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Т-34, "Тайфун", "Прорыв": репетиция парада Победы на Красной площади
Т-34, "Тайфун", "Прорыв": репетиция парада Победы на Красной площади
В Москве состоялась первая ночная репетиция парада, посвященного 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тренировка военной техники — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 30.04.2021
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В Москве состоялась первая ночная репетиция парада, посвященного 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тренировка военной техники — в фотоленте Ria.ru.
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96
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т-72б3, тос-1а, мста-с, тайфун (автомобиль), парад победы, т-34, москва, фото, фото

Т-34, "Тайфун", "Прорыв": репетиция парада Победы на Красной площади

13:37 30.04.2021 (обновлено: 19:56 30.04.2021)
 
Читать ria.ru в
В Москве состоялась первая ночная репетиция парада, посвященного 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тренировка военной техники — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

По главной площади страны проследовали все 37 парадных расчетов.

Военнослужащий на репетиции парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1 из 14

По главной площади страны проследовали все 37 парадных расчетов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Следом за пешими колоннами проехала военная техника.

Военная техника на репетиции парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Тверской улице в Москве
2 из 14

Следом за пешими колоннами проехала военная техника.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Тренировку проводили с соблюдением необходимых санитарных норм.

Военнослужащий участвует в репетиции парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
3 из 14

Тренировку проводили с соблюдением необходимых санитарных норм.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Проезд техники всегда вызывает интерес, вот и на этот раз за репетицией наблюдали многочисленные зрители.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепёк на репетиции парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
4 из 14

Проезд техники всегда вызывает интерес, вот и на этот раз за репетицией наблюдали многочисленные зрители.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В составе механизированной колонны было более 190 боевых и специализированных машин.

Боевые машины пехоты БМП-3 на репетиции парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
5 из 14

В составе механизированной колонны было более 190 боевых и специализированных машин.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Без исторического танка Т-34 не обходится ни один парад. Легендарная машина всегда возглавляет колонну.

Исторический танк Т-34-85 на репетиции парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
6 из 14

Без исторического танка Т-34 не обходится ни один парад. Легендарная машина всегда возглавляет колонну.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Военнослужащие готовят военную технику к ночной репетиции парада.

Военнослужащие в Москве готовят военную технику к ночной репетиции парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
7 из 14

Военнослужащие готовят военную технику к ночной репетиции парада.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Из современных танков на репетиции можно было увидеть Т-72Б3М, Т-80 БВМ, Т-90М "Прорыв" и Т-14 "Армата".

Танк Т-72Б3 на репетиции парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
8 из 14

Из современных танков на репетиции можно было увидеть Т-72Б3М, Т-80 БВМ, Т-90М "Прорыв" и Т-14 "Армата".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Силы ПВО были представлены комплексами "Бук-М3", "Тор-М2", "Панцирь-С" и системами С-400. Задействованы также пусковые установки стратегического ракетного комплекса "Ярс".

Автономная пусковая установка ПГРК Ярс на репетиции парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Тверской улице в Москве
9 из 14

Силы ПВО были представлены комплексами "Бук-М3", "Тор-М2", "Панцирь-С" и системами С-400. Задействованы также пусковые установки стратегического ракетного комплекса "Ярс".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Бронемашины повышенной защищенности семейства "Тайфун" на репетиции парада Победы.

На первом плане - бронеавтомобиль КамАЗ 4386 Тайфун на репетиции парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Тверской улице в Москве
10 из 14

Бронемашины повышенной защищенности семейства "Тайфун" на репетиции парада Победы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

По центру города прошли ракетные комплексы "Искандер-М" и артиллерийские "Коалиция-СВ", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", самоходные гаубицы "Мста-С".

Военнослужащие на репетиции парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
11 из 14

По центру города прошли ракетные комплексы "Искандер-М" и артиллерийские "Коалиция-СВ", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", самоходные гаубицы "Мста-С".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Прежде чем приступить к репетициям на Красной площади, военнослужащие провели 11 тренировок на специальной площадке в Алабино.

Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А Солнцепёк на репетиции парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
12 из 14

Прежде чем приступить к репетициям на Красной площади, военнослужащие провели 11 тренировок на специальной площадке в Алабино.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Вторая ночная репетиция парада Победы намечена на 4 мая.

Военнослужащий на репетиции парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Тверской улице в Москве
13 из 14

Вторая ночная репетиция парада Победы намечена на 4 мая.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Генеральная репетиция пройдет 7 мая.

Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-СМ на репетиции парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
14 из 14

Генеральная репетиция пройдет 7 мая.

© РИА Новости / Максим Блинов
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Т-72Б3ТОС-1АМста-СТайфун (автомобиль)Парад ПобедыТ-34МоскваФото
 
 
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