Красной площади, военнослужащие провели 11 тренировок на специальной площадке в Алабино.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Вторая ночная репетиция парада Победы намечена на 4 мая.

Военнослужащий на репетиции парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Тверской улице в Москве
13 из 14

Вторая ночная репетиция парада Победы намечена на 4 мая.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Генеральная репетиция пройдет 7 мая.

Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-СМ на репетиции парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
14 из 14

Генеральная репетиция пройдет 7 мая.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 14

По главной площади страны проследовали все 37 парадных расчетов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 14

Следом за пешими колоннами проехала военная техника.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 14

Тренировку проводили с соблюдением необходимых санитарных норм.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
4 из 14

Проезд техники всегда вызывает интерес, вот и на этот раз за репетицией наблюдали многочисленные зрители.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
5 из 14

В составе механизированной колонны было более 190 боевых и специализированных машин.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
6 из 14

Без исторического танка Т-34 не обходится ни один парад. Легендарная машина всегда возглавляет колонну.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
7 из 14

Военнослужащие готовят военную технику к ночной репетиции парада.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
8 из 14

Из современных танков на репетиции можно было увидеть Т-72Б3М, Т-80 БВМ, Т-90М "Прорыв" и Т-14 "Армата".

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
9 из 14

Силы ПВО были представлены комплексами "Бук-М3", "Тор-М2", "Панцирь-С" и системами С-400. Задействованы также пусковые установки стратегического ракетного комплекса "Ярс".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
10 из 14

Бронемашины повышенной защищенности семейства "Тайфун" на репетиции парада Победы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
11 из 14

По центру города прошли ракетные комплексы "Искандер-М" и артиллерийские "Коалиция-СВ", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", самоходные гаубицы "Мста-С".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
12 из 14

Прежде чем приступить к репетициям на Красной площади, военнослужащие провели 11 тренировок на специальной площадке в Алабино.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
13 из 14

Вторая ночная репетиция парада Победы намечена на 4 мая.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
14 из 14

Генеральная репетиция пройдет 7 мая.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Затем над столицей пройдут четвёрки новых авиационных комплексов - самолётов - носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал" МиГ-31К и истребителей пятого поколения Су-57. После пролетит эскадрилья из 10 самолётов Липецкого авиацентра, включающая фронтовые бомбардировщики Су-34, истребители Су-30СМ и Су-35С. Предпоследним над Москвой появится "кубинский бриллиант" - единый строй из девяти самолетов Су-30СМ и МиГ-29 пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи". Замыкать репетицию традиционно должны шесть штурмовиков Су-25, которые выпустят дыма в цветах российского флага.
Как сообщали в Минобороны, весь личный состав военнослужащих, принимающий участие в тренировках и обеспечении военного парада, прошел в добровольном порядке полный курс вакцинации от COVID-19.
Ранее на Красной площади прошли две ночных репетиции парада - 29 апреля и 4 мая, где были задействованы пешие расчёты и колонна техники. Авиация пролетела над Москвой в рамках тренировки парада 5 мая утром.
 
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