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На Красной площади началась генеральная репетиция парада Победы

На Красной площади началась генеральная репетиция парада Победы

На Красной площади российской столицы в пятницу началась генеральная репетиция парада Победы, которая включает как проход пеших расчетов, так и проезд... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T10:07

2021-05-07T10:07

2021-05-07T10:29

парад победы

москва

безопасность

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. На Красной площади российской столицы в пятницу началась генеральная репетиция парада Победы, которая включает как проход пеших расчетов, так и проезд механизированной колонны техники и пролёт авиации, передаёт корреспондент РИА Новости.По Красной площади пройдут 37 пеших парадных расчётов, в которых участвуют свыше 12 тысяч военнослужащих. В парадных коробках пройдут офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов и участников Всероссийского движения "Юнармия", представители других силовых ведомств и казачьего войска.После проедет механизированная колонна, в составе которой более 190 образцов военной техники, в том числе легендарные танки Т-34, а также новейшие Т-90М "Прорыв" и Т-14"Армата", боевые машины пехоты "Курганец", артиллерийские комплексы "Коалиция-СВ". По площади проследуют оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" и "Тор-М2", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" и системы С-400 "Триумф". Также в составе механизированной колонны задействованы пусковые установки стратегического ракетного комплекса "Ярс".Затем над Красной площадью пройдёт парадный строй авиации, включающий 76 летательных аппаратов. Вначале пролетят три тяжелых вертолёта Ми-26, за ними - пятёрки вертолетов Ми-8, Ми-24/Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н. После в небе появятся группы самолётов: тройка военно-транспортных Ил-76, имитирующие дозаправку в воздухе "заправщик" Ил-78 и Ту-95МС, имитирующие дозаправку Ил-78 и Ту-160, стратегический ракетоносец Ту-160 в сопровождении четырёх Су-35С, следом четвёрки истребителей Су-35С и фронтовых бомбардировщиков Су-24. Группа из ракетоносца Ту-160 в сопровождении четырёх Су-35С демонстрируется в воздушной части парада впервые.Затем над столицей пройдут четвёрки новых авиационных комплексов - самолётов - носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал" МиГ-31К и истребителей пятого поколения Су-57. После пролетит эскадрилья из 10 самолётов Липецкого авиацентра, включающая фронтовые бомбардировщики Су-34, истребители Су-30СМ и Су-35С. Предпоследним над Москвой появится "кубинский бриллиант" - единый строй из девяти самолетов Су-30СМ и МиГ-29 пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи". Замыкать репетицию традиционно должны шесть штурмовиков Су-25, которые выпустят дыма в цветах российского флага.Как сообщали в Минобороны, весь личный состав военнослужащих, принимающий участие в тренировках и обеспечении военного парада, прошел в добровольном порядке полный курс вакцинации от COVID-19.Ранее на Красной площади прошли две ночных репетиции парада - 29 апреля и 4 мая, где были задействованы пешие расчёты и колонна техники. Авиация пролетела над Москвой в рамках тренировки парада 5 мая утром.

москва

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Авиационная тренировка парада Победы в небе над Москвой Самолёты и вертолёты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ пролетели над российской столицей в рамках авиационной тренировки парада Победы. Все полеты выполнялись на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час. 2021-05-07T10:07 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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парад победы, москва, безопасность